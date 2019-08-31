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Минниханов сыграл на барабанах с Магановым и Нагумановым

14:14, 31.08.2019
Минниханов сыграл на барабанах с Магановым и Нагумановым

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с празднования Дня города в Альметьевске.

На записи запечатлены глава города Тимур Нагуманов, руководитель «Татнефти» Наиль Маганов и сам Минниханов. Они приняли участие в обучении игре на барабанах, которое провел известный в Казани музыкант, один из преподавателей школы игры на барабанах Afrobeat Абхирам.

ОбществоВласть Татарстан
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