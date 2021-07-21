Казанская икона Божией Матери вернулась домой
Патриарх всея Руси Кирилл освятил воссозданный храм
Сегодня состоялось эпохальное событие для православного мира — торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери, которое в столице Татарстана провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Перед этим православную святыню Крестным ходом перенесли из Богоявленского собора в кремле в новый храм, где она отныне будет находиться. Народ наблюдал за службой с экранов двух огромных мониторов, установленных во дворе Богородицкого монастыря, и многие впервые участвовали в онлайн-литургии.
С иконой Богородицы на шее
Чтобы попасть в Богоявленский собор, нужно было прийти задолго до 7 утра — времени, когда начиналась служба. У храма уже выстроилась колонна священников с хоругвями во главе с грузовиком, на котором разместились колокола. Большинство людей ожидали на улице. Волонтеры, одетые в зеленые жилеты с надписью на спине «Православная молодежь Татарстана», раздавали всем маски и иконы Богородицы, которые можно было повесить на шею, как бейдж. Настроение у всех было приподнятое, люди поздравляли друг друга с праздником, гадали, удастся ли сегодня приложиться к святыне.
После короткой службы из Богоявленского собора на носилках вынесли чудотворную икону, обрамленную венком из живых цветов. По обе стороны от нее тут же встали полицейские и росгвардейцы. Многотысячная толпа сомкнулась, и шествие направилось к Спасской башне. Женский хор дружно затянул молитву, которую подхватили верующие. В воздухе разливался запах ладана, которым окуривали чудотворный образ.
При выходе из кремля процессию встретил колокольный звон из звонницы Иоанно-Предтеченского монастыря. Прохожие останавливались, крестились, фотографировали. Не смогли удержаться, чтобы не снять происходящее на телефон, даже стражи порядка.
Крестный ход направился вниз, к Тайницкой башне. Народу было так много, что невозможно было разглядеть хвост шествия. Идти пришлось довольно быстро, отчего многие приспустили маски. «Люди добрые, надевайте маски!» — то и дело восклицали православные добровольцы.
Голова колонны ушла далеко вперед, и священник, следивший за стройностью рядов, вынужден был по громкой связи ее остановить, а хвост поторопить. «Отцы, быстрее!» — командовал он коллегам, несшим икону. У набережной обе части сомкнулись и дальше двинулись уже стройной колонной.
«Мы долго этого ждали»
Проход к Богородицкому монастырю был перекрыт, народ запускали небольшими группами, после чего у Крестовоздвиженского храма все вновь оказывались перед металлодетекторами. Попасть внутрь воссозданного собора могли только приглашенные и VIP-персоны. Для народа была организована видеотрансляция Божественной литургии в сквере рядом с собором. К началу службы огромная площадь была заполнена. Желающим раздавали воду и запечатанные в целлофан коржики.
Онлайн-литургия никого не смущала: народ молился, глядя на экран, многие вставали на колени и били земные поклоны. Здесь же батюшки и исповедовали. Часть людей пришли сюда до начала рабочего дня. «Мы сегодня уезжаем, но не могли пропустить такое событие», — поделились с корреспондентом «Реального времени» две женщины с огромным дорожным чемоданом.
Наталья Олькова рассказала «Реальному времени», что забежала в Богородицкий монастырь перед работой, чтобы быть причастной к историческому моменту. Сама икона для нее много значит, она обращалась к ней в трудные минуты.
— Это очень важное событие для каждого жителя нашей страны, а может, и всего мира. Мы долго этого ждали, и если бы лет 10 назад нам сказали, что это возможно, вряд ли бы мы поверили. Первое чудо — это, что икона вообще появилась у нас в России, то, что Ватикан сделал нам такой подарок. А второе — что получилось на основании одних фотографий и чертежей восстановить в первозданном виде собор. Это и божественное чудо, и чудо инженерной мысли, это работа большого числа людей. Без Божьего благословения это было бы невозможно. Я живу недалеко и следила, как этот храм восстанавливался. Это настоящий памятник архитектуры, а какая там роспись, какое внутреннее убранство! — восхищается женщина.
Елена Трапезникова живет в Подмосковье, приехала в Казань в гости и не смогла удержаться от того, чтобы не побывать на открытии собора.
— Казанская икона Божией Матери почитается с древних времен как одна из святынь. Сегодня большой праздник для каждого православного человека. Я считаю, что каждый должен прийти и помолиться за нашу страну, за родных и близких, за то, чтобы был мир во всем мире. Жалко, что я не смогла участвовать в Крестном ходе, но я счастлива, что попала не только на престольный праздник, но и на освящение собора, в котором будет храниться этот чудотворный образ.
Алексей Семенов отметил, важно, что икона Богородицы возвращается домой, в храм, который был специально для нее построен.
— Я испытываю большую радость. Я недавно освободился. В лагере пришел в храм и уверовал всем сердцем. Я надеюсь, что Господь простит нам наши грехи и возьмет нас в Царство Небесное. А пока мы все находимся под покровом Богородицы.
Шаймиева встретили аплодисментами
Между тем под звон колоколов Крестный ход из священников обошел новый собор, окропляя его стены. Кстати, в первых рядах был замечен предыдущий митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий, и некоторые воцерковленные его узнали.
К 10 часам начали прибывать высокопоставленные гости. Среди них было и руководство Духовного управления мусульман. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла встречали президент Татарстана Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Глава Русской православной церкви не ограничился одним приветствием и несколько минут беседовал с Миннихановым. А потом отправился на освящение собора. Он же совершил первую Божественную литургию в новом храме.
В самый ее разгар перед народом появился первый президент, глава республиканского фонда «Возрождение», патронировавшего восстановительные работы, Минтимер Шаймиев. Толпа заволновалась и зааплодировала. Бабай поприветствовал людей и о чем-то побеседовал со стоящими в первых рядах. В своем выступлении внутри храма Шаймиев подчеркнул, что в Татарстане все важные решения принимаются с учетом интересов всех имеющихся в республике конфессий.
— Путь проложен, он по душе всему многоконфессиональному и многонациональному народу, он себя оправдывает. Этот путь простым никогда не был, но это светлый путь, по нему надо идти, несмотря на тернии, которые бывают, когда совершаешь великие дела. А в том, что у нас получится, — сомнений нет. Мы можем — без булдырабыз — так у нас люди говорят. Мы сможем очень многое, когда мы едины. А мы таковыми становимся, — заключил Минтимер Шаймиев.
После речей Кирилл вручил награды РПЦ за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Минниханов был удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского I степени, Шаймиев награжден орденом Преподобного Андрея Иконописца I степени.
Также вышла к народу и прибывшая на открытие собора председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в сопровождении президента Татарстана, спикера Госсовета Фарида Мухаметшина и Государственного Советника Минтимера Шаймиева. Минниханов широко улыбался, махая рукой. А Матвиенко перекинулась парой слов с оказавшимися рядом, при этом показывая на экс-президента. Народ повторно начал хлопать.
Между тем на экране патриарх Кирилл под звон колоколов разломил и благословил хлеб и вино, а после опустился на колени перед алтарем. Его примеру последовали на площади. А позже хором затянули «Отче наш».
Закончилась литургия причастием. Причащали в «несколько рук», после чего люди подходили к столам, где для них были приготовлены освященные хлеб и вино.
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