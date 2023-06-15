Рустам Минниханов: «Никаких замечаний к нам нет. Есть, конечно, небольшие, но мы сами за порядок»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем» на Петербургском международном экономическом форуме. Он заявил о проведении серьезной работы по упорядочиванию финансовых средств и уточнил, что к республике, которая выступает за порядок в этой сфере, нет почти никаких замечаний.

— Если взять, что у нас было 30 лет назад, 20 лет назад, сегодня это большая разница. Ну и сама финансовая система, система казначейства, доведение лимитов, роспись сделать, по самой бюджетной сфере много регламентировано, и что-то такое налево, направо — очень сложно. Если взять всю систему, где деньги есть, самое большое количество денег в бюджете, и все желающие хотят там «покусать» или что-то такое через бюджет получить, поэтому мы должны четко систематизировать и правильно выстроить работу.

Рустам Минниханов уточнил, что это касается и инвестиций.

— У нас все основные инвестиции на региональном уровне, и поэтому, будучи премьер-министром, вот Ирек Энварович [Файзуллин] подтвердит, он тогда замом был, мы межведомственный координационный совет создали. Вот, на самом деле, этот пришел, этот пришел, чтобы все наши республиканские структуры, Счетная палата, Минфин, наше внутреннее казначейство, федеральные структуры, надзорные, правоохранительные — вот они работают вместе, у них есть соглашение, ежегодно они подводят итоги, мы внимательно смотрим, на какие вопросы обращать внимание. И вот это нам позволяет обеспечивать. Я хочу сказать, уровень контроля и освоение средств правильное — оно значительно за последние годы ... и на федеральном уровне, значит, Казначейство очень серьезно сопровождает каждый бюджетный рубль. У нас вообще деньги крашенные в республике. Вот Ирек Энварович подтвердит, что любой объект мы очень внимательно сопровождаем через наше Казначейство <...> Это защищает от разных посягательств <..> Ну и наверное, самое главное, соблазн у людей: дверь в тюрьму — ты говоришь: «Не трогай», а он пытается что-то сделать. И у нас должна быть система, чтобы таких посягательств не было. И я считаю, что сегодня она достаточно серьезно поставлена, что касается нашего региона. Такая же работа на муниципальном уровне. У нас тоже Счетная палата своя, муниципальные палаты, они тоже скоординированы и работают вкупе. Что касается наших федеральных коллег, мы самый последний регион, который открыл федеральное казначейство. Ну и никаких замечаний к нам нет. Есть, конечно, небольшие, но мы сами за порядок. Если у нас есть желание, чтобы был порядок, во-первых, ревизоры — они должны быть профессионалы. И сегодня очень много систем, в которые уже не обязательно ходить «давай принеси бумаги», все это прозрачно. Если профессиональный ревизор, он возьмет движение всех этих документов и сразу скажет: «Вот здесь красная зона». Я думаю, что благодаря всем новым системам, электронным, искусственного интеллекта, и профессиональному ревизору можно сегодня обеспечить достаточно серьезный контроль за финансовыми ресурсами как федерального уровня, так и республиканского. Я считаю, что здесь других путей быть не должно, — заявил раис Татарстана.



Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня. Рустам Минниханов на его полях провел несколько встреч и подписал ряд соглашений.

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Татьяна Демина