Достояние республики: «Татнефть» разгонит капитализацию до 2 триллионов

«Татнефть» направила 100% чистой прибыли на выплату дивидендов, удвоив сумму выплат на каждую голубую акцию

«Татнефть» направила на выплату дивидендов 100% чистой прибыли, или 197,5 млрд рублей. Сегодня годовое собрание акционеров одобрило рекомендацию совета директоров компании, утвердив стратегические планы развития по наращиванию капитализации до 2 трлн рублей. Тем временем ущерб от некачественной нефти, попавшей в нефтепровод «Дружба», пока не подсчитан, поскольку продолжают поступать претензии от европейских партнеров, сообщил журналистам гендиректор компании Наиль Маганов. Подробнее — в материале «Реального времени».

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«Татнефть» продолжает бить рекорды дивидендных выплат, приятно удивляя акционеров своей щедростью. Сегодня акционеры на годовом собрании с участием президента РТ Рустама Минниханова утвердили решение направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли «Татнефти» по РСБУ за 2018 год, или 197,5 млрд руб. Для сравнения, в прошлом году дивиденды были не менее впечатляющими: 92 млрд рублей, или 75% от чистой прибыли по МФСО, и, как видно, богатству нет предела.

Поворотным моментом в дивидендной политике стал 2018 год. Если в предыдущие годы нефтяная компания производила разовые ежегодные выплаты наряду с остальными нефтяными компаниями РФ, то в последние два года изменила стратегию поощрения акционеров, перейдя на промежуточное начисление дивидендов. В этом году совет директоров «Татнефти» принял решение направлять на бонусы все те деньги, которые остаются лежать без движения и не используются в инвестиционной деятельности, а также остающиеся после выплаты обязательных платежей и погашения кредитных соглашений. Поэтому в этом году компания уже дважды производила начисления промежуточных дивидендов: по итогам шести и девяти месяцев. В итоге всего за 2018 год компания выплатит 84,91 рубля на одну акцию. Для сравнения: по итогам 2017 года «Татнефть» начисляла 39,9 рубля на все виды акций. Таким образом, в этом году дивидендные выплаты взлетели вверх, фактически удвоившись в рублевом выражении.

«Татнефть» стремится выйти на уровень капитализации в 2 трлн рублей», — обозначил сверхзадачу Наиль Маганов. Фото tatarstan.ru

Нефтяники «разгоняют» капитализацию до 2 трлн рублей

Роскошные дивидендные выплаты обеспечиваются высокой прибыльностью компании. Сегодня на годовом собрании акционеров гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что прибыль акционерной группы выросла на 72% — до 211 млрд рублей, притом что выручка подскочила не так сильно — на 33,7%. Но если брать в конечном пересчете, то чистая прибыль выросла на 68% — до 197,5 млрд рублей. По словам Наиля Маганова, свободный денежный поток расширился и увеличился на 40%, а по показателю рентабельности «Татнефть» опережает российские нефтяные компании.

— «Татнефть» стремится выйти на уровень капитализации в 2 трлн рублей, — обозначил сверхзадачу для себя Наиль Маганов. — Но не догнали, как и все — к концу года капитализация выросла до $24 млрд, а текущая капитализация компании достигла значения в $27,6 млрд, — доложил он, добавив, что «Татнефть» занимает 8-е место в списке самых дорогих компаний России.

В нефтедобыче новая планка — 38,4 млн тонн к 2030 году

В 2018 году татарстанские нефтяники нарастили объем добычи до 29,5 млн тонн, сообщил Наиль Маганов. По его словам, сдерживание нефтедобычи обусловлено обязательствами России по договору ОПЕК+, поэтому дальнейшие планы верстаются исходя из «ожидания действия этих ограничений до конца года». «С высокой вероятностью мы прогнозируем, что действие этого соглашения будет пролонгировано не только на вторую половину 2019 года, но и на более отдаленную перспективу», — прогнозирует он. Хотя у компании есть потенциал по дальнейшему наращению нефтедобычи. «Даже в будущем году с учетом возможного ограничений по договору ОПЕК+ планируется дальнейшее наращение добычи до 30 млн тонн», — не исключил он.

Оценивая международную обстановку, он предположил, что предпосылкой к сохранению ограничительных мер в нефтедобыче является продолжающийся рост добычи углеводородов в США, который может быть существенно замедлен только при цене ниже $40 за баррель. «По прогнозам, в этом году США нарастят добычу на 1,9 млн баррелей в сутки, а в 2020 году еще на 1,4 млн. Это может привести к значительному превышению предложения на рынке углеводородов. Сейчас мы продолжаем диалог по ОПЕК+. Мы будем участвовать и действовать с учетом результатов договоренностей в рамках соглашения», — рассказал он.

Наиль Маганов назвал вероятным уровень ежегодной добычи в 38,4 млн тонн. Фото oilcapital.ru

Между тем в долгосрочной перспективе «Татнефть» намерена поднять планку добычи почти до 40 млн тонн. Наиль Маганов назвал вероятным уровень ежегодной добычи в 38,4 млн тонн. По его словам, источниками роста рассматриваются действующие в Татарстане месторождения, а также «оценивается потенциал развития нефтедобычи за пределами РФ». И это понятно, потому что более половины текущих извлекаемых запасов относятся к трудноизвлекаемым — карбонатные коллектора, сверхвязкая нефть (СВН).

Для расширения географии проекта добычи сверхвязской нефти в этом году были начаты работы по оформлению лицензии участков в Самаре, готовится пакет документов на изучение участков в Оренбургской области. Вообще, компания ожидает в этом году двукратного роста добычи сверхвязкой нефти. В 2018 году было добыто 2 млн тонн, в разработке находятся 18 месторождений СВН.

Не обошли вниманием и российское ЧП с перекачкой нефти через трубопроводную систему «Дружба», по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию. Как известно, в нее попало загрязненное хлоридами сырье, Польша и Украина остановили прием нефти 24—25 апреля. «Татнефть» начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба», сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов. «Мы уже начали получать претензии. Они в рамках разумного, в рамках наших договорных отношений. Ведется претензионная работа. Поэтому сегодня сказать, какой будет ущерб, — сложно. Претензии от поставок, не от качества (нефти, — прим. ред.)», — заявил Маганов. На вопросы об оценке ущерба и о том, будет ли компания требовать компенсацию, он ответил, что это обсуждается. Подсчет потерь продолжается, компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет «Транснефть».

«Татнефть» плавно снизит инвестиции в «ТАНЕКО»

С этого года «Татнефть» начнет планово сокращать инвестиции в «ТАНЕКО» в связи с завершением строительства комплекса, сообщил Наиль Маганов. В прошлом году были введены в строй пять новых технологических установок: изомеризации нафты, гидроочистки дизельного топлива и керосина, комплекс производства ароматики и второй ЭЛОУ-АВТ, мощностью 6 млн тонн в год. Освоено порядка 29 млрд рублей. В июне на нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти» началось комплексное опробование установки ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком вакуумной перегонки остатка висбрекинга, был получен первый прямогонный бензин. Вообще, план развития проекта «ТАНЕКО» рассчитан до 2026 года.

С этого года «Татнефть» начнет планово сокращать инвестиции в «ТАНЕКО» в связи с завершением строительства комплекса. Фото Максима Платонова

По словам Маганова, с 2010 года было более 60 млн тонн нефтяного сырья. В 2018 году это принесло «Татнефти» дополнительный доход в 14 млрд рублей. «Дополнительная маржа за счет прироста нефтепереработки составила 14 млрд рублей, или 1 800 рублей на 1 тонну переработанной нефти», — сказал он. Маржинальность «ТАНЕКО» может вырасти за счет внешних факторов. Как сообщил Маганов, по решению международных организаций с 1 января 2020 года вводятся ограничения по содержанию серы в топливе, что приведет к доходности продаж средних дистиллятов и дизельного топлива.

После завершения строительства «ТАНЕКО» «Татнефть» бросит ресурсы на строительство нефтегазохимического комплекса. Как сообщил Маганов, до 2023 года компания планирует построить и ввести в эксплуатацию первую линию нефтегазохимического комплекса. «Мы планируем увеличение прибыльности за счет высокомаржинальных продуктов нефтегазохимии, включая импортозамещение: это широкий ассортимент пластиков и продукции, которая ранее не производилась в РФ», — заключил он.