Казанский поэт Александра Кашина стала заслуженным деятелем искусств Татарстана

Казанский поэт и журналист Александра Кашина получила звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан». В указе, подписанном президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, говорится, что звание присуждено «за большой вклад в развитие литературы и плодотворную творческую деятельность». Документ есть в распоряжении «Реального времени».

Александра Кашина — автор трех поэтических сборников: «Кочевница сердца», «Глядя на вас», «Добро пожаловать в мою игру», первый из которых вышел в свет, когда ей исполнилось всего 19 лет. Стихи она пишет с 5 лет, в 17 стала лауреатом международной премии «Филантроп» (Москва — Женева).

Кашина также лауреат Всероссийской литературной премии имени Гавриила Романовича Державина, член Союза писателей Татарстана. В 2005 году она стала лауреатом республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Культура-Духовность».