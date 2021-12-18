В Казани открылся зимний фестиваль уличной культуры — теперь в крытой части «Урама»

Автограф на память



Сегодня в крытом комплексе экстрим-парка «Урам» стартовал двухдневный Фестиваль уличной культуры, объединивший представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства со всей России. Фактически, это событие стало торжественным открытием нового крытого парка «Урам».

В парке побывал президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Хорошее место, — заметил он, входя в здание.

Организаторы провели для гостя экскурсию, объясняя, что «стараются больше заниматься делом, чем словами и приобщать к спорту всех, от мала до велика», а тот, в свою очередь, немного пошутил — на модели для обучения теории скейтборда ударом пальцев перевернул микроскейт так, что тот после кульбита встал опять на колеса. А подойдя к диджею Булату, напомнившему, что они два года назад уже встречались на праздновании Дня молодежи, оставил на память автограф.

«Это действительно лучший в стране объект»

— Этим фестивалем мы фактически открываем самый крупный в Европе экстрим-парк, — рассказал журналистам на открытии министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. — Помимо уличной части, которую только за этот сезон посетили более 220 тысяч человек, появился полноценный крытый экстрим-парк. Крытая часть делает его круглогодичным.

Гость фестиваля — руководитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий уточнил:

— А фестиваль — это разовое мероприятие?

— Нет, мы его планируем ежегодно.

— Казани повезло, что на ее территории теперь есть такой очень крутой молодежный объект, — напомнил Красноруцкий про недавнюю победу «Урама» в конкурсе «Время молодых». — Вот честно! Много где бываю, много что вижу, но такой действительно адаптированный — впервые… Это действительно лучший в стране объект. И это говорит о том, что система татарстанской молодежной политики находится на высочайшем уровне.

Сулейманов в ответ похвастался тем, что в июле будущего года в «Ураме» планируется провести большой всероссийский фестиваль уличной культуры, который соберет молодежь, которая увлечена экстремальными видами спорта со всей страны.

Концерт, соревнования и первая попытка

В течение двух дней в экстрим-парке пройдут соревнования по ВМХ (веломотокроссу), самокату, паркуру, скейтборду и фингерборду, а специалисты прочитают образовательные лекции и дадут мастер-классы по уличной культуре.

Сегодня покажут перформанс WILD CHILD в постановке хореографа Марата Маугли с участием команды VIRTUS CREW и танцовщиков из Казани. Представление, в котором участвуют 25 танцоров, готовилось месяц, а музыкальные композиции для него специально создал молодой татарстанский музыкант Йусуф Бикчантаев. Кульминацией фестиваля станет шоу, в которое интегрировано несколько направлений уличной культуры: BMX, скейтбординг, kickscooter, роллер-спорт, стрит-арт, танцы и музыка. А завершится вечер концертом звезды хип-хоп сцены в 21.00. THOMAS MRAZ совмещает электронный жанр музыки и смысловые речитативы.

На завтра запланированы кубок «Урама» по брейкингу, турнир по FIFA21 и контесты по паркуру, скейтбордингу, BMХ и самокату. Каждый желающий сможет попробовать себя в новом виде экстрим-спорта.

Инна Серова, фото: tatarstan.ru