Минтимер Шаймиев: «Нам с вами удалось поднять память и возродить культурное наследие нашего народа»

В Год родных языков республика проведет полторы сотни конкурсов и фестивалей

В этот юбилейный для республики год в Татарстане провели 14 тысяч мероприятий. В них приняли участие более 9 млн человек, а побывали здесь, несмотря на «пандемийные» ограничения, жители из 107 стран. Накануне в казанском Кремле подвели итоги года, в течение которого отмечали 100-летие образования ТАССР, и составили планы для будущего Года родных языков и народного единства, в рамках которого уже запланировано 143 события. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Татарстан посетили жители 107 стран

Накануне совместное заседание двух оргкомитетов — по празднованию юбилея республики и проведению Года родных языков и народного единства в 2021 году — а также Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям вел президент Татарстана Рустам Минниханов. Замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин поздоровался с присутствующими на татарском и попросил прощения за акцент.

— Ничего, ничего. Мы подучим вас, — пошутил Рустам Минниханов, задавая дружелюбный тон общению.

Продолжая подыгрывать, московский гость обратил внимание, что по данным аналитических агентств, Татарстан стал очень популярным местом для россиян, которые стремятся приехать сюда на молодежные праздники.

— Так что гостеприимным хозяевам расслабиться не удастся, — заверил спикер.

— За этот год Татарстан посетили граждане 107 стран, что особенно странно на фоне тех событий, которые переживали вместе со всем миром, — удивился популярности республики в период «ковидных» ограничений председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Совместное заседание двух оргкомитетов — по празднованию юбилея республики и проведению Года родных языков и народного единства в 2021 году — а также Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям вел президент Татарстана Рустам Минниханов

Михаил Мишин отметил успехи, которые достигли в республике в укреплении гражданского единства, сохранении духовного наследия, культурного и языкового разнообразия. По его мнению, достижения Татарстана в сфере исламского образования опираются на традиционные устои российского общества. «Благодаря выпускникам отечественной богословской школы в текущем году всему нашему обществу удалось противостоять массированным внешним попыткам внести раскол на национальной и религиозной почве», — сказал замруководителя федерального ведомства.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин зачитал телеграмму от своего руководителя Игоря Комарова — он поздравил татарстанцев с важной вехой в истории. Комаров отметил, что несмотря на все трудности и испытания, с которыми столкнулась наша страна и весь мир в этом году, «вы в очередной раз доказали, что для Татарстана нет невыполнимых задач и провели на достойном уровне все основные мероприятия, приуроченные к юбилею республики».

Игорь Паньшин зачитал телеграмму от своего руководителя Игоря Комарова — он поздравил татарстанцев с важной вехой в истории

Рустам Минниханов поблагодарил президента страны Владимира Путина и правительство России за поддержку Татарстана, в том числе при организации праздничных мероприятий.

— Несмотря на пандемию коронавируса, состоялось открытие многих значимых социально-культурных, инфраструктурных объектов, которые украсили облик наших городов и поселков и будут долго служить людям. Памятным событием стало присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести». За 100 лет республика прошла огромный путь развития от аграрного региона до одного из наиболее развитых индустриальных центров страны. Самое главное, за всеми свершениями стояли люди, которые своим самоотверженным трудом создавали основы современного Татарстана, — подчеркнул руководитель республики.

Проделана серьезная работа историков, археологов, краеведов — эта юбилейная дата позволила по-новому взглянуть на историю, оценить героический труд предыдущих поколений, обратил внимание президент РТ. Вкладу людей в развитие Татарстана были посвящены новые книги, выставки, кинофильмы, которые подготовили в этом году. По словам Рустама Минниханова, юбилей республики стал предметом единения и гордости для татарстанцев. Самое деятельное участие в подготовке празднования 100-летия ТАССР приняли все республиканские министерства и ведомства, федеральные структуры, муниципалитеты республики, предприятия, научные, образовательные, общественные организации, отметил глава Татарстана, поблагодарив за совместную плодотворную работу всех жителей республики.

Рустам Минниханов поблагодарил президента страны Владимира Путина и правительство России за поддержку Татарстана, в том числе при организации праздничных мероприятий

«Удалось поднять память народа»

Первый президент республики, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев назвал признание Болгара, Свияжска и Казанского кремля всемирным наследием ЮНЕСКО культурным возрождением народного достояния. Он отметил это как достижение последних лет, но подчеркнул, что большая заслуга в этом и предыдущих поколений. Минтимер Шаймиев, напомнил, что в этом году была проделана огромная работа по восстановлению собора Казанской иконы Божией Матери, с пещерным храмом — сооружения, которое имеет мировое значение.

— Нам с вами удалось поднять память и возродить культурное наследие нашего народа, — заключил Госсоветник РТ.

А космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер прямо с борта МКС передали привет гостеприимным и трудолюбивым людям Татарстана, перечислив достижения республики, вписанные в историю страны.

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер прямо с борта МКС передали привет гостеприимным и трудолюбивым людям Татарстана

В Татарстане провели более 14 тыс. праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 9 млн человек, подвел черту уходящему году вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Медаль «100-летие ТАССР» вручили более 400 татарстанцам, внесшим в клад в развитие Татарстана, сохранение его культурного наследия. Знаком «100-летие ТАССР» отмечены более 12 тыс. жителей республики. С 2017 года власти Татарстана поздравили 341 100-летнего юбиляра. Сейчас в республике проживает 100 таких долгожителей.

В течение 2020 года построили, отремонтировали и открыли 4,4 тыс. социально-культурных объектов: школы, детсады, больницы, спортивные комплексы, муниципальные архивы, дома культуры в райцентрах и селах, театры. Запустили очередной участок Большого Казанского кольца, начали работу над второй линией Казанского метро. Открыли в реконструированном здании Национальную библиотеку РТ, восстановили Набережночелнинский драмтеатр и многие другие дворцы культуры. Открыли полилингвальные комплексы в Казани и Елабуге. Заасфальтировали более 700 км и отремонтировали 2 800 км автомобильных дорог регионального значения, построили 85 мостов. Кроме того, в производстве передали первый серийный вертолет МИ-38 заказчику, спустили на воду первое пассажирское судно на сжиженном природном газе «Чайка». А Госархив РТ разместил электронные образцы более 125 тыс. документов, в том числе касающихся истории становления ТАССР, перечислил Василь Шайхразиев лишь часть событий за год.

Черту уходящему году подвел вице-премьер РТ Василь Шайхразиев

«Лучший педагог с удмуртским языком»

— Территория Татарстана многие столетия является местом мирного проживания и созидательного сотрудничества татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев мордвы и других народов. Такое культурное многообразие требует особого внимания по обеспечению прав граждан на сохранение и развитие родных языков, культур и традиций. Решение об объявлении следующего года Годом родных языков и народного единства было принято с учетом общественного мнения с целью сохранения и развития родных языков, культур и традиций представителей народов, проживающих в Татарстане, укрепления единства многонационального народа республики, — пояснил Рустам Минниханов, который и возглавил оргкомитет по подготовке мероприятий будущего года.

Он отметил, что в оргкомитет вошли представители различных органов власти и общественности. В рамках Года родных языков проведут 143 мероприятия, среди них русские, татарские, чувашские, удмуртские мордовские, марийские праздники и фестивали, рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она подчеркнула, что интерес молодежи вызывают музыкальные, инструментальные конкурсы. В Татарстане имеется единственный интернет-портал обширного контента «Век татарской музыки», который также пользуется повышенным спросом.

Ирада Аюпова подчеркнула, что интерес молодежи вызывают музыкальные, инструментальные конкурсы

На будущий год для татарстанских учеников запланированы фестивали школьных театров, олимпиады, слеты и конкурсы. О сохранении родных языков среди школьников и студентов рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

— За прошедшие десятилетие в Татарстане развивалась сеть школ с изучением родных языков, разработана линейка учебников, внедрены методики, система подготовки и переподготовки кадров, большая работа ведется совместно с соседними республиками по обеспечению деятельности этнокультурных школ, — перечислил министр.

Он сообщил, что преподавание в школах Татарстана ведется на пяти языках, а семь языков являются предметом изучения. Кроме того, в 42 отделениях воскресных школ в республике дети изучают языки еще 25 национальностей. В КФУ готовят кадры для полилингвальных комплексов, 386 человек обучаются преподаванию предметов на нескольких языках. Правда, вопрос подготовки кадров по-прежнему стоит остро, отметил руководитель ведомства. По его мнению, в серьезной проработке нуждается внедрение системы электронного обучения родному языку. Хадиуллин напомнил, что запланированы мероприятия в рамках целевой программы «Русский язык в Республике Татарстан» на 2021—2023 годы, разработана и принята кабмином РТ госпрограмма сохранения, изучения и развития государственных языков Татарстана и других языков республики на 2023—2030 годы.

О сохранении родных языков среди школьников и студентов рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин

Председатель комиссии Общественной палаты РТ Андрей Большаков отметил, что недавно культурная автономия удмуртов вышла со своей инициативой, и со следующего года в Татарстане планируется проводить при поддержке органов госвласти республиканский конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации с родным удмуртским языком, образованием и воспитанием».

В завершение заседания Рустам Минниханов обратился к духовенству, образовательным и молодежным организациям, Ассамблее народов Татарстана, а также общественным и производственным коллективам, призвав включить в план на будущий год мероприятия по развитию родных языков.

— И коммунисты нас поддержат, и другие партии тоже поддержат, — улыбаясь и глядя на руководителя реготделения КПРФ Хафиза Миргалимова, сказал глава Татарстана.

1 / 66 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов