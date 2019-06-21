«Ак Барс» Банку прописали сокращение издержек

Совет директоров опорного татарстанского банка пообещал акционерам дивиденды в будущем году

Накануне в ходе собрания акционеров главного татарстанского банка «Ак Барс» президент республики Рустам Минниханов поставил руководству кредитной организации задачу удвоить годовую чистую прибыль до 5 млрд рублей. Резерв для этого, по мнению президента, в снижении операционных издержек, повышении доли цифровых операций клиентов до 80 процентов и увеличении количества небанковских финансовых сервисов. Подробнее — в материале «Реального времени».

С прибылью, но без дивидендов

Согласно отчетности, «Ак Барс» Банк занял 16-е место по размеру собственного капитала и 22-е место по объему активов среди российских банков, по данным Banki.ru на 1 января 2019 года. За 2018 год Банк повысил показатели рентабельности активов (ROA), доходности на капитал (ROE), говорится в годовом отчете кредитной организации. Там же отмечается, что активы банка по состоянию на конец 2018 года составили 498 млрд рублей, рост активов на 14 процентов произошел за счет увеличения объема межбанковских кредитов, кратного увеличения сделок РЕПО и прироста розничного кредитного портфеля.

Любопытный момент в бухгалтерском балансе «Ак Барса» за прошлый год — портфель вложений в долговые ценные бумаги, не имеющие котировки на открытом рынке, и все долевые инструменты, по которым отсутствует котировка и справедливую стоимость которых нельзя надежно определить. Если в 2017 году банк держал в них 146,5 млрд рублей, то в 2018-м этот портфель похудел до 88 млрд рублей с копейками.

По итогам прошлого года «Ак Барс» утроил размер чистой прибыли по РСБУ до 2,7 млрд рублей, но выплачивать дивиденды акционерам вновь не станет. Стоит отметить, что от выплат акционерам «Ак Барс» отказывается несколько лет подряд. В 2013—2016 годах дивиденды также не начислялись. В 2015 году банк получил 9,16 млрд рублей убытка, с тех пор свой свободный денежный поток банк направляет на его погашение.

Зуфар Гаязов подчеркнул, что в минувшем году банк обеспечил внушительный четырехкратный запас по нормативам ликвидности. Норматив мгновенной ликвидности составил 73%, а норматив текущей ликвидности — 213%

Больше капитала и ликвидности

Тем временем председатель правления банка Зуфар Гараев отметил, что собственный капитал банка по итогам прошлого года увеличился на 2 млрд рублей и составил 80,1 млрд рублей, а комиссионная прибыль за год выросла на 23%. На конец отчетного периода активы банка составили 498 млрд рублей. Увеличение обусловлено наращиванием розничного, корпоративного и межбанковского кредитного портфелей.

«Основную долю в пассивах банка традиционно занимают средства корпоративных и розничных клиентов. За 2018 год прирост средств населения составил 4 млрд рублей, а средств юридических лиц — 53 млрд рублей. Благодаря значительному запасу ликвидности, банк не привлекал краткосрочного финансирования», — прокомментировал финансовые показатели Зуфар Гараев.

Председатель правления подчеркнул, что в минувшем году банк обеспечил внушительный четырехкратный запас по нормативам ликвидности. Норматив мгновенной ликвидности составил 73%, а норматив текущей ликвидности — 213%.

Трудности оптимизации

По словам Рустама Минниханова, «Ак Барс» как ключевой финансовый институт в Татарстане должен оставаться эффективным и надежным. «Необходимо работать над снижением операционных издержек. Это резерв для повышения прибыли», — подчеркнул президент. Основная задача на 2019 год — выйти на 5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.

По словам Рустама Минниханова, «Ак Барс» как ключевой финансовый институт в Татарстане должен оставаться эффективным и надежным

За прошлый год отношение расходов «Ак Барс» Банка к доходам составляло 65%. В этом году руководству банка поставлена задача снизить издержки на 10% за счет внедрения лучших практик по оптимизации бизнес-процессов, в том числе искусственного интеллекта, эффективной мотивации и обучения сотрудников, повышении доли цифровых операций клиентов до 80% и увеличении количества небанковских финансовых сервисов.

По словам председателя совета директоров банка Валерия Сорокина, есть инструменты, которые позволяют обслужить больше клиентов за меньшие деньги. В том числе речь идет о роботизированных сервисах, добавляет Зуфар Гараев.



Судя по итогам первых пяти месяцев, «Ак Барс» выйдет на 5 млрд рублей чистой прибыли по году. А акционеры банка, возможно, даже получат дивиденды уже в следующем году, отметил Сорокин.