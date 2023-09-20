Раис Татарстана обсудил с главой «Ростеха» модернизацию казанских авиапредприятий

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Они обсудили реализацию проектов по модернизации и техническому перевооружению авиастроительных предприятий в Казани.

Еще собеседники проговорили актуальные вопросы взаимодействия правительства республики и корпорации, а также подвели промежуточные итоги работы предприятий Татарстана, входящих в структуру «Ростеха».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В марте этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов, посетив Казанский авиационный завод вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил, что предприятие наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М. Их он назвал «визитной карточкой нашей стратегической авиации».

Во время той встречи Рустам Минниханов заявил, что работа по импортозамещению в республике идет полным ходом. Он обещал выполнить все поставленные руководством страны задачи.



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Айрат Назипов