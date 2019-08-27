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Владимир Путин прибыл в Казань

21:11, 27.08.2019
Владимир Путин прибыл в Казань
Фото: tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань. В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Основная цель визита Путина — участие в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, сообщает пресс-служба главы РТ.

Помимо выступления перед участниками международных соревнований, Владимир Путин встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

ОбществоВласть Татарстан
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