На фоне снижения налоговых сборов власти Татарстана начнут охоту на «секретных миллионеров»

Главный налоговик Татарстана рассказал, у кого падают отчисления по налогу на прибыль, как вскрывают «конвертные» зарплаты, а Минфин готовит секвестр капитальных объектов

«Финансовые скрепы» татарстанского консолидированного бюджета-2020, которые едва успели «затянуть» в третьем квартале, оказались расшатаны. Из-за ухудшения экономической ситуации налоговые сборы по основному доходному источнику казны — налогу на прибыль — рухнули сразу на 43%, бил сегодня тревогу во время заседания «финансового штаба» глава Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин. В ответ президент республики Рустам Минниханов предупредил бизнес о недопущении «серых схем» ухода от налогообложения под предлогом пандемии, а налоговики взялись искать скрытые резервы в «конвертных» зарплатах и готовятся трясти богачей с дорогостоящей недвижимостью, но не имеющих официального заработка для уплаты имущественного налога.

Консолидированный бюджет Татарстана «просел» на 16,5%

Татарстанский консолидированный бюджет-2020 понес не такие тяжелые и глубокие потери под натиском пандемии, чем могло быть, тем не менее ее влияние оказалось существенным — минус 16,5% доходов. Такие данные привел сегодня президент Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ по итогам исполнения бюджета.

Минниханов напомнил, что исполнение консолидированного бюджета проходило в сложных экономических условиях, под влиянием волатильности цен на нефть и курса доллара, из-за чего произошло снижение производства и потребления. Но из-за неопределенности эпидемиологической ситуации прогнозировать дальнейшие события в экономике еще сложнее. Президент отметил, что дополнительную нагрузку на бюджет окажут изменения в налоговом законодательстве, предусматривающие отмену льгот по НДПИ и экспортным пошлинам по сверхвязкой нефти. По этой причине дефицит бюджета может быть больше, чем планировали.

В самом начале совещания Минниханов «принял удар на себя» — лично озвучил актуальные экономические показатели республики, о которых раньше докладывал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов (тот продолжает находиться на больничном, тогда как министр промышленности и торговли Альберт Каримов с понедельника вышел на работу — прим. авт.).

Президент отметил, что дополнительную нагрузку на бюджет окажут изменения в налоговом законодательстве

Президент обрисовал глубины и опасности «ран» в экономике. По его словам, объем ВРП за период составил 97,9%, индекс промпроизводства — 97,6%, в строительстве спад на 1,9%, в розничной торговле — 1,9%. Доходы бюджета составили 171,9 млрд руб. «Несмотря на ограниченность в средствах, мы своевременно произвели все социально значимые расходы, включая выплату зарплаты и выдачу социальных пособий. Значительные дополнительные ресурсы были направлены на защиту здоровья людей», — подчеркнул Рустам Минниханов, передав слово для отчета главе Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марату Сафиуллину.

«Кризис казался не таким глубоким, но тем не менее его влияние оказало на экономику существенное воздействие», — согласился с общей оценкой ситуации главный налоговик Татарстана. По его словам, снижение налоговых отчислений в республиканский бюджет составило 24%, в том числе на 13% — в консолидированный бюджет. Как следовало из его отчета, бюджет удержался за счет регулярных поступлений по НДФЛ, выросли на 1 млрд рублей страховые взносы — до 117,9 млрд рублей.

Бюджет пострадал в налоге на прибыль

Сильный провал в сборах произошел по налогу на прибыль, который напрямую зависят от результатов финансово-экономической деятельности компаний. После доклада Сафиуллина президент РТ дал поручение держать на контроле поступление НДФЛ, поскольку сборы по прибыли зависят от внешних факторов и сложно поддаются администрированию. Тем не менее налоговики не намерены уходить с дозора за прибылью компаний. «Сложная экономическая ситуация свидетельствует о необходимости быть готовыми к новым неизвестным рискам и своевременно их купировать. В этих условиях недопустимо занижение налоговых доходов и даже неуплата», — призывал Сафиуллин.

Самое резкое снижение налоговых сборов за 9 месяцев этого года в Татарстане произошло по налогу на прибыль. Его объем упал на 43%, или на 31,8 млрд рублей. По словам докладчика, было собрано 42,1 млрд рублей вместо 73,9 млрд рублей. Налог на прибыль является основным источником пополнения республиканского бюджета РТ, напомнил Сафиуллин. Позже министр финансов Радик Гайзатуллин сообщит, что отчисления по этому налогу сократили на 63—100% многие крупные компании Татарстана. Так, «Татнефть» снизила отчисления на 63% — на 21 млрд рублей, МНК — на 48%, до 2 млрд рублей, ЛУКОЙЛ и РИТЭК — на 91%, до 885 млн рублей.

«Сложная экономическая ситуация свидетельствует о необходимости быть готовыми к новым неизвестным рискам и своевременно их купировать. В этих условиях недопустимо занижение налоговых доходов и даже неуплата», — призывал Сафиуллин

Высказав озабоченность по поводу снижения темпов сбора по этому виду налога, президент РТ Рустам Минниханов предупредил о недопущении «серых схем» ухода от налогообложения под предлогом пандемии. «Главное: нам нужно понимать, где получение финансовых результатов обосновано, а где преобладает желание занизить свои налоговые обязательства», — указал он.

Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин заметил, что «усиление мер налогового администрирования будет применено к тем, что использует фиктивные схемы ухода от уплаты налогов». Он пообещал, что в отношении «тех, кто резко снизил базу по налогу на прибыль или показал убытки, будут проведены контрольные мероприятия».

Налоговики ударят по «серым» заплатам...

Чтобы удерживать контроль за сборами НДФЛ, налоговикам придется ударить по «серым» зарплатам. По итогам 9 месяцев им удалось собрать 55,4 млрд рублей вместо прошлогодних 56,3 млрд рублей, или на 913 млн рублей меньше.



На снижение повлияли два фактора. Во-первых, произошло уменьшение платежей по результатам декларационной кампании. Так, в прошлом году кампания принесла казне разовый платеж 1,36 млрд рублей. Во-вторых, крупные промышленные компании и банки остановили выплату по дивидендам из-за ухудшения финансовых результатов компаний. «Без учета этих двух факторов темп роста сборов по НДФЛ составил бы 102,8%», — добавил Марат Сафиуллин. При этом он отметил, что в третьем квартале началось восстановление, платежи по НДФЛ выросли на 7% и принесли казне 1,36 млрд рублей. «Коллеги, прошу сохранить тенденцию и в четвертом квартале этого года», — обратился он к залу.

«Коллеги, прошу сохранить тенденцию и в четвертом квартале этого года», — обратился он к залу

При этом налоговики не собираются сидеть сложа руки и намерены выводить из тени «серый» рынок труда. Ничего принципиально нового в этом подходе нет, но в условиях тотального падения налоговых сборов их действия будут более решительными.

По словам Марата Сафиуллина, работа по легализации заработной платы ведется активно. С начала года было заслушано на комиссиях свыше 4 тысяч работодателей, из которых почти 80% скорректировали свои обязательство. Правда, выхлоп оказался внушительным. По данным УФНС по РТ, удалось добрать 118 млн рублей по НДФЛ и 258,3 млн рублей по страховым взносам в Пенсионный фонд.

В 7% татарстанских компаний заработная плата ниже по отрасли, а то и ниже минимального размера оплаты труда. Особенно это прослеживается в строительстве, торговле и транспортных услугах.

Сафиуллин привел пример, как налоговые органы выявляют «серые» зарплатные схемы. Как следовало из его выступления, налоговики прибегают к сравнению фонда оплаты труда по 6-НДФЛ и фонда оплаты труда по расчетным счетам работникам. Так, один из работодателей «показал» ФОТ по 6-НДФЛ в сумме 11,2 млн рублей, тогда как фактически перечислил работникам 22,8 млн рублей. При анализе зарплатных выплат налоговики выявили разницу в 11,6 млн рублей. В итоге компании по акту проверки была доначислена сумма в 1,5 млн рублей и наложен штраф в 18 тысяч рублей. При этом спикер предостерег налоговые службы от чрезмерного административного давления на бизнес.

...и начнут «охоту» за богачами

К 1 декабря граждане должны уплатить имущественный налог на 7,9 млрд рублей. Марат Сафиуллин отметил, что достаточно физических лиц, которые имеют в собственности немало дорогостоящей недвижимости и автомобилей, но не имеют источников дохода. Иначе говоря, им фактически нечем платить налог. «Мы анализирует декларации по 2,3,6-НДФЛ и видим, что человек не зарабатывает ничего, а имеет имущество на сотни миллионов рублей. Таких налоговиками отобрано 2 тысячи богачей. «234 гражданам начислен налог на 136 млн рублей», — сообщил докладчик.

Марат Сафиуллин отметил, что достаточно физических лиц, которые имеют в собственности немало дорогостоящей недвижимости и автомобилей, но не имеют источников дохода

С 1 января увеличивается ставка с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. По оценке налоговиков, в будущем году это даст прирост на 1 млрд рублей.

Особо глава УНФС остановился на самозанятых, к которым налоговики относятся лояльно. «Все больше людей переходят на этот режим налогообложения. Каждую неделю регистрируются более 900 человек. На сегодня «отряд» вырос до 96 тысяч человек, или в полтора раза больше, чем в начале года. Ими перечислено 185 млн рублей налога. 70% из них раньше не платили налоги вообще», — сообщил Сафиуллин.

Есть такие моменты...

Современные цифровые сервисы налоговиков позволяют быстро распознавать тех, кто «в зоне риска налоговых правонарушений». «Мы стараемся искоренять нарушения и создавать чистую налоговую среду», — пояснил цель тотального контроля за налогоплательщиками Марат Сафиуллин. При этом налоговики просят сначала добровольно «уточнить» налоговые обязательства, а потом включают прессинг. За счет аналитической работы ими было дополнительно получено 1,3 млрд рублей.

Глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин отчитался о расходовании бюджета, отметив, что национальные проекты финансируются без перебоев (уже 17 млрд израсходовано из запланированных 18 млрд рублей). Он предупредил, что в будущем году готовится секвестр программы капстроительства. Сейчас на учете находятся 216 объектов незавершенного строительства, которые не могут сдать в течение 3 лет. Их общая сумма — свыше 10 млрд рублей. Правда, ожидается, что в этом году все-таки введут объекты только на 7,4 млрд рублей.

В заключительном слове Рустам Минниханов отметил, что нужно четко отслеживать экономические бюджетные параметры и своевременно реагировать. В первую очередь это касается налога на прибыль, поступления по которому снизились на 43%. «Важно понимать, где ухудшение финансовых результатов обосновано, а где преобладает желание воспользоваться ситуацией и занизить налоговые обязательства. Такие моменты тоже присутствуют».