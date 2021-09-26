Главное о коронавирусе на 26 сентября: смерть супругов в Елабуге в один день, провал пропаганды вакцинации

Фото: Максим Платонов

Минниханов призвал не допустить перевода школьников на дистант

Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова в своем аккаунте в «Инстаграме» выложила сторис-репортаж из «красной зоны» горбольницы №5. Она подробно показала, что сейчас творится за стенами ковидного госпиталя, побеседовала с пациентами и врачами.



В Елабуге умерла супружеская пара. Супруги Фирсовы прожили вместе 62 года и умерли в один день. По неподтвержденной информации, и мужа, и жену убил коронавирус.

В Татарстане подтвердилось еще три случая смерти от коронавируса. Умерли женщина 1957 года рождения и двое мужчин 1938 и 1947 годов рождения. Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.

Президент республики Рустам Минниханов призвал принять меры, чтобы не допустить перевода школьников на дистант. «Главное, чтобы все наши образовательные учреждения — вузы, техникумы, школы, детские сады — продолжали работать. Везде должен быть организован контроль на входе. Если человек с температурой или есть какие-то сомнения — мы их отправляем обратно», — сказал он.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане в наличии остаются больше 500 тысяч вакцин от коронавируса, заявил президент республики Рустам Минниханов. Глава республики поблагодарил руководителей предприятий, которые смогли сохранить трудовые коллективы, несмотря на сложности пандемии.

У переболевших нашли рубцы в бронхах

За последние сутки в России выявлен 22 041 новый случай коронавируса, выздоровели 16 325 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 398 415 человек, а выздоровевших — до 6 590 933 человек.



Зафиксировано 822 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 203 095 человек.



За последние сутки проведено 527 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 255 680 человек.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин от коронавируса, одобренных национальными надзорными органами. Это поможет скорейшему снятию ограничений на международные поездки граждан.

Фото: mid.ru

В РПЦ заявили о провале кампании по пропаганде вакцинации от COVID-19, так как многих людей не удалось убедить в том, что привиться важно — и для себя, и для общества.



В Роспотребнадзоре рассказали, при каком условии новая коронавирусная инфекция может стать обычным сезонным заболеванием. Это произойдет, если коллективный иммунитет дойдет до 80%-ного уровня. Сроки его достижения напрямую зависят от темпов вакцинации.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России не зафиксировали развитие штаммов коронавируса опаснее, чем «дельта». Сейчас «дельта»-штамм составляет практически 100% от всех циркулирующих штаммов.

Фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре заявили, что около 1,4% людей имеют нарушения обоняния еще до заболевания COVID-19. На восприимчивость к запахам влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, курение. В некоторых случаях обоняние может восстанавливаться до года.

В Липецке у четверти перенесших коронавирус пациентов нашли рубцы в бронхах, рассказала врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина. У половины исследование показало только бледную слизистую, еще у 15% — микроангиопатию. При этом в анамнезе пациентов не было никаких других заболеваний, которые могли бы стать причиной таких изменений.

В Минобороны РФ отчитались, что вылечили от коронавируса больше 40 тысяч человек в Вооруженных силах. Более 138,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с заболевшими, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

Фото: mil.ru

В Челябинской области больше 753 классов в 199 школах закрыли на карантин из-за ОРВИ. В восьми школах региона 13 классов переведены на дистант.

The Lancet распустил группу ученых, исследовавших происхождение коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 231 567 159 человек, 4 743 842 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (42 940 458). На второй строчке — Индия (33 652 745), на третьей — Бразилия (21 343 304), на четвертой — Франция (7 080 675), на пятой — Россия (7 291 097, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (687 751). За ними следуют Бразилия (594 200), Индия (446 918), Мексика (275 303), Перу (199 228) и Россия (199 450).

Журнал The Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса. Выяснилось, что у ряда членов группы есть связи с американской организацией EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии. Комиссия журнала продолжит исследования происхождения коронавируса.

Фото: facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправит 120 миллионов вакцин от COVID-19 в Африку. А еще пообещал помочь в развитии образования и улучшении экономической ситуации на «черном континенте».

В Бельгии одобрили использование третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет. Для третьей прививки будут применять только вакцины Pfizer и Moderna.

Ученые из Швеции выяснили, что тяжесть протекания коронавируса можно предсказать по изменению формы и содержания в крови гранулоцитов — подгруппе белых клеток крови, участвующих в работе врожденного иммунитета. Исследователи сделали вывод, что с помощью измерения характеристик гранулоцитов можно предсказать основные клинические особенности инфекции.

Глава Минздрава Японии Норихиса Тамура допустил, что в конце сентября режим ЧС в стране можно будет отменить. Однако речь не идет о полноценном возвращении к образу жизни до пандемии — все нужно будет делать постепенно.

Фото: Ринат Назметдинов

Советник британского правительства по вакцинам, ученый сэр Джон Белл считает большинство жалоб на последствия COVID-19 «надуманными». «Надуманными» симптомами он назвал проявление усталости, мышечные боли и проблемы с концентрацией внимания.

В США COVID-19 обнаружили у домашнего хорька. У животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. Предположительно, хорек заразился COVID-19 от человека.

В Риме началась акция протеста против ковид-сертификатов. Участники выступают против «санитарной диктатуры» и скандируют: «Свободу!».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал всех производителей вакцин от коронавируса прийти и работать в Индии. Он заявил, что Индия, как крупнейший производитель вакцин, возобновила экспорт вакцин против COVID-19.

Ольга Шагиева