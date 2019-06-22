События недели: Прямая линия с президентом, извинения башкирского карикатуриста и многострадальный зоопарк

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

Главной темой уходящих семи дней стала Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Задать вопрос президенту удалось украинской семье, которая сейчас проживает в Набережных Челнах. Также на неделе стало известно, что Татьяна Прокофьева покидает пост главного архитектора Казани, а жители столицы Татарстана узнали новую дату открытия зоопарка. Чем еще запомнилась татарстанцам эта неделя — в обзоре «Реального времени».

Беженцам из Донбасса помогут с получением гражданства

Власти Татарстана помогут семье Люльковичей из Донбасса. В 2014 году многодетная семья перебралась в Россию из Дзержинска (ныне Торецк), но до сих пор находится в статусе беженцев. Помочь с получением российского гражданства глава семейства попросил Владимира Путина во время Прямой линии. Владимир Люлькович напомнил, что недавно президент РФ подписал указ об упрощении получения российского гражданства.

— Кроме указа, есть и другие и нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации, в упрощенном порядке получать гражданство, — напомнил Путин. — Уже знаю, что есть и проблема, связанная с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг. Решить проблему вряд ли представляется возможным. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы и дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить.

Он добавил, что обсудит проблему с Рустамом Миннихановым и сделает все, чтобы для граждан Украины процесс получения гражданства «был максимально либеральным». Как стало известно после Прямой линии, власти Татарстана окажут помощь семье беженцев.

«Все возможное содействие со стороны республики будет оказано. Все вопросы, в решении которых республика уполномочена оказать содействие, будут решены», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Задать вопрос президенту удалось украинской семье, которая сейчас проживает в Набережных Челнах. Фото kazanreporter.ru

«Эксперт РА» подтвердило максимальный рейтинг Татарстана по кредитоспособности

Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило максимальный рейтинг Татарстана по кредитоспособности на уровне ruAAA, прогноз по нему — стабильный. Этот уровень свидетельствует о способности региона своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.

В агентстве отметили высокую диверсифицированность экономики, хорошие бюджетные показатели и низкую долговую нагрузку РТ. В то же время риски несет существенная зависимость доходов бюджета от небольшого числа крупнейших налогоплательщиков.

«Эксперт РА» рейтингует более двух десятков российских регионов, такая же оценка присвоена Башкортостану и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Казань осталась без главного архитектора

Татьяна Прокофьева покинула пост главного архитектора Казани, который она занимала на протяжении 10 лет. На очередной сессии Казанской городской думы мэр столицы Татарстана вручил ей знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани».

Татьяна Прокофьева останется в градостроительных комиссиях исполкома в качестве архитектора. Кто придет ей на смену, пока неизвестно. Мэрия Казани организует конкурс по отбору кандидатов на должность главного архитектора. Определить победителя планируется в августе.

Татьяна Прокофьева покинула пост главного архитектора Казани. Фото Максима Платонова

Названа новая дата открытия зоопарка «Река Замбези»

Новую территорию казанского зоопарка «Река Замбези» сдадут к августу, но открытие состоится позже — животных будут завозить до октября.

— Мы уже привезли 40% животных, еще 26% должны приехать к августу — сентябрю. 100-процентное заполнение ожидается к 2020—2021 году, — пояснил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

Первыми обителями нового зоопарка станут животные, которые сейчас содержатся на территории старого — это львы, страусы, антилопы-гну, бегемоты, сурикаты и другие.

Уже известны цены на билеты: взрослым вход в новый зоопарк обойдется в 250 рублей, для детей цена составит 150, для льготников — 100 рублей.

Карикатурист из Уфы извинился за рисунок

Художник Камиль Бузыкаев из Башкирии извинился за карикатуру, сюжетом которой стало казанское гостеприимство сомнительного свойства. Он выложил в Facebook новый рисунок, где изобразил самого себя нашкодившим ребенком. Карикатурист сделал это после того, как врио главы Башкирии Радий Хабиров рекомендовал ему извиниться и отметил, что рисунок с проститутками на казанской трассе — «явно перебор».

«Друзья, все-таки есть темы очень деликатные. Да, иногда могу и пересолить. Радий Фаритович, не могу оспаривать вопросы, в которых вы имеете опыта больше, чем я. Вам я верю. В своем этом месседже я искренен. Я, конечно, enfant terrible и иногда, возможно, берегов не вижу. Но ошибки нужно уметь признавать. Признаю», — подписал Бузыкаев выложенный рисунок.

Напомним, Бузыкаев изобразил на карикатуре женщину с чак-чаком в откровенном наряде на фоне надписи «Welcome to Kaza…». На публикацию остро отреагировали татарские активисты.

Художник Камиль Бузыкаев извинился за карикатуру, сюжетом которой стало казанское гостеприимство сомнительного свойства. Фото facebook.com

Первый замминистра экологии Татарстана покинул свой пост

Пост первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана покинул 54-летний Рустем Камалов. Источники «Реального времени» в силовых структурах утверждают, что Камалов ушел из-за коррупционного расследования, которое связано с незаконной добычей песка и грунта на 4,5 млн рублей в Сокуровском поселении Лаишевского района.

Под подозрение попали также глава Сокуровского сельского поселения и депутат Анатолий Новиков, замглавы исполкома Лаишевского района Рустем Хисамутдинов. Расследованием дела занимается Следком РТ.

КФУ вошел в топ-400 мировых вузов

Британская компания QS представила ежегодный международный рейтинг QS World University Rankings 2020. В него вошла тысяча высших учебных заведений всего мира, в числе их оказался и Казанский федеральный университет.

В рейтинг попали 25 российских вузов, самое высокое место среди них занял МГУ — он расположился на 84-м месте. Новосибирский госуниверситет оказался на 231-м, СПбГУ — на 234-м, КФУ занял 392-е место. Среди представленных в рейтинге российских вузов Казанский университет занял 12-е место — это самая высокая позиция из университетов Приволжского федерального округа.

При составлении рейтинга использовались шесть критериев: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, соотношение количества преподавателей и учащихся, доли иностранных сотрудников и студентов.

Среди представленных в рейтинге российских вузов Казанский университет занял 12-е место — это самая высокая позиция из университетов ПФО. Фото Максима Платонова

В Татарстане создадут академию футбола

Рустам Минниханов предложил экс-тренеру ФК «Рубин» Курбану Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана. Об этом стало известно после их встречи. Для академии построят пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Для начала футбольному специалисту совместно с министерством спорта Татарстана предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии.

