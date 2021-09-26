Главное о коронавирусе на 26 сентября: смерть супругов в Елабуге в один день, провал пропаганды вакцинации
Минниханов призвал не допустить перевода школьников на дистант
- Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова в своем аккаунте в «Инстаграме» выложила сторис-репортаж из «красной зоны» горбольницы №5. Она подробно показала, что сейчас творится за стенами ковидного госпиталя, побеседовала с пациентами и врачами.
- В Елабуге умерла супружеская пара. Супруги Фирсовы прожили вместе 62 года и умерли в один день. По неподтвержденной информации, и мужа, и жену убил коронавирус.
- В Татарстане подтвердилось еще три случая смерти от коронавируса. Умерли женщина 1957 года рождения и двое мужчин 1938 и 1947 годов рождения. Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.
- Президент республики Рустам Минниханов призвал принять меры, чтобы не допустить перевода школьников на дистант. «Главное, чтобы все наши образовательные учреждения — вузы, техникумы, школы, детские сады — продолжали работать. Везде должен быть организован контроль на входе. Если человек с температурой или есть какие-то сомнения — мы их отправляем обратно», — сказал он.
- В Татарстане в наличии остаются больше 500 тысяч вакцин от коронавируса, заявил президент республики Рустам Минниханов. Глава республики поблагодарил руководителей предприятий, которые смогли сохранить трудовые коллективы, несмотря на сложности пандемии.
У переболевших нашли рубцы в бронхах
За последние сутки в России выявлен 22 041 новый случай коронавируса, выздоровели 16 325 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 398 415 человек, а выздоровевших — до 6 590 933 человек.
Зафиксировано 822 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 203 095 человек.
За последние сутки проведено 527 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 255 680 человек.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин от коронавируса, одобренных национальными надзорными органами. Это поможет скорейшему снятию ограничений на международные поездки граждан.
- В РПЦ заявили о провале кампании по пропаганде вакцинации от COVID-19, так как многих людей не удалось убедить в том, что привиться важно — и для себя, и для общества.
- В Роспотребнадзоре рассказали, при каком условии новая коронавирусная инфекция может стать обычным сезонным заболеванием. Это произойдет, если коллективный иммунитет дойдет до 80%-ного уровня. Сроки его достижения напрямую зависят от темпов вакцинации.
- Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России не зафиксировали развитие штаммов коронавируса опаснее, чем «дельта». Сейчас «дельта»-штамм составляет практически 100% от всех циркулирующих штаммов.
- В Роспотребнадзоре заявили, что около 1,4% людей имеют нарушения обоняния еще до заболевания COVID-19. На восприимчивость к запахам влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, курение. В некоторых случаях обоняние может восстанавливаться до года.
- В Липецке у четверти перенесших коронавирус пациентов нашли рубцы в бронхах, рассказала врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина. У половины исследование показало только бледную слизистую, еще у 15% — микроангиопатию. При этом в анамнезе пациентов не было никаких других заболеваний, которые могли бы стать причиной таких изменений.
- В Минобороны РФ отчитались, что вылечили от коронавируса больше 40 тысяч человек в Вооруженных силах. Более 138,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с заболевшими, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.
- В Челябинской области больше 753 классов в 199 школах закрыли на карантин из-за ОРВИ. В восьми школах региона 13 классов переведены на дистант.
The Lancet распустил группу ученых, исследовавших происхождение коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 231 567 159 человек, 4 743 842 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (42 940 458). На второй строчке — Индия (33 652 745), на третьей — Бразилия (21 343 304), на четвертой — Франция (7 080 675), на пятой — Россия (7 291 097, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (687 751). За ними следуют Бразилия (594 200), Индия (446 918), Мексика (275 303), Перу (199 228) и Россия (199 450).
- Журнал The Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса. Выяснилось, что у ряда членов группы есть связи с американской организацией EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии. Комиссия журнала продолжит исследования происхождения коронавируса.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправит 120 миллионов вакцин от COVID-19 в Африку. А еще пообещал помочь в развитии образования и улучшении экономической ситуации на «черном континенте».
- В Бельгии одобрили использование третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет. Для третьей прививки будут применять только вакцины Pfizer и Moderna.
- Ученые из Швеции выяснили, что тяжесть протекания коронавируса можно предсказать по изменению формы и содержания в крови гранулоцитов — подгруппе белых клеток крови, участвующих в работе врожденного иммунитета. Исследователи сделали вывод, что с помощью измерения характеристик гранулоцитов можно предсказать основные клинические особенности инфекции.
- Глава Минздрава Японии Норихиса Тамура допустил, что в конце сентября режим ЧС в стране можно будет отменить. Однако речь не идет о полноценном возвращении к образу жизни до пандемии — все нужно будет делать постепенно.
- Советник британского правительства по вакцинам, ученый сэр Джон Белл считает большинство жалоб на последствия COVID-19 «надуманными». «Надуманными» симптомами он назвал проявление усталости, мышечные боли и проблемы с концентрацией внимания.
- В США COVID-19 обнаружили у домашнего хорька. У животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. Предположительно, хорек заразился COVID-19 от человека.
- В Риме началась акция протеста против ковид-сертификатов. Участники выступают против «санитарной диктатуры» и скандируют: «Свободу!».
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал всех производителей вакцин от коронавируса прийти и работать в Индии. Он заявил, что Индия, как крупнейший производитель вакцин, возобновила экспорт вакцин против COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым