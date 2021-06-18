«Если не будет немедленной помощи, больные дети будут погибать»: в Казани открыли Центр детской онкологии

Казань получила право на проведение операций по трансплантации костного мозга

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан стал одним из пяти крупных регионов, где с этого года введен в строй Центр детской онкологии, гематологии и хирургии для лечения детей с опухолями и лейкозами. Главная ценность в том, что Казань получит право на проведение операций по трансплантации костного мозга (ТКМ), а значит, и государственные квоты на детей, которым обычно приходится вставать в очередь. На торжественное открытие приехали заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и президент Татарстана Рустам Минниханов. Однако самый большой интерес казанский центр вызвал у ведущих детских онкологов, которых все еще очень мало в стране.

Казань первой из пяти городов открыла детский центр онкологии

В Казань сегодня прибыла делегация Министерства здравоохранения РФ, которая будет оценивать состояние региональной системы здравоохранения и примет участие в церемонии награждения лучших врачей республики. Правда, приехать лично министр здравоохранения Михаил Мурашко не смог. Вместо него «гостевую миссию» выполнил замминистра Олег Гриднев. Сразу по прилете он отправился на открытие нового медицинского учреждения республики — Центра детской онкологии, гематологии и хирургии, построенного на базе Детской республиканской клинической больницы.

Казань вошла в число пяти российских городов (также Воронеж, Краснодар, Ростов, Уфа), где должны появиться центры, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Центр построили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан».

Здание рассчитано на 100 коек, а его общая площадь — 17 тысяч кв. м

Как сообщил «Реальному времени» заместитель министра строительства Ильшат Гимаев, здание рассчитано на 100 коек, а его общая площадь — 17 тысяч кв. м. В нем по 25 мест — на два отделения онкологии, 20 коек — для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест — для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 мест предусмотрели в дневном стационаре больницы. В центре развернут целый лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики.

Общая стоимость — 2,2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — из федерального бюджета. Детский центр онкологии был построен почти за год, уточнил Гимаев. Сейчас такие центры есть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, но число детей, нуждающихся в помощи, увеличивается.

Операции по трансплантации костного мозга будут проводить дома

Казань сможет принимать не только татарстанских больных, но и в перспективе детей со всего Приволжского федерального округа, рассказал журналистам Олег Гриднев. По его словам, открытие центра на базе ДРКБ дает возможность привлекать специалистов из других областей медицины и оказывать детям всестороннюю медицинскую помощь.

— Главная ценность центра — это комплексный подход. В нем будут проводиться не только операции по трансплантации костного мозга. Здесь планируется выполнять сложные хирургические вмешательства, лучевую терапию, — отметил Гриднев.

Казань сможет принимать детей со всего Приволжского федерального округа, рассказал журналистам Олег Гриднев

Правда, пока татарстанским врачам придется проходить дополнительное обучение и переподготовку. «Без специалистов высокого уровня стены «не работают». Сейчас определена команда специалистов-онкологов, составлен график обучения. Этим врачам надо обучаться. Радует, что здесь сформировалась команда специалистов», — отметил замминистра.

Конечно, открытие такого центра по определению не могло проходить шумно и празднично: все-таки он располагается на территории ДРКБ, где проходят лечение тысячи детей. Поэтому церемонию открытия постарались не растягивать по времени. В приветственной речи президент РТ Рустам Минниханов выразил уверенность, что центр позволит решать многие задачи, которые касаются здоровья наших детей.

Получение права на проведение операций по трансплантации костного мозга (ТКМ) означает, что Казань получит квоты на лечение детей, которым обычно приходится вставать в очередь, объясняют онкологи. Пока квоты получают всего несколько центров в стране, и самый крупный из них — Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (свыше 400 коек).

Рустам Минниханов выразил уверенность, что центр позволит решать многие задачи, которые касаются здоровья наших детей

— Сейчас мы направляем детей из регионов в центр Рогачева и другие, — пояснил Гриднев. — А когда такие центры развиваются в других субъектах, то эти потоки детей будут оставаться здесь, на месте. Это комфортно для родителей и детей.

При этом все пациенты будут находиться под патронажем федерального центра Рогачева, который будет проводить консультации и обучение кадров, уточнил он.

16 детей из 100 тысяч заболевают раком в России

По данным Минздрава РФ, ежегодно онкологические заболевания выявляют примерно у 16 детей из 100 тысяч, а онкология является второй по значимости причиной смертности среди детей (у взрослых — третьей). Чаще всего рак диагностируют у дошкольников и у подростков. Квот на высокотехнологичную медицинскую помощь, к которой относится и ТКМ, не хватает на всех, так как трудно спрогнозировать динамику выявления заболевших, объясняют врачи. С появлением региональных центров квот становится больше, но очереди все равно есть.

По словам Шароева, сейчас успехи в лечении рака ошеломляющие

— Очередь — понятие искусственное, не бывает такого, чтобы ребенка с онкологией оставили [без помощи], — объяснил «Реальному времени» д.м.н., профессор, детский хирург «НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы» Тимур Шароев. — Могут быть очереди на консультацию, к конкретным специалистам. Конечно, родители считают, что мир должен крутиться вокруг их ребенка. И это правильно. Онкология — это всегда экстренный случай. Если не будет немедленной помощи, больные дети будут погибать, — объяснил он.

По его словам, сейчас успехи в лечении рака ошеломляющие.

— У нас есть инновационные технологии, которых нет даже в крупных больницах. Это плазменная хирургия, высокочастотная абляция при опухолях печени и почек у детей, операции с использованием водоструйной хирургии. Думаю, что здесь все это будет, иначе зачем все это строить и превращать в районную больницу. У вас есть центр эндохирургии, куда приезжают на обучение и мои специалисты, поэтому здесь перспективы высокие.



1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов