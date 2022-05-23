Фарид Мухаметшин: «Я счастливый по судьбе человек»

В Национальной библиотеке Татарстана презентовали книгу «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы», изданную к 75-летию председателя Госсовета республики

Фото: Роман Хасаев

22 мая свое 75-летие встретил спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин. Одним из событий, приуроченных к юбилею, стала презентация книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы». Кто пришел поздравить юбиляра, почему сам Фарид Мухаметшин считает себя счастливым и о каких виражах идет речь в издании — в материале «Реального времени».

Машина — в подарок

На презентацию книги и чтобы поздравить Фарида Хайрулловича с днем рождения, гости в Национальной библиотеке начали собираться задолго до назначенного времени. Пришли президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, депутаты Госсовета РТ — коллеги Мухаметшина по парламенту и мэр Казани Ильсур Метшин. Приехали депутаты Госдумы РФ от Татарстана, руководители компаний и организаций.

У входа в Национальную библиотеку развернулась выставка ретромобилей. Фото: Арсений Фавстрицкий

Уже у входа гостей встречала импровизированная выставка ретромобилей. Так приветствовали Фарида Мухаметшина члены авторетроклуба «ГАЗ-21 «Волга». В июле 2006 года, именно спикер татарстанского парламента, сам страстный любитель автостарины и обладатель легенды отечественного автопрома — ГАЗ-21, стал инициатором объединения на тот момент 21-го единомышленника в клуб. Отсюда и официальное название: «АвтоРетроКлуб-21».

В подарок от коллег по увлечению, Фарид Мухаметшин получил уменьшенную копию своего «ГАЗ-21». Фото: Арсений Фавстрицкий

Своему коллеге по увлечению, они решили преподнести оригинальный подарок: точную копию любимой 21-й «Волги» Фарида Хайрулловича. А чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, насколько она совпадает с оригиналом, реальную машину и ее уменьшенного двойника разместили рядом.

Презент юбиляру понравился. Оценили его также и Рустам Минниханов с Минтимером Шариповичем.

«Виражи судьбы»

Название книги, основным автором которой стал Антон Шабардин — известный в Татарстане журналист, в соавторстве с коллективом газеты «Республика Татарстан» — неслучайно. И это можно легко понять, осмотрев фотовыставку, развернутую к событию в фойе Национальной библиотеки.

Фотовыставка, развернутая в фойе Нацбиблиотеки, рассказала собравшимся о наиболее ярких страницах жизни Фарида Мухаметшина. Фото: president.tatarstan.ru

Возглавить парламент, точнее на тот момент Верховный совет Республики Татарстан, Фариду Хайрулловичу довелось в не самое простое время — при смене государственного, экономического и политического строя, распаде СССР, проведении всенародного референдума и становлении государственного суверенитета республики в составе Российской Федерации, принятии Конституции Республики Татарстан…

Автор книги рассказал, что работал над ее подготовкой около 2 лет. Фото: Роман Хасаев

Работа над книгой, как поделился ее автор, заняла 2 года.

— Материал и собирался, и использовался все эти 2 года. Нам Госсовет очень сильно помог, пресс-служба парламента. О некоторых материалах я даже и не знал, что они существуют. Где-то были личные контакты. В Альметьевск выезжал, где Фарид Хайруллович начинал свою политическую биографию, по телефону общались. Материала было действительно очень много. Но нужно не просто установить цепь событий, а оценить в контексте. И книга получилась не только о Фариде Хайрулловиче, а о нем как человеке в центре событий в контексте сменяющих друг друга эпох, — поделился с журналистом «Реального времени» автор книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы».

«Разные бывали времена…»

— Так получилось, что за все это время мы ни разу с Фаридом Хайрулловичем не поругались. Разные времена бывали — он был моим начальником, сейчас — я начальник. Я думаю, что это тоже хорошие качества: и его, и мое, — эти слова Рустама Минниханова, первым вышедшим поздравить юбиляра на сцену, вызвали одобрительный смех в зале. А президент Татарстана продолжил: — Самое главное — когда мы друг друга поддерживаем и работаем не в своих интересах, а в интересах республики. Все, что есть сегодня — это результат общего труда. И наших предшественников, которые очень много сделали, и преемственности власти сейчас, когда мы прошли трудные времена и вместе делаем важную работу, не теряя связи с нашими корнями, понимая и принимая свои ошибки, если случается их допустить, и делаем все для того, чтобы их исправить.

По словам Рустама Минниханова, их совместная с Фаридом Мухаметшиным работа началась еще в 1989 году. Фото: Роман Хасаев

Рустам Минниханов отметил, что совместная его работа с Фаридом Мухаметшиным началась в 1989 году, когда тот, по настоянию первого президента Татарстана — Минтимера Шаймиева, возглавил республиканское министерство торговли.

— После этого он обратно в Альметьевск возвращался. Потом стал премьер-министром, я главой работал. А в 1996 году я пришел в правительство и до 98-го года мы вместе работали в правительстве. За это время мы друг друга хорошо изучили. Рука об руку на разных должностях работали. По сей день Фарид Хайруллович ведет огромную работу. Исполнительная власть без надежного и сильного парламента — невозможна. В эффективности слаженного действия всех уровней власти в республике — огромная заслуга нашего первого президента. Минтимер Шарипович всех нас синхронизировал, состыковал и эта система продолжает дальше эффективно работать, не имея разночтений. Каждая поставленная задача, любой вопрос — решаются, — подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам президента, в успешной работе любого из тех направлений, что доверены спикеру Татарстанского парламента, он уверен на 100%. А это — и законотворческая деятельность, и руководство Ассамблеей народов Татарстана, и партийная работа…

Рустам Минниханов вручил председателю Госсовета орден «Дуслык». Фото: president.tatarstan.ru

В знак высокой оценки заслуг Фарида Хайрулловича перед Татарстаном, руководством республики было принято решение, а президентом подписан указ о награждении председателя Госсовета РТ одной из высших наград Республики Татарстан — орденом «Дуслык».

«От слесаря и до партийного вожака…»

В свое время именно Минтимер Шаймиев приложил немало усилий для того, чтобы переманить Фарида Мухаметшина в Казань. Как признается сегодня сам Государственный Советник Татарстана — задача была не из простых.

— Я прочитал эту книгу. Скажу честно: писать о вас нелегко. Но книга — хорошая получилась, — отметил Минтимер Шаймиев со сцены. И продолжил: — Я к чему это говорю. Фарид Хайруллович по жизни очень скромный человек. Мало кто знает, какой сложный жизненный путь он прошел: от слесаря до партийного вожака. В Альметьевске, нефтедобывающей столице Татарстана (а на государственном уровне было признано, что именно благодаря татарстанской нефти во многом удалось восстановить страну после Великой Отечественной войны), где работали сильные, великие люди, начиная от главного нефтяника — Валентина Шашина — позже министра нефтяной промышленности страны, а какие были руководители НГДУ, институтов, начальники объединения «Татнефть»… — проявить себя молодому политику очень сложно. Вся страна и мир смотрели на эту территорию. В то время вести партийную работу было сложно. У Фарида Хайрулловича — получилось. Подбирать кадры на республиканскую работу — очень непросто. Выбирали тщательно — остановились на Фариде Хайрулловиче. Я пригласил его министром торговли. Министром торговли должен был быть порядочный человек, которому можно довериться.

По признанию Минтимера Шаймиева, уговорить Фарида Мухаметшина перебраться из Альметьевска в Казань, получилось только со второго раза. Фото: Роман Хасаев

Но на первое предложение Фарид Мухаметшин ответил категорическим отказом. Инженер-нефтяник не видел себя в роли чиновника, пусть и республиканского уровня. Второй раз — пришлось подчиниться. Вот только долго в Казани проработать — не получилось.

— Я начал получать жалобы из Альметьевска — говорят: приедьте и верните нам Фарида Хайрулловича. Я был вынужден послушать актив. И его пришлось вернуть, — сегодня с улыбкой вспоминает первый президент Татарстана.

И как это было не сделать, если на общем собрании партактива, молодого управленца на альтернативной основе — то есть голосованием, избрали первым секретарем райкома КПСС.

Однако судьба к тому моменту начала закладывать виражи один за другим. В стране происходили масштабные перемены: СССР уходил в прошлое, плановое хозяйство уступало место рыночным отношениям, а монопартийность сдавала позиции в пользу многопартийности.

Минтимер Шаймиев: «Была внутренняя уверенность, что именно такой человек, как Фарид Хайруллович, должен стать председателем Госсовета». Фото: Роман Хасаев

— Я тогда был председателем Верховного Совета, но назревало утверждение поста президента Республики Татарстан, и мне пришлось вновь просить его, пригласить. Так и сказал: лучшую кандидатуру — не найти. Была внутренняя уверенность, что именно такой человек должен стать председателем Госсовета, — вспоминал Минтимер Шаймиев.

Верховный Совет кандидатуру Мухаметшина — поддержал. Это было сложное время: декларация о независимости, референдум о государственном суверенитете Татарстана в составе России, отстаивание прав республики на суверенитет на федеральном уровне, принятие Конституции.

— Тогда только-только становилась новая российская экономика. Это 95-е годы. Неизвестно что вообще мы строили тогда. И сейчас еще много вопросов по этой части осталось. То, что построил сегодня с точки зрения экономической безопасности Татарстан: и независимость, и промышленный потенциал — уже понятно. И заложено это было, кстати, тогда, — в присланном видеопоздравлении отметил председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», видный государственный деятель РФ Сергей Степашин.

Дневник отца

Ведущие церемонии презентации книги — известная российская телеведущая Арина Шарапова и звезда татарского государственного академического театра им. Г. Камала Рамиль Васильев напомнили собравшимся ряд фактов из биографии Фарида Мухаметшина. Они, а также уникальные фотографии из семейного архива собраны в книге. В том числе цитаты из военного дневника отца сегодняшнего спикера республиканского парламента. Они стали девизами жизни Фарида Мухаметшина.

Церемонию презентации провели известная российская телеведущая Арина Шарапова и звезда татарского государственного академического театра им. Г. Камала — Рамиль Васильев. Фото: Роман Хасаев

«Самое трудное — работать с людьми, убеждать, вести за собой», — эти слова подтолкнули Фарида Хайрулловича к тому, чтобы стать не просто оратором, не только воспитать в себе потрясающую силу убеждения, но и научиться вникать в любое дело, любую тему, любую отрасль — от экономики до нефтехимии настолько, чтобы говорить с людьми на одном языке.

«Работать на результат, не считаясь со временем» — перенятый от отца стиль жизни. И действительно, Фарид Хайруллович живет работой. Последние 30 лет — законотворческой. Подсчитано, что за время его председательствования в Госсовете, проведены 239 заседаний, рассмотрено свыше 10 тыс. важнейших для Татарстана вопросов, приняты более 3 тыс. законов. 1200 дней председатель парламента провел в командировках, успев за это время пролететь и проехать расстояние, 30 раз опоясывающее земной шар. Установлен российский рекорд работы в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы: Фарид Хайруллович проработал там 15 лет, в том числе 2 года подряд возглавлял комитет по актуальным вопросам.

Друг и учитель

Так называют Фарида Мухаметшина многие из тех, кто пришел в этот день его поздравить, или прислал свое поздравления по случаю юбилея.

— Могу точно сказать: к вашему мнению прислушиваются, ценят ваши советы, предложения, инициативы. Потому, что они идут от представителя одного из самых успешных регионов России. И всегда — в интересах людей, что крайне важно. Знаю, уважаемый Фарид Хайруллович, как много вы делаете для жителей своей родной республики. Вы не только признанный лидер, но и блестящий командный игрок. Именно благодаря слаженной работе команды единомышленников, регион и добился тех успехов, которые мы видим сегодня. Они хорошо заметны и за пределами Республики Татарстан. И ваши заслуги в этих достижениях очень велики, — подчеркнула в своем видеопоздравлении председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Свое видеопоздравление прислала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Роман Хасаев

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана (к слову — один из немногих, кто переизбирался во все составы нижней палаты) Олег Морозов привез приветственный адрес от председателя Госдумы Вячеслава Володина, с которым Фарид Мухаметшин работает с 1998 года. А от себя лично Морозов добавил:

— Мы знакомы с 1986 года, и я хочу признаться в том, что для меня Фарид Хайруллович был всегда политической путеводной звездой. Я у него учился политической работе на всех этапах. Я видел, как он говорит с людьми в Альметьевске: на улице, в подъезде, с трибуны. Но самое главное и основное, важное качество политика: политическая смелость. В его политической карьере, я это видел неоднократно. И он проявлял эту отвагу. Всегда был и остается мудрым человеком, умеющим и договариваться, и держать удар. Это был и 1994 год — первый договор между Татарстаном и Российской Федерацией, и был 2007 год — второй договор. Это были очень непростые дни. И мы в Москве постоянно слышали голос Фарида Хайрулловича, который мужественно отстаивал позицию Татарстана. Я продолжаю у вас учиться. И пусть новое поколение отечественных политиков берет пример с вас, — подчеркнул депутат.

Олег Морозов сообщил, что продолжает учиться у Фарида Мухаметшина искусству быть политиком. Фото: Роман Хасаев

Поздравления и наилучшие пожелания от нынешнего главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, первого президента — Муртазы Рахимова, правительства, депутатов и всей братской республики привез на юбилей председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Он также вручил Фариду Мухаметшину одну из высших наград республики — орден Салавата Юлаева, с формулировкой «За многостороннюю многолетнюю государственную деятельность и укрепление отношений между республиками Башкортостан и Татарстан».

Председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан вручил Фариду Мухаметшину орден Салавата Юлаева. Фото: Роман Хасаев

Артур Абдульзянов — депутат Государственного совета РТ пятого и шестого созывов уверен:

— Законодательство в любой стране, республике, регионе, является платформой для соблюдения неких правовых форм. Роль Фарида Хайрулловича в решении того широкого спектра задач, что возложены на Государственный совет республики — огромна. Фарид Хайруллович — человек, который всегда служил на благо республики, на благо наших граждан. Наглядное доказательство этому — лидерские социально-экономические позиции Татарстана среди регионов Российской Федерации. Это его заслуга, как руководителя органа законодательной власти, и нашего президента — как руководителя власти исполнительной. Главное, чего хочется пожелать Фариду Хайрулловичу в его юбилей — сохранения присущей ему жизненной энергии.

С книгой депутат пока в достаточной степени ознакомиться не успел, однако планирует это сделать в ближайшее время.

— Признаюсь честно: я — против памятников, но вот книга, это нечто особенное. Это отражение достижений не только конкретного человека, даже такого яркого, как Фарид Хайруллович, но и в целом — республики. Рассказ в том числе о том, как непросто нам давался наш сегодняшний суверенитет и дальнейшее становление новой истории Татарстана, — подчеркнул он.

Татьяна Ларионова рассказала историю, которая могла бы дополнить книгу о Фариде Мухаметшине. Фото: Роман Хасаев

А Татьяна Ларионова, сегодня представляющая Татарстан на федеральном уровне, уже успела «Виражи судьбы» внимательно прочитать и была бы не против немного дополнить издание:

— Я бы вспомнила те годы, когда Фарид Хайруллович возглавлял правительство Татарстана. Я в то время работала начальником управления социальной защиты г. Казани и хорошо помню: тогда ветеранов войны и тружеников тыла в республике было гораздо больше, а сами наши ветераны были еще молодыми и полными сил. Я пришла к Фариду Хайрулловичу по поручению города с предложением: давайте сделаем достойные подарки каждому ветерану и боевых действий и тыла. Когда дала списки — он говорит: «это какие же деньги нужны…» и тут же — сам ответил: «это же люди, для которых нельзя жалеть средств». Было это в трудные 90-е годы. Средств не хватало. Но он прошелся по принесенному мной перечню продуктов для подарочного набора, по каждой позиции и ни одной не вычеркнул. Сразу пригласил к себе заместителя — распорядился: берем в работу, будем решать. Вот на той встрече для меня Фарид Хайруллович раскрылся как человек, который любит людей, принимает действительно важные решения и берет на себя ответственность за вопросы, какими бы сложными они ни были, — поделилась Татьяна Петровна в разговоре с журналистом «Реального времени».

«Дал слово — умри, но сделай»

Это — еще одно правило, взятое на вооружение Фаридом Мухаметшиным из дневника отца. И это касается совершенно всех аспектов его жизни. Едва ли кто-то сможет сегодня упрекнуть спикера республиканского парламента в том, что он не владеет татарским — вторым государственным языком. Между тем, как признался сам председатель Госсовета, до 45 лет его словарный запас на родном языке вмещал едва десяток слов.

Сам Фарид Хайруллович называет себя счастливым по судьбе человеком. Фото: Роман Хасаев

— Когда избрали председателем Верховного Совета, тогда было сложно. Ставили вопрос о том, чтобы вести заседание на татарском языке, а я в ужасе ждал: вдруг примут. Как вести диалог, строить возражения, приводить доводы? Я тогда дал себе слово: выучить родной язык отца и матери. Читал вслух книги на татарском языке. Непонятные слова выписывал. Просил объяснить. Очень в этом вопросе помог Туфан Миннуллин и я совсем замучил свою жену — Луизу Акрамовну.

Со спутницей всей своей жизни Фарид Мухаметшин встретился еще в Альметьевске. И вот уже больше полувека живут душа в душу, растят детей, воспитывают внуков и вспоминают и бурные 90-е, когда в Москву супруга провожала его как на войну, не зная — вернется ли, или задержат за то, что не боялся отстаивать интересы республики. Вспоминают и то, как дважды перебирались в Казань и возвращались обратно.

Часть тиража книги, обещающей стать букинистической редкостью, юбиляр передал в дар Национальной библиотеке. Фото: Роман Хасаев

— Я — счастливый по судьбе человек, — уверенно говорит сам Фарид Мухаметшин. И поясняет: счастлив тем, что больше полувека назад встретил свою единственную любовь, что судьба сводила с яркими личностями и подарила возможность сделать многое для родной земли. И тем, что многое еще предстоит сделать

А часть книг из сравнительно небольшого тиража (что сразу переводит издание в разряд букинистических редкостей), Фарид Мухаметшин передал в дар Национальной библиотеке. Кроме того, по экземпляру унесли с собой в подарок от юбиляра и гости презентации.