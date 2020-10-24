«Шесть полилингвальных комплексов, которые запланированы — это не предел»

Руководитель фонда «Возрождение» — о полилингвальных школах, депутатской работе и нацпроектах в Татарстане. Онлайн-конференция Татьяны Ларионовой. Часть 2-я.

Фото: Максим Платонов

Поколение, которому передадут в Татарстане сокровища Болгара и Свияжска, воспитывают в любви к истории и культуре уже с детского сада, кроме того, для учеников полилингвальных школ создадут летние лагеря. Новыми идеями о развитии образовательного комплекса для детей поделилась исполнительный директор фонда «Возрождение», вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова во второй части онлайн-конференции «Реального времени». А еще — как руководитель профильной комиссии реготделения «Единой России» она рассказала о том, как движется исполнение нацпроектов в Татарстане и поделилась опытом женской депутатской работы.



Кому передать историю?

— Продолжая тему Болгара и Свияжска, несколько лет назад появилась идея создать новую программу, заняться вопросами Шелкового пути, который в том числе пролегал через территорию современного Татарстана. И тогда речь шла о возрождении Биляра. Есть ли подвижки по этому вопросу или идея заморожена?

— Идея замечательная. Никто не отказывается от нее, но она реализуется Министерством культуры Татарстана, вне фонда. Что касается Великого шелкового пути, то прежде всего должны пройти изыскания ученых, и они этим занимаются. Здесь очень сложная доказательная база. Должен быть проект, пока его нет, он просто в умах, настроениях наших ученых. Но фонд этими вопросами не занимается. Мы переключились на полилингвальные комплексы. И думаю, что это правильно.

Когда мы готовились к нашему юбилею, к 10-летию, то, безусловно, перечитали очень многие протоколы, я сама перечитала многие протоколы выступления Минтимера Шариповича. Ведь он не случайно стал единственным в России специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному согласию. Каждое его выступление проникнуто этими идеями.

Меня поразило его выступление на презентации фонда 10 лет назад, когда мы еще только нащупывали какие-то пути. Это была идея глобальная — возродить Болгар и Свияжск, но не в деталях, она была представлена как концептуальная задача.

Но уже тогда во время презентации в «Пирамиде» Минтимер Шарипович сказал, что мы боремся за Болгар и Свияжск, за возрождение их для того, чтобы передать эти памятники нашим детям, внукам, правнукам, в чьих руках будет история. Почему мы занялись образовательными комплексами? Когда работы были завершены, встал вопрос, а чем заниматься дальше? И было очевидно, что эту историю мы должны передать тем детям, которые понимают величие нашей истории и культуры, готовы дальше сохранять, оберегать, передавать сегодняшние традиции, наш мир, согласие своим уже внукам и правнукам.

Дети восприимчивы к языкам с самого раннего возраста, поэтому к нашим комплексам относятся и дошкольные учреждения. В Казани они работают во взаимодействии с комплексом образовательным. В Челнах работают уже два дошкольных учреждения, которые неплохо адаптируют детей к татарскому и английскому языкам, и они войдут в состав нового комплекса. Они станут базовой площадкой для всех дошкольных учреждений в своем районе, чтобы отработать методику, внедрить ее в дошкольные учреждения по изучению языков с самого раннего возраста.

И то, что Минтимер Шарипович увидел здесь такие перспективы, такие яркие и полезные для населения республики — это настолько глубоко, пронзительно... Очень хочется, чтобы все получилось.

Презентация Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, март 2010 г. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Уже тогда во время презентации в «Пирамиде» Минтимер Шарипович сказал, что мы боремся за Болгар и Свияжск, за возрождение их для того, чтобы передать эти памятники нашим детям, внукам, правнукам, в чьих руках будет история

Языки — после уроков и на каникулах

— По поводу языков — как соблюдается баланс в обучении, половина на половину дают два государственных языка Татарстана и к ним в придачу английский?

— Нет. Есть федеральные стандарты, от которых мы не уходим, это для нас было задачей номер один. Паритетное изучение татарского и русского языков не свидетельствует о том, что дети будут знать языки в равной мере. Мы ставим вопрос, чтобы были часы татарского языка в соответствии со стандартами, предусматривающими изучение татарского языка для детей как государственного и как родного. Понятно, что количество часов несколько меньше в стандарте, разработанном для татарского как для государственного языка, а больше — в стандарте для изучения родного языка (но не наравне с русским). Это зависит полностью от выбора родителей и ребенка.

Федеральные стандарты представляют возможность хорошего знания языка, если оно подкрепляется еще и в воспитательной работе во второй половине дня, когда идет кружковая работа. Внеклассные занятия, интересные, творческие дискуссии, возможность повторения на таком бытовом уровне — тоже хорошее подспорье. Поэтому в таких школах предусмотрено большое количество студий, кружков. И везде предоставляется возможность дополнительных занятий тем языком, который ребенок выбирает для себя.

Сейчас мы уже вышли на площадку Набережных Челнов. 1 сентября следующего года, думаю, что у нас будет уже три комплекса. В их составе есть и центры дополнительного образования, которые находятся в загородной зоне. Для Казани этот кампус создается на Лебяжьем озере, а для зоны Челнов, Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска такой центр будет создан в Набережных Челнах. Дети с выездом, с отрывом от семьи будут продолжать свое обучение, находиться в соответствующей языковой среде. Это будут смены только англо- или татароязычные. 18 или 21 день дети говорят только на татарском или английском языке. И вся работа будет выстраиваться на этом языке. Нужен для таких смен и соответствующий педагогический состав. Но если с носителями татарского языка нам проще, то с носителями английского будет сложнее. Этот вопрос требует решения, и мы рассматриваем варианты.

Благо, есть опыт, за который можно зацепиться. У нас есть «Бала-Сити». Правда, это частное учреждение, но оно работает с носителями языка и предлагает хорошие варианты для дальнейшего сотрудничества. Есть в республике и международная школа, которая тоже работает с носителями языков. Когда что-то появляется новое, каждый день пополняются какие-то новые задачи. Хочется большего, лучшего. Понятно, что рассчитываем всегда на очень серьезный результат, и первые месяцы учебы и в том, и в другом комплексе показывают, что это очень хороший путь, хорошая форма работы. Минтимер Шарипович повторяет очень часто, что это беспроигрышный вариант.

Фото: Ринат Назметдинов

Паритетное изучение татарского и русского языков не свидетельствует о том, что дети будут знать языки в равной мере. Мы ставим вопрос, чтобы были часы татарского языка в соответствии со стандартами, предусматривающими изучение татарского языка для детей как государственного и как родного

Думаю, что те шесть комплексов, которые запланированы — это не предел, потому что многие муниципальные образования спрашивают: «Как попасть в эту программу?». Заинтересованность есть не только у руководства районов, но и у населения.

Мы живем в республике, где знание двух государственных языков должно быть нормой. К сожалению, пока это не так. Есть какие-то просчеты здесь — и методические, и организационные, возможно, связанные с федеральными стандартами. Но как показывает практика, есть реальные законные пути решения этого вопроса, которые предлагают полилингвальные образовательные комплексы.

Желание помочь есть — форма найдется

— Фонд издал уже 10 томов списков меценатов. Чем сегодня они могут помочь фонду?

— Мы издали 10 томов с именами благотворителей, куда внесли каждого человека, независимо от того, рубль он внес или 10 тысяч. Мы признательны за каждый вклад. Есть расчетные счета, которые опубликованы на сайте нашего фонда, можно внести средства на тот проект, который выбирает сам житель. Это могут быть и объекты, связанные с Болгаром и Свияжском — по-прежнему остаются желающие помогать им через наш фонд, несмотря на то, что мы уже передали их Министерству культуры и комитету по охране памятников. Целевое использование этих средств для фонда является обязательным.

Возьмем, к примеру, наши образовательные комплексы. У нас столько творческих коллективов в республике! И некоторые из них уже видят себя во взаимодействии с нашими комплексами. Союз художников РТ обратился одним из первых в Казанский полилингвальный комплекс и предложил: «Давайте мы у вас в одном из помещений организуем постоянно действующую выставку лучших известных художников нашей республики». И мы приняли это с благодарностью, заключили соглашение с Союзом художников, и 1 сентября 100 картин к 100-летию ТАССР находились в стенах нашей школы. Это здорово! И дети с огромным удовольствием рассматривали эти картины.

Фото: Ринат Назметдинов

1 сентября 100 картин к 100-летию ТАССР находились в стенах нашей школы. Это здорово! И дети с огромным удовольствием рассматривали эти картины

У нас сегодня очень много известных артистов, в том числе заслуженных и народных артистов республики. Они дали концерт в День учителя для педагогов казанского комплекса и сделали это от души — благотворительно, сказав «спасибо» этому педагогическому коллективу. Предложили свои возможности в кружках, студиях, творческих мастерских.

Если человек может что-то делать лучше, чем другие, и хочет передавать свои навыки детям, то почему бы этого не сделать? Формы помощи могут быть самыми различными. Главное, чтобы человек хотел, а дальше уже найдутся пути реализации этих желаний.

Сельчан отвезут к докторам или специалисты сами приедут

— Вы возглавляете группу по контролю и реализации нацпроектов в республике. Как идет работа по этим направлениям? Как пандемия повлияла на эту работу и какие сложности в этом направлении?

— Если в первой части нашего разговора я говорила о роли Минтимера Шариповича, то здесь я должна сказать, что нацпроекты в нашей республике осуществляются благодаря потрясающему авторитету в Российской Федерации и уникальной работоспособности нашего Рустама Нургалиевича.

12 национальных проектов, и все в разной степени финансирования включить в программы республики — это непросто. Знаю это по сравнению с другими регионами России. Что является самым главным критерием, почему нас поддерживает Российская Федерация? У нас реализуются 100 собственных программ и каждая из них подпитывает эти национальные проекты.

Такое большое количество детских дошкольных учреждений за последние 2 года построены — 29 и еще 30. Причем еще и смогли внедрить программу создания мест для детей ясельного возраста! А это — и другие требования для строителей, и другая ответственность, и несколько иная работа Министерства образования с детьми ясельного возраста. Ведь в последние годы недостаточно занимались дошкольными учреждениями. Мало кому это удалось, а в Татарстане это сделали. Колоссальная работа за 2 года выполнена по дорожному строительству, построено много жилья. Как ни у кого, наверное, развивается программа парков и скверов и в дополнение к ней развивается программа «Наш двор». И сейчас пандемия, конечно, оказывает негативное влияние на экономику в целом, это очевидно. Не случайно Владимир Владимирович Путин принял решение о продлении действия национальных проектов до 2030 года, но тем не менее нам удается многие вопросы решать положительно.



Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Благодаря этим поликлиникам на колесах сельские жители могут пройти скрининговые обследования, оперативно получить анализ крови, пройти консультацию у узких специалистов, получить направление на госпитализацию, сразу получить рецепт на необходимые лекарства

Буквально вчера был содержательный круглый стол в Госдуме по проектам демографии и здравоохранения. Темой был федеральный проект по старшему поколению. И нас заслушали как регион, который смог добиться наибольших результатов. Мы — единственные, кто сумел для всех муниципальных образований приобрести специальный транспорт для сельского населения, чтобы доставлять людей старше 65 лет в учреждения здравоохранения. Ведь несмотря на то, что мы первыми начали строительство ФАПов по программам, этого бывает недостаточно. Ведь там простые манипуляции, простой осмотр. А как быть, если нужна более серьезная помощь? И теперь люди старшего поколения имеют возможность ездить в районные больницы и получать углубленную консультативную помощь.

Республика приобрела четыре мобильные поликлиники, которые курсируют по районам. У нас почти 1 300 сел, где проживает менее 100 семей. Как вы думаете, туда могут доехать когда-нибудь специалисты с оборудованием? А благодаря этим поликлиникам на колесах в эти села приезжали специалисты. И сельские жители могут пройти скрининговые обследования, оперативно получить анализ крови, пройти консультацию у узких специалистов, получить направление на госпитализацию, сразу получить рецепт на необходимые лекарства. Рустам Нургалиевич, находясь в одном из районов, когда сам смотрел, как работает такая выездная медицинская служба, правильно сказал, что сельский житель так устроен: пока не упадет, никуда не обратится. А здесь к ним целая бригада врачей приезжает.

Жить не только долго, но активно

Мы сегодня создаем гериатрическую службу, которая работает на активное долголетие пожилых граждан. Гериатр подскажет, какие препараты применять, как питание изменить, какие упражнения делать, чтобы сохранить активность. Гериатрическая служба создана для того, чтобы создать условия, помочь людям старшего возраста идти к активному долголетию.

Мы создали 56 кабинетов в республике, до конца года откроется еще 21. Все наши муниципальные образования будут иметь такие кабинеты. У терапевта 20 минут времени на вас. У врача-гериатра минимальное время приема — 40 минут на одного человека. Значит, уже возможности больше сделать у специалиста появляется. Это время нужно для того, чтобы человек выговорился, чтобы его поняли. Поэтому мы поставили задачу, чтобы гериатрические кабинеты у нас были уютными, с мягкой мебелью, чтобы можно было общаться в более комфортных для пожилого человека условиях. Наши депутаты внесли благотворительные средства, и эти кабинеты стали отличаться от рабочих кабинетов других специалистов.



Фото: mtsz.tatarstan.ru

В рамках национального проекта в Татарстане построено новое здание Ново-Чурилинского дома-интерната в Арском районе на 93 места — это не стандартные неуютные длинные коридоры с комнатами

И таких результатов по каждому проекту могу назвать достаточно много. 4,5 тысячи пожилых людей находятся в домах-интернатах, попадают они туда по разным причинам. В рамках национального проекта в Татарстане построено новое здание Ново-Чурилинского дома-интерната в Арском районе на 93 места — это не стандартные неуютные длинные коридоры с комнатами. Да, так сложилась жизнь этих пожилых людей, но они живут в хороших условиях, с учетом уважения к их возрасту, заслугам. И это должно быть нормой. Нацпроекты сегодня дают такие дополнительные возможности.

Наша комиссия не только контролирует — мне не нравится это слово, потому что оно пришло к нам сверху, мы анализируем ситуацию, смотрим, каким образом можно принять дополнительные меры депутатского реагирования.

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но не отменила национальные проекты. Сейчас вносят изменения в нормативы, в те планы, которые обусловлены прописанными соглашениями. Конечно, изменения и дополнения по понятным причинам двигаются в сторону уменьшения, но мы при этом будем считать, что это временное явление, мы не остановились, и будем двигаться дальше.

Женщины — депутаты находят решения сердцем

— Как руководитель объединения женщин-депутатов вы высказывались, что хотели видеть больше женщин в политике. На ваш взгляд, что этому мешает? Надо ли создавать для женщин дополнительные условия, и если да, то какие именно?

— В этом году были выборы в муниципальные органы власти, и в депутатском корпусе муниципального звена депутатов женщин стало больше. Считаю, что в этом, наверное, есть какое-то влияние нашего объединения «Милосердие», потому что мы все-таки достаточно часто заявляемся со своими проектами, вопросами — порой острыми, неудобными. Стараемся не только задавать вопросы, но и решать их.

Фото: Максим Платонов

Сейчас женщина-депутат — это нормальное явление. Мы, женщины работаем вместе, сообща, на виду, на слуху, инициируем интересные, полезные проекты

В Госсовете предыдущего созыва нас было 15, теперь 16. Пусть одной женщиной, но все-таки стало больше.

Есть, наверное, традиции, сложившийся менталитет, в котором эта работа была испокон веков делом прежде всего мужской части общества. Но сейчас женщина-депутат — это нормальное явление. Мы, женщины работаем вместе, сообща, на виду, на слуху, инициируем интересные, полезные проекты. За последние годы смогли сделать много полезного для социальных проектов, приютов, детей в сложной жизненной ситуации, для реабилитационных центров, детей с ограниченными возможностями здоровья, для ветеранов в рамках создания палат для участников Великой Отечественной войны во всех наших медицинских стационарах. Это та работа, которую, наверное, можно понять только женским сердцем, женским чутьем, наитием определить пути, возможные для их решения.

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