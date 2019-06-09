Видео недели: пикеты за Голунова, давка за плов и успехи Татарстана в рейтинге АСИ

Наиболее интересные видеоролики по версии «Реального времени»

Пикеты в поддержку Ивана Голунова

Самым важным событием в медиасреде на этой неделе стало задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями. Полиция обвиняет его в распространении наркотиков. Сам Голунов утверждает, что мефедрон подкинули, а оперативники пытались выбить из него признание силой. В защиту Голунова выступили многие журналисты, в частности, Маргарита Симоньян, Алексей Венедиктов и другие. В пятницу перед зданием московского главка МВД собрались люди, требовавшие отпустить корреспондента «Медузы».



Генерал Тараканов о сериале «Чернобыль»



На этой неделе телеканал HBO завершил показ мини-сериала «Чернобыль», посвященного трагедии 1986 года. Руководивший ликвидацией последствий аварии на атомной станции генерал-майор Николай Тараканов подчеркнул, что его персонаж в сериале показан правдоподобно.

«Один в один генерал», — так охарактеризовал Тараканов актера, сыгравшего его.



Татарстан поднялся в рейтинге по инвестклимату

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были оглашены результаты нового рейтинга регионов по инвестклимату, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Татарстан поднялся с третьего на второе место, с чем Путин поздравил республику. Теперь РТ уступает только Москве. Рустам Минниханов рассказал участникам мероприятия о том, как региону удается улучшать инвестиционный климат.

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BadComedian против KinoDanz



Блогер Евгений Баженов, выпускающий кинообзоры под псевдонимом BadComedian, сообщил, что российская кинокомпания KinoDanz подала на него в суд. Она требует взыскать с блогера 1 млн рублей за нарушение авторских прав. BadComedian убежден, что настоящей причиной являются разгромные обзоры на фильмы, которые выпускает компания.

Давка из-за плова в Челнах



Одним из самым распространенных роликов о Татарстане на этой неделе, к сожалению, стало видео из Набережных Челнов. На нем запечатлен момент раздачи бесплатной еды во время праздника Ураза-байрам. Люди устроили серьезную давку. Челнинский мухтасибат позже отметил, что не ожидал такого ажиотажа на празднике.

Путин, Си Цзиньпин и панды



В Россию с визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Он приехал на Петербургский экономический форум, но сначала встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Кроме переговоров главы государств посетили Московский зоопарк, где приняли участие в церемонии передачи двух панд. Для этих животных был открыт отдельный вольер.

Сечин о криптовалюте



Еще одним заметным событием на ПМЭФ стало выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он допустил, что вскоре расчеты за нефть могут перейти на криптовалюты таких цифровых гигантов, как Facebook или Google.



Умный светофор в Казани



В Казани появилась первая система «Умного светофора». Переход на Декабристов возле здания «Татмедиа» оснастили всеми необходимыми приспособлениями. Датчик движения зажигает свет при приближении пешехода, катафоты на проезжей части мигают огнями для привлечения внимания автомобилистов. Также имеется лазерная стоп-линия. В случае, если пешеход заходит за линию на красный свет светофора, то срабатывает специальный звуковой сигнал.

Робот Boston Dynamics и живой собаки



На минувшей неделе распространилось видео, на котором робо-пес от Boston Dynamics пытается поиграть с живой собакой. Фантастика и реальность переплетаются все теснее.

