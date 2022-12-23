Госсовет Татарстана принял поправки о новом наименовании должности главы республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Государственного совета Татарстана во втором чтении и в целом приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «Глава — Раис Республики Татарстан».



— Состоялось заседание Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению с рассмотрением проекта закона о внесении изменений в Конституцию РТ, принятого в первом чтении. Установленные и назначенные к сроку поправки к указанному законопроекту не поступили. Комитет поддержал проект закона, подготовленного к рассмотрению во втором чтении, прошел все необходимые согласительные процедуры, лингвистическую экспертизу, а также заключение правового управления Государственного совета республики, — сообщил его председатель Альберт Хабибуллин.

За проголосовали 79 депутатов. Против высказались 2 народных избранника.

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В начале заседания Госсовета председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин озвучил предложение изменить название должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис Республики Татарстан».



— Помимо полного наименования предлагается возможность использовать и сокращенный вариант — «Раис Республики Татарстан». Полагаем, что такой подход позволяет нам, с одной стороны, учесть требования 414-го федерального закона, с другой стороны — отразить исторические, культурные и национальные особенности Татарстана, — сказал Альберт Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с этим он предложил применить новое наименование к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана:

— В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан, — заявил Альберт Хабибуллин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на заседании Госсовета, заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев оценил предложенный вариант наименования «Глава — Раис Республики Татарстан» как подходящий. Он также выступил за то, чтобы Рустам Минниханов до конца срока полномочий продолжал именоваться президентом.

— Вот я ознакомился, «Глава — Раис Республики Татарстан» — является высшим должностным лицом РТ. Как вариант, я говорю, для Конституции республики. Это нормально было бы. Потому что тот уровень остается. В части названия — он [вопрос] болезненным был всегда, это каждый из нас знает <...> Вот вариант такой в части должности был бы, один момент очень важный, его сходу не принимать так. Почему? Потому что у нас президент избранный всенародно, я имею в виду Татарстана, Рустама Нургалиевича. Ему надо в любом случае дать возможность под именем президента дорабатывать. Это будет объяснимо. Он же избран народом. Мы же сейчас не можем референдум проводить в отношении этого вопроса, и в этом особой необходимости нет. И, я думаю, мы должны найти общий язык с центром, — заявил Минтимер Шаймиев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом чтении за внесение поправок проголосовали 78 депутатов. Высказались против 3 человека.



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Татьяна Демина