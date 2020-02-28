Татарстан накрыл вал банкротств

Глава Арбитражного суда РТ пригрозил недобросовестным банкротам восстановить их долговые обязательства

Татарстан, похоже, накрывает «девятый вал» банкротств. Каждое десятое заявление, поступившее в прошлом году в татарстанский арбитраж, вызвано финансовой несостоятельностью должников, привел тревожные данные председатель Арбитражного суда Татарстана Максим Боровков на итоговом совещании. Общее количество заявлений о банкротстве выросло на 62,5%, достигнув максимального с 2009 года пика. Уровень банкротств в Татарстане оказался выше среднероссийского почти вдвое. При этом безоговорочную победу одерживают налоговики: удалось обжаловать менее 1% решений по итогам проверок УФНС по РТ.

Банкротства в Татарстане достигли пика с 2009 года

Отчетное совещание Арбитражного суда Татарстана прошло в традиционном формате: перед судейским сообществом выступили председатели арбитражей всей трехуровневой системы отправления правосудия. Первым и самым большим по времени стал отчет председателя Арбитражного суда Татарстана Максима Боровкова. В нем он живо описал основные тенденции арбитражного судопроизводства, сразу выделив нарастающий тренд дел о банкротстве крупных компаний и сопряженную с этим непомерную нагрузку, которая ложится на плечи судей. К слову, он не раз подчеркивал, что после банкротства крупных системообразующих банков (ТФБ, «Интехбанк») и страховых компаний («НАСКО-Татарстан») кратно возросло количество дел, находящихся в производстве каждого отдельного судьи АС РТ. В среднем это свыше 100 дел в месяц, а порой — доходит до 164—170 дел!

Следом выступили председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева и заместитель председателя Арбитражного суда Поволжского округа Айрат Хайбулов. По традиции заслушал отчеты судей президент Татарстана Рустам Минниханов.

Максим Боровков доложил о взрывном росте заявлений о банкротстве юридических и физических лиц. «В прошлом году мы наблюдали значительный рост заявлений о признании должника банкротом, — заявил он. По его словам, в прошлом году поступило 3 598 заявлений, из которых принято к производству 3 245 заявлений. «Это на 62,5 процента больше, чем в 2018 году, а по рассмотренным — больше на 71 процент», — констатировал он. Если говорить в целом, то на них приходится десятая часть всех поданных заявлений в арбитраж. Добавим, что 2019 год стал рекордным по сравнению с 2009 годом по количеству поданных заявлений.

Максим Боровков доложил о взрывном росте заявлений о банкротстве юридических и физических лиц

Россию захлестнула волна банкротств на 40%

При этом глава АС РТ заметил, что тенденция по увеличению дел о банкротстве наблюдается во всех регионах России. И добавил, что на это обратил внимание на совещании судей председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. «Средний рост заявлений по этой категории по стране составил 40 процентов», — уточнил Максим Боровков, ссылаясь на главу ВС РФ. Таким образом, уровень банкротств в Татарстане оказался выше среднероссийского почти вдвое. Позднее глава татарстанского арбитража пояснил, что рост дел вызван крушением «Татфондбанка», «Интехбанка», «ТФБ Финанс», кредитно-потребительского кооператива «Центральная сберкасса», страховой компании «НАСКО-Татарстан», авиакомпании «ВИМ-Авиа» и многих казанских застройщиков, среди которых известные «Свей», «Фон Ривьера». Их банкротство продолжается несколько лет и вызвало эффект домино в бизнес-среде республики.

Понятно, что каждое дело о банкротстве влечет за собой бесконечные заседания по проверке требований кредиторов для включения их в реестры. По словам Максима Боровкова, в прошлом году было рассмотрено свыше 21 тысячи требований кредиторов, тогда как годом ранее — 20 702 требования. К сожалению, объем финансовых требований кредиторов назван не был, чтобы, видимо, не шокировать аудиторию. Особо он выделил дело о банкротстве «НАСКО-Татарстан», по которому поступило более 4 тысяч требований кредиторов о включении в реестр. «Это троекратно превышает годовую нагрузку на судебный состав», — отметил он.

На тенденцию по увеличению дел о банкротстве во всех регионах России обратил внимание на совещании судей председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Фото kremlin.ru

Банкротятся «по серым схемам»

Говоря о банкротстве, председатель Арбитражного суда РТ указал, что две трети заявлений поступает от частных лиц. Во многом, это связано с потребительским кредитованием — граждане не могут расплатиться по взятым кредитам и вынуждены идти в суд за реструктуризацией или списанием долга. По словам Максима Боровкова, в прошлом году их количество возросло до 2,2 тысячи заявлений или на 91,6%. При этом физические лица не могут нанять арбитражных управляющих для проведения процедуры несостоятельности, так как по закону им положена единовременная выплата 30 тысяч рублей и проценты от реализованного имущества должника. По этой причине арбитражные управляющие отказываются участвовать в процессе финансового оздоровления частных лиц, а сами должники, чтобы избавиться от кредитного бремени, вынуждены дополнительно приплачивать управляющим, отметил Боровков.«В практику входят серые схемы оплаты вознаграждения, когда должник во внесудебном порядке на основе личной договоренности вынужден напрямую оплачивать услуги сверх установленной суммы. Мы наблюдаем теневое становление и процветание рынка соответствующих услуг», — заявил председатель АС РТ.

При этом он привел пример, когда на депозите одного должника не было положенных 30 тысяч рублей для судебных процедур, тот взял еще один кредит, будучи уверенным, что процесс закончится для него благополучно.

Глава АС РТ настоятельно рекомендовал судьям критически оценивать поведение должника, а в случае выявления недобросовестности, принимать решение «о неприменении правил об освобождении гражданина от исполнения долговых обязательств». «Не следует забывать о том, что при рассмотрении дел о банкротстве граждан суд не должен оставлять без оценки вопрос о добросовестности должника. По всей вероятности, многие наши граждане об этом не задумываются», — призвал Максим Боровков.

Айрат Хайбулов остановился на проблеме качества судебных решений, вынесенных в судах первой и второй инстанций. По его словам, больше всего отмененных решений в Татарстане — 11,7% и в Самарской области — 10,8%, в Астраханской — 9,2%, в Волгоградской — 7,7%.

Каждое десятое судебное решение отменяется

Заместитель председателя Арбитражного суда Поволжского округа Айрат Хайбулов остановился на проблеме качества судебных решений, вынесенных в судах первой и второй инстанций. Он привел показатели отмененных решений в нескольких регионах РФ, находящихся в ведении поволжского арбитража. По его словам, больше всего отмененных решений в Татарстане — 11,7% и в Самарской области — 10,8%, в Астраханской — 9,2%, в Волгоградской — 7,7%.

Глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин радовался тому, что налогоплательщики обжаловали менее 1% решений по итогам налоговой проверки. «В суде было обжаловано около 64 тысяч решений по итогам налогового контроля, — сообщил он. — Но оспорено было лишь 116 или менее 1%. В денежном выражении это означает, что в пользу налоговиков было принято решений на 614 млн рублей из оспариваемых 765 млн рублей. Положительную динамику решений в пользу бюджета он объяснил тем, что налоговики доводят до суда только те споры, «которые имеют серьезную доказательную базу». По многим проверкам, в которых выявлены схемы по агрессивной оптимизации налогов, суды соглашаются с позицией налогового органа. «Неперспективные дела нам больше не нужны», резюмировал Марат Сафиуллин.

Глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин радовался тому, что налогоплательщики обжаловали менее 1% решений по итогам налоговой проверки

Подвел черту президент Рустам Минниханов. Он обратил внимание на то, что в рамках банкротства решается не только судьба юридического лица, но и обеспечиваются интересы кредиторов, в числе которых жители Татарстана. В первую очередь, это касается своевременной выплаты заработной платы.

— В условиях, когда все усилия направлены на повышение качества жизни и борьбу с бедностью, сокращение доходов населения недопустимо. Положительного результата в данном направлении можно достичь только совместными усилиями органов государственной власти и органов местного самоуправления, — сказал президент.

Еще одной важной задачей Рустам Минниханов назвал восстановление прав обманутых дольщиков. Он сообщил, что органами государственной власти республики предпринимаются все возможные меры, чтобы граждане получили оплаченные квадратные метры.

Глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев объясняет девятый вал банкротств «непростой экономической ситуацией». «Ежегодно в стране ликвидируется около 44 тысяч разных предприятий, тогда как в предыдущие годы таковых было 7-8 тысяч. Это говорит о том, что не все благоприятно в экономике. Правила игры диктует федеральный центр. Увеличивается налоговый режим. Пресс на бизнес. Это плохо. Сейчас снова вводятся меры, которые негативно отражаются на бизнесе. Например, маркировка товаров. Принимая решения, не просчитываются последствия. Не случайно произошла смена правительства. Мишустин отнесется к этом вопросам более внимательно», — надеется глава ТПП.