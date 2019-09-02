Новости общества

10:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов опубликовал видео о родине, посвященное выборам в Госсовет РТ

09:14, 02.09.2019
Минниханов опубликовал видео о родине, посвященное выборам в Госсовет РТ
Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях видео «Что такое родина?», посвященное выборам в Государственный совет республики.

«Взять к примеру Татарстан. Сейчас это дом для миллионов людей, которые выбрали его для жизни, для рождения детей, для того, чтобы развиваться и делать мир вокруг лучше. Получается, что родина — это не только то, что было. Это то, что мы делаем каждый день ради нашего общего будущего», — говорится в ролике.

Напомним, что выборы в Госсовет РТ пройдут 8 сентября.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров