Как аппарат бизнес-омбудсмена работает без Тимура Нагуманова

Фото: Олег Тихонов

Совет по предпринимательству на будущей неделе пройдет в привычном режиме — его проведет экс-бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов, поскольку замены ему пока не нашли. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президент Татарстана рассматривает несколько кандидатов, но называть их имена не станут. «Реальное время» выяснило, как работает аппарат уполномоченного без человека, который его собирал, и поговорило с и. о. омбудсмена Венерой Камаловой.



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«Когда президент примет решение, это будет озвучено только в этот момент. Заранее не анонсируем кандидатуры. Сейчас идет обсуждение, действительно так, но я хочу обратить внимание, что, несмотря на то что должность бизнес-омбудсмена сейчас вакантна, структура — его небольшой аппарат — продолжает работать», — сообщила накануне официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



По ее словам, заявки от предпринимателей продолжают поступать, юристы аппарата консультируют их в обычном режиме. «Более того, на следующей неделе, 4 числа, состоится традиционное заседание Совета по предпринимательству, которое проходит раз в квартал. И его будет проводить Тимур Дмитриевич вместе с Рустамом Нургалиевичем. То есть этот орган функционирует, действует, продолжает работать», — отметила она.

«Работа в штатном режиме продолжается, я исполняющая обязанности на сегодняшний момент. Ничего в этом смысле не остановилось. Мы продолжаем работать, общественная приемная работает, подготовка к Совету полным ходом идет. ЦОП тоже готовится, у них очередное общественное заседание тоже будет в ближайшее время», — подтверждает Венера Камалова.

По словам главного юриста, ранее заместителя, а ныне исполняющего обязанности уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей, Венеры Камаловой, решение о том, что Нагуманов проведет грядущий Совет по предпринимательству, принял лично президент: «Именно он будет, потому что президент сказал ему работу по Совету завершить. Конечно, он курирует работу [дистанционно], но всю операционную работу мы ведем силами аппарата».



«Предприниматели, безусловно, звонят, уточняют, интересуются, что дальше и как, но вопросов, не закрывается ли аппарат, не было: все понимают, что институт должен быть, и вопрос только в том, кто его возглавит», — отмечает она. По кандидатуре предположений, как и Галимова, она делать не стала: «Это всегда решение президента».

Как подготовка к Совету, так и работа проектных групп продолжается, говорит Камалова: «Буквально вчера мы обсуждали тему самозанятости в сфере строительства. В силу сезонности многих видов работ это волнует многих строителей, [обсуждали] возможность сократить свои издержки. Пока к окончательному решению не пришли, но есть определенные признаки, по которым, как мы считаем, этот вопрос будет решен».



Нагуманов будет проводить Совет по решению президента, уточнила Камалова. Фото Максима Платонова

Во вторник, 25 июня, в Казани был форсайт в рамках большого проекта «Система управления деловой активностью в муниципальных районах» (с целью подготовки к 4 июля) со всеми главами и их командами, привлеченными представителями правительства республики, с наставниками от бизнеса, которые непосредственно курируют районы, рассказывает Камалова.

— Мы продолжаем обсуждать дорожные карты районов, в ближайшие дни они будут подготовлены, сверстаны и запущены на реализацию после Совета. Мы обсуждали сегодня Пестречинский муниципальный район, будем также обсуждать Зеленодольский, Нижнекамский и Бугульминский районы. Это такие встречи с командами глав с привлечением наших бизнес-экспертов, наставников в районах, которые оценивают мероприятия в дорожных картах, их влияние на деловую активность, — отметила она, добавив, что количество обращений от предпринимателей не сократилось.

Процедура назначения нового омбудсмена достаточно длительная: после выдвижения кандидатуры Рустамом Миннихановым идет согласование с федеральным бизнес-омбудсменом. Фото Максима Платонова

Экс-омбудсмен в Альметьевске

Сам Тимур Нагуманов с понедельника находится в Альметьевске, где занимается порученными ему делами, уточнила Камалова.

Тем временем процедура назначения нового омбудсмена предусматривает, что после выдвижения кандидатуры Рустамом Миннихановым пройдет согласование с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который может согласиться, а может выдвинуть и своего кандидата. Затем претендента, который должен как минимум иметь высшее образование и возраст от 30 лет, должен утвердить Госсовет.

К слову, очередная сессия татарстанского парламента состоится в июле.

