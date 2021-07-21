Казанская икона Божией Матери вернулась домой

Патриарх всея Руси Кирилл освятил воссозданный храм

Фото: Василий Иванов

Сегодня состоялось эпохальное событие для православного мира — торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери, которое в столице Татарстана провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Перед этим православную святыню Крестным ходом перенесли из Богоявленского собора в кремле в новый храм, где она отныне будет находиться. Народ наблюдал за службой с экранов двух огромных мониторов, установленных во дворе Богородицкого монастыря, и многие впервые участвовали в онлайн-литургии.

С иконой Богородицы на шее

Чтобы попасть в Богоявленский собор, нужно было прийти задолго до 7 утра — времени, когда начиналась служба. У храма уже выстроилась колонна священников с хоругвями во главе с грузовиком, на котором разместились колокола. Большинство людей ожидали на улице. Волонтеры, одетые в зеленые жилеты с надписью на спине «Православная молодежь Татарстана», раздавали всем маски и иконы Богородицы, которые можно было повесить на шею, как бейдж. Настроение у всех было приподнятое, люди поздравляли друг друга с праздником, гадали, удастся ли сегодня приложиться к святыне.

После короткой службы из Богоявленского собора на носилках вынесли чудотворную икону, обрамленную венком из живых цветов. По обе стороны от нее тут же встали полицейские и росгвардейцы. Многотысячная толпа сомкнулась, и шествие направилось к Спасской башне. Женский хор дружно затянул молитву, которую подхватили верующие. В воздухе разливался запах ладана, которым окуривали чудотворный образ.

После короткой службы из Богоявленского собора на носилках вынесли чудотворную икону, обрамленную венком из живых цветов

При выходе из кремля процессию встретил колокольный звон из звонницы Иоанно-Предтеченского монастыря. Прохожие останавливались, крестились, фотографировали. Не смогли удержаться, чтобы не снять происходящее на телефон, даже стражи порядка.

Крестный ход направился вниз, к Тайницкой башне. Народу было так много, что невозможно было разглядеть хвост шествия. Идти пришлось довольно быстро, отчего многие приспустили маски. «Люди добрые, надевайте маски!» — то и дело восклицали православные добровольцы.

Голова колонны ушла далеко вперед, и священник, следивший за стройностью рядов, вынужден был по громкой связи ее остановить, а хвост поторопить. «Отцы, быстрее!» — командовал он коллегам, несшим икону. У набережной обе части сомкнулись и дальше двинулись уже стройной колонной.

Проход к Богородицкому монастырю был перекрыт, народ запускали небольшими группами

«Мы долго этого ждали»

Проход к Богородицкому монастырю был перекрыт, народ запускали небольшими группами, после чего у Крестовоздвиженского храма все вновь оказывались перед металлодетекторами. Попасть внутрь воссозданного собора могли только приглашенные и VIP-персоны. Для народа была организована видеотрансляция Божественной литургии в сквере рядом с собором. К началу службы огромная площадь была заполнена. Желающим раздавали воду и запечатанные в целлофан коржики.

Онлайн-литургия никого не смущала: народ молился, глядя на экран, многие вставали на колени и били земные поклоны. Здесь же батюшки и исповедовали. Часть людей пришли сюда до начала рабочего дня. «Мы сегодня уезжаем, но не могли пропустить такое событие», — поделились с корреспондентом «Реального времени» две женщины с огромным дорожным чемоданом.

Наталья Олькова рассказала «Реальному времени», что забежала в Богородицкий монастырь перед работой, чтобы быть причастной к историческому моменту. Сама икона для нее много значит, она обращалась к ней в трудные минуты.

Онлайн-литургия никого не смущала: народ молился, глядя на экран, многие вставали на колени и били поклоны

— Это очень важное событие для каждого жителя нашей страны, а может, и всего мира. Мы долго этого ждали, и если бы лет 10 назад нам сказали, что это возможно, вряд ли бы мы поверили. Первое чудо — это, что икона вообще появилась у нас в России, то, что Ватикан сделал нам такой подарок. А второе — что получилось на основании одних фотографий и чертежей восстановить в первозданном виде собор. Это и божественное чудо, и чудо инженерной мысли, это работа большого числа людей. Без Божьего благословения это было бы невозможно. Я живу недалеко и следила, как этот храм восстанавливался. Это настоящий памятник архитектуры, а какая там роспись, какое внутреннее убранство! — восхищается женщина.

Елена Трапезникова живет в Подмосковье, приехала в Казань в гости и не смогла удержаться от того, чтобы не побывать на открытии собора.

— Казанская икона Божией Матери почитается с древних времен как одна из святынь. Сегодня большой праздник для каждого православного человека. Я считаю, что каждый должен прийти и помолиться за нашу страну, за родных и близких, за то, чтобы был мир во всем мире. Жалко, что я не смогла участвовать в Крестном ходе, но я счастлива, что попала не только на престольный праздник, но и на освящение собора, в котором будет храниться этот чудотворный образ.

Алексей Семенов отметил, важно, что икона Богородицы возвращается домой, в храм, который был специально для нее построен.

— Я испытываю большую радость. Я недавно освободился. В лагере пришел в храм и уверовал всем сердцем. Я надеюсь, что Господь простит нам наши грехи и возьмет нас в Царство Небесное. А пока мы все находимся под покровом Богородицы.

К 10 часам начали прибывать высокопоставленные гости

Шаймиева встретили аплодисментами

Между тем под звон колоколов Крестный ход из священников обошел новый собор, окропляя его стены. Кстати, в первых рядах был замечен предыдущий митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий, и некоторые воцерковленные его узнали.

К 10 часам начали прибывать высокопоставленные гости. Среди них было и руководство Духовного управления мусульман. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла встречали президент Татарстана Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Глава Русской православной церкви не ограничился одним приветствием и несколько минут беседовал с Миннихановым. А потом отправился на освящение собора. Он же совершил первую Божественную литургию в новом храме.

В самый ее разгар перед народом появился первый президент, глава республиканского фонда «Возрождение», патронировавшего восстановительные работы, Минтимер Шаймиев. Толпа заволновалась и зааплодировала. Бабай поприветствовал людей и о чем-то побеседовал со стоящими в первых рядах. В своем выступлении внутри храма Шаймиев подчеркнул, что в Татарстане все важные решения принимаются с учетом интересов всех имеющихся в республике конфессий.

В своем выступлении Шаймиев подчеркнул, что в Татарстане все важные решения принимаются с учетом интересов всех имеющихся в республике конфессий

— Путь проложен, он по душе всему многоконфессиональному и многонациональному народу, он себя оправдывает. Этот путь простым никогда не был, но это светлый путь, по нему надо идти, несмотря на тернии, которые бывают, когда совершаешь великие дела. А в том, что у нас получится, — сомнений нет. Мы можем — без булдырабыз — так у нас люди говорят. Мы сможем очень многое, когда мы едины. А мы таковыми становимся, — заключил Минтимер Шаймиев.

После речей Кирилл вручил награды РПЦ за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Минниханов был удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского I степени, Шаймиев награжден орденом Преподобного Андрея Иконописца I степени.

Также вышла к народу и прибывшая на открытие собора председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в сопровождении президента Татарстана, спикера Госсовета Фарида Мухаметшина и Государственного Советника Минтимера Шаймиева. Минниханов широко улыбался, махая рукой. А Матвиенко перекинулась парой слов с оказавшимися рядом, при этом показывая на экс-президента. Народ повторно начал хлопать.

Между тем на экране патриарх Кирилл под звон колоколов разломил и благословил хлеб и вино, а после опустился на колени перед алтарем. Его примеру последовали на площади. А позже хором затянули «Отче наш».

Закончилась литургия причастием. Причащали в «несколько рук», после чего люди подходили к столам, где для них были приготовлены освященные хлеб и вино.

1 / 59 Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов