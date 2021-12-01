Молодая кровь для «Смарт Сити»: под Казанью построят межуниверситетский кампус

Более 50 млрд рублей на реализацию проекта республика надеется получить из федерального бюджета

Как стало известно «Реальному времени», накануне в Казани в условиях полной секретности на базе КГАСУ завершила работу межвузовская «Стратегическая сессия», целью которой было подготовить план по возрождению давно положенного на полку проекта технополиса «Смарт Сити Казань» и войти с ним в российский проект создания научно-образовательных центров мирового уровня. Как в Лаишевском районе Татарстана планируют построить на федеральные деньги грандиозный университетский кампус, каковы ориентировочный масштаб затрат и перспективы проекта — подробности в нашем эксклюзивном материале.

Цель — войти в федеральный проект



Во вторник в КГАСУ завершилась «Стратегическая сессия», на которой обсуждались планы и перспективы создания на территории несостоявшегося технополиса «Смарт Сити Казань» межвузовского кампуса, в котором, кроме студенческих общежитий и учебных зданий, будут построены лабораторно-производственные корпуса для апробации с целью последующего вывода в серию разработанной вузами продукции.

«Стратегическая сессия», в которой приняли участие все ведущие вузы, проходила в два захода: первый раунд прошел с 13 по 16 ноября, второй — с 27 по 30 ноября. О планах ревитализации проекта «Смарт Сити Казань» путем размещения на этой территории одного из крупнейших в России студенческих кампусов «Реальному времени» рассказал участник сессии, заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич:

— Обсуждение, насколько мне известно, проводилось по инициативе президента Республики Татарстан. Идея разместить студенческий кампус для всех казанских вузов на территории «Смарт Сити» пока находится в стадии разработки и обсуждения концепции. Результаты обсуждения будут доложены Рустаму Нургалиевичу и, если ему покажется целесообразным такое решение, будут предприняты следующие шаги — Казань попытается войти в число участников федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации», который предполагает создание сети научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

50 миллиардов рублей, 20 тысяч студентов и полный аэроэкспресс



Александр Дембич рассказал, что планы по созданию межвузовского кампуса на территории «Смарт Сити» предполагают изначально использовать 250—300 га из 600 га, отводившихся под технополис. По прикидкам участников «Стратегической сессии», на реализацию проекта понадобятся сотни миллиардов рублей, на первоначальный этап — 50—60 млрд. И, возможно, добавил он, республике также придется вкладываться в проект.

В студенческий городок в Научно-образовательном центре (НОЦ) в таком случае переедут 20—30 тысяч студентов. Это выглядит более чем актуальным в ситуации острой нехватки мест в общежитиях ряда вузов — «Реальное время» недавно писало о дефиците мест в общежитиях КФУ, который даже спровоцировал объявления о «продаже» мест в общежитиях вуза в соцсетях.

— Переезд такого количества студентов оживит транспортную логистику на этой территории, — подчеркнул градостроитель. — Сейчас туда ходит аэроэкспресс, но редко и полупустым. После появления кампуса, я думаю, он будет забит до предела и станет ходить чаще, ведь большинство учебных корпусов наших вузов находятся в Казани. Несмотря на наличие хорошей автомобильной дороги, основной расчет делается на рельсовый транспорт. В Татарстане планируется строительство скоростной железной дороги между Казанью и Набережными Челнами, которая также пройдет через кампус. И нельзя сбрасывать со счетов, что в непосредственной близости уже строится новая трасса М-12.

Под размещение технополиса отвели 650 га в Лаишевском районе. Источник: laishevo.tatarstan.ru

Кому кампус нужен?

«Реальное время» поинтересовалось у Александра Дембича, каким вузам прежде всего будет интересен проект создания межвузовского кампуса в татарстанском НОЦ.

— У каждого вуза — разные потребности. Большинство из них имеют разбросанные по городу учебные здания и общежития, и наличие такого кампуса станет для них выходом. А освободившиеся общежития они смогут «перепрофилировать» под учебные корпуса.

Для КГАСУ, заметил градостроитель, этот вопрос сегодня не так актуален, академия имеет свой большой «городок» на улице Калинина и небольшое здание на улице Ершова. Но если вуз будет расширяться, и территория перестанет соответствовать потоку студентов, он также сможет разместить в этом кампусе часть своих объектов.

— Сейчас создание кампуса в Лаишевском районе наиболее актуально для КАИ, КХТИ и КФУ, потому что именно у них наблюдается самый большой разброс учебных корпусов и общежитий по территории города. В какой-то мере это актуально и для КГМУ: если в кампусе будет проживать большое количество студентов и часть профессорско-преподавательского состава, то там неминуемо появится большой многопрофильный медицинский центр для их обслуживания.

Проект планировки территории «Смарт Сити Казань». Источник: facebook.com/KazanSmartCity

«Сейчас мы выясняем, каков наш потенциал»



На мероприятии, которое собрало представителей вузов и ученых, обсудили и проблемы высшего образования. Судя по всему, республике есть куда расти.

— «Стратегическая сессия» была посвящена не только плану создания межвузовского кампуса, — рассказал «Реальному времени» президент академии наук РТ Мякзюм Салахов. — Сейчас идет аудит научно-образовательной деятельности в республике. Имея такой потенциал, мы не совсем адекватно заняли места в государственной программе «Приоритет 2030». Имея такие вузы — национальные, федеральный, мы должны были занять более высокие, а так в нее вошел только КФУ, и то на региональном уровне. Поэтому сейчас мы выясняем, что мы имеем, каков наш потенциал и какие из вузов могут претендовать на гранты, связанные с образовательными программами. И в том числе — на участие в программе, связанной с созданием таких кампусов.



Идею же создать под Казанью такой кампус мирового уровня Мякзюм Салахов расценивает как «нужную и полезную». Также считают и другие татарстанские ученые, в целом одобрив проект.

— Проект единого кампуса или, как мы его называем, большого университета, очень хорошая идея, но его надо рассматривать в контексте того, где расположены у нас вузы, — считает ректор ТИСБИ Алексей Лопатин. — К примеру, уже существующий Томский кампус, который объединил университеты, — это очень серьезный ориентир в научно-образовательной сфере. Но у нас университеты по большей части сосредоточены в историческом и географическом центре Казани. И если говорить о кампусе в традиционном понимании — как месте проживания студентов, преподавателей и месте сосредоточения учебных корпусов, то перевезти все научное и студенческое сообщество в Лаишевский район будет делом затратным, в какой-то степени сопоставимым с московской реновацией.



Идея представляется Лопатину отличной, смущает его только локация — нет уверенности не только в том, что создание кампуса на удалении от столицы республики будет оправдано экономически, но и в том, что туда поедет жить и работать университетская профессура.

А вот в принципе создание такого «большого университета», в котором смогут учиться студенты, работать ученые, и все вместе — создавать коллаборационные межвузовские проекты и апробировать выпуск разработанной ими продукции, кажется ученому делом очень перспективным.

— Силиконовая долина возникла вокруг Стэнфордского университета, — напомнил он. — Выпускникам, профессорам и студентам в какой-то момент стало выгодно создавать свои творческие компании поблизости от университета. У нас то же самое. Я знаю компании в «Химграде», куда студенты ездят на практику. А когда производственная площадка находится в одном месте с университетом, это вообще великолепно! Синергетический эффект возникнет тогда несомненно. Правда необходима будет, по моему мнению, и законодательная поддержка — это же по сути будет особая территория. Необходимо будет создать там определенную систему налогообложения, обеспечить выдачу образовательных кредитов, строить там арендное жилье. Последнее потребуется на разный доход и карман — и для скромных аспирантов, и для профессуры, которая привыкла к определенному уровню комфорта — а иначе как «заманить» специалистов международного уровня читать в университете циклы лекций?

Первая попытка



Проект «Смарт Сити Казань» возник в 2009 году — он «вырос» из инициативы на тот момент руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Линара Якупова по созданию в районе Казанского аэропорта международного центра выставок и конференций. Доработанный и выверенный проект технополиса «Смарт Сити Казань» был представлен Рустаму Минниханову в сентябре 2012 года. Его планировали реализовать под патронажем президента Татарстана, курировало проект Агентство инвестиционного развития РТ, а оператором проекта выступила специально созданная для этих целей компания — ОАО «Корпорация развития РТ».

Проект технополиса «Смарт Сити Казань» был представлен Рустаму Минниханову в сентябре 2012 года. Фото: tatarstan.ru

Под размещение технополиса, в который рассчитывали завлечь инвесторов в количестве достаточном для создания рабочих мест будущему 40-тысячному населению «умного города» отвели 650 га в Лаишевском районе. На сайте района вскоре разместили проект планировки территории. Осенью 2013 года был заложен первый камень «Смарт Сити». Мастер-план города выиграл международный конкурс FIABCI Prix d'Excellence. Но, несмотря на выгодное местоположение — в 3 километрах от аэропорта и всего в 15 км от центра Казани, проект не был реализован.

В рамках презентации проекта в 2012-м, президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с представителями потенциального инвестора «Смарт Сити Казань» — компанией PHCapital, об этом было объявлено официально. Однако впоследствии информации о сотрудничестве не поступало.

В итоге рядом с аэропортом построили Kazan Expo, на территории «Смарт Сити Казань» — логистический центр «Почты России», а дальше дело не пошло. Рустам Минниханов объявил приоритетным проект Иннополиса, проект «Смарт Сити» с 2015 года развивать практически перестали.