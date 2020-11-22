Главное о коронавирусе на 22 ноября: Россия готова делиться вакциной, новый карантин в Китае

Помощь студентов в Татарстане



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 75 новых случаев заражения коронавирусом.



Всего на 22 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 700 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 8 464 человека, в том числе 43 за минувшие сутки. Умерли 128 человек.

Организаторы церемонии прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном просят верующих воздержаться от ее посещения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Фото: Роман Хасаев

Студентам медицинских институтов и колледжей ежемесячно будут платить по 10 тысяч и 7 тысяч рублей соответственно за оказание помощи больным с коронавирусом. Около 500 студентов старших курсов проходят спецпрактику в городских поликлиниках — помогают штатным сотрудникам в ведении документации, приеме поступающих звонков и обработке обращений жителей.

В Татарстане увеличился показатель темпа прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией — теперь он составляет 0,8%. Республика занимает третье место по России наряду с Ямало-Ненецким АО, Магаданской областью, Республикой Северная Осетия, Ростовской областью. На первом месте, с показателем темпа прироста на 0,6%, — Республика Дагестан и Ханты-Мансийский АО.

На совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом. Президенту пообещали, что она начнет работать уже со следующей недели.

Фото: Максим Платонов

Опасность новой мутации COVID-19

За последние сутки в России выявлен 24 581 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 18 008 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 089 329 человек, а выздоровевших — до 1 595 443.



Количество летальных исходов достигло 401. За весь период в России от коронавируса умерли 36 179 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 72,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 590 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 478,8 тыс. человек.



Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об изменениях коронавируса в организме зараженных им норок. Новый штамм коронавируса отличается от изначального на четыре мутации, а это может привести к появлению «суперраспространителей» в случае попадания вируса в популяцию человека.

Фото: pxhere.com

Воспитанники Рудничного интерната для детей-инвалидов (город Кизел, Пермский край) заразились коронавирусом. Это подтвердили в региональном Минздраве. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19. Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что к следующей субботе строительные работы в новой инфекционной больнице Стерлитамака должны завершиться. Сдать в эксплуатацию больницу власти рассчитывают к 1 декабря.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G-20, заявил о готовности страны предоставить нуждающимся вакцину от коронавируса. Он подчеркнул, что конкуренция на рынке прививок от COVID-19 неизбежна, но в таком вопросе необходимо руководствоваться гуманизмом.

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое расширяет возможности получения субсидий на поддержку туроператоров во время пандемии коронавируса. Новый документ позволяет получать возмещение расходов на вывоз туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

План по введению локдауна на Украине



В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 58 144 199 человек, 1 380 474 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 089 440). На второй строчке — Индия (9 095 806), на третьей — Бразилия (6 052 786). На четвертом месте Франция (2 178 023), на пятом — Россия (2 047 563, данные не обновлены).



Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (255 899). За ними следуют Бразилия (168 989), Индия (133 227), Мексика (100 823) и Великобритания (54 721).

В США разрешили в экстренных случаях применять сыворотку из антител REGN-COV2, которой лечили президента страны Дональда Трампа.

Власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули из-за двух случаев заражения коронавирусом. Город расположен на границе с Забайкальским краем.

В американской компании Moderna назвали цену разрабатываемой ими вакцины — покупающим странам она обойдется в $25—37 за дозу. Цена будет варьироваться в зависимости от объема заказа.

Ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне считают, что пропуск плановой вакцинации детей из-за ограничительных мер, продиктованных пандемией коронавируса, может спровоцировать вспышку кори.

Правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна в связи с пандемией коронавируса. Эту информацию подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, альтернативой остается локдаун «выходного дня», который будет действовать на этой и следующей неделе. На случай, если он не будет работать, разрабатывается «План Б».

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не уделяют внимания тому, что коронавирус «распространяется бесконтрольно по всему миру, а не только в США». Свидетельством этого, по его мнению, является тема виртуальной встречи G20 — она была посвящена коронавирусу.

Маргарита Головатенко