Госсовет Татарстана принял поправки о новом наименовании должности главы республики
Депутаты Государственного совета Татарстана во втором чтении и в целом приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «Глава — Раис Республики Татарстан».
— Состоялось заседание Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению с рассмотрением проекта закона о внесении изменений в Конституцию РТ, принятого в первом чтении. Установленные и назначенные к сроку поправки к указанному законопроекту не поступили. Комитет поддержал проект закона, подготовленного к рассмотрению во втором чтении, прошел все необходимые согласительные процедуры, лингвистическую экспертизу, а также заключение правового управления Государственного совета республики, — сообщил его председатель Альберт Хабибуллин.
За проголосовали 79 депутатов. Против высказались 2 народных избранника.
В начале заседания Госсовета председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин озвучил предложение изменить название должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис Республики Татарстан».
— Помимо полного наименования предлагается возможность использовать и сокращенный вариант — «Раис Республики Татарстан». Полагаем, что такой подход позволяет нам, с одной стороны, учесть требования 414-го федерального закона, с другой стороны — отразить исторические, культурные и национальные особенности Татарстана, — сказал Альберт Хабибуллин.
Вместе с этим он предложил применить новое наименование к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана:
— В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан, — заявил Альберт Хабибуллин.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на заседании Госсовета, заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.
Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев оценил предложенный вариант наименования «Глава — Раис Республики Татарстан» как подходящий. Он также выступил за то, чтобы Рустам Минниханов до конца срока полномочий продолжал именоваться президентом.
— Вот я ознакомился, «Глава — Раис Республики Татарстан» — является высшим должностным лицом РТ. Как вариант, я говорю, для Конституции республики. Это нормально было бы. Потому что тот уровень остается. В части названия — он [вопрос] болезненным был всегда, это каждый из нас знает <...> Вот вариант такой в части должности был бы, один момент очень важный, его сходу не принимать так. Почему? Потому что у нас президент избранный всенародно, я имею в виду Татарстана, Рустама Нургалиевича. Ему надо в любом случае дать возможность под именем президента дорабатывать. Это будет объяснимо. Он же избран народом. Мы же сейчас не можем референдум проводить в отношении этого вопроса, и в этом особой необходимости нет. И, я думаю, мы должны найти общий язык с центром, — заявил Минтимер Шаймиев.
В первом чтении за внесение поправок проголосовали 78 депутатов. Высказались против 3 человека.
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