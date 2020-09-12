«Инстаграм» глав районов: День нефтяника, спортивные успехи и уборочная кампания

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

День нефтяника — особенно важный для Татарстана праздник, и поздравления, а также связанные с этим событием мероприятия стали важной темой для онлайн-активности ряда глав районов республики. Кроме того, на этой неделе во многих районах открылись значимые социальные объекты, которые также оказались в центре внимания. Также в районах не забывают и о спортивных событиях и активно участвуют в уборочной кампании. Подробнее — в традиционном обзоре аккаунтов глав районов от «Реального времени».



Районы отметили День нефтяника

На минувшей неделе в России отмечался День нефтяника — и это особенно важное для Татарстана событие также нашло отражение в соцсетях глав районов республики. Так, нефтяников в своих «Инстаграмах» поздравили глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов, а глава Альметьевского района долго обсуждал День нефтяника и День города во время прямого эфира в «Инстаграме».

С не меньшим размахом прошли и торжества в Нижнекамске — напомним, вскоре после празднования Дня нефтяника туда прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. В тот день на стадионе «Нефтехимик» поставили рекорд России по одновременной чеканке мяча. На поле вышли сразу 175 спортсменов. Видео поделился мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Также Айдар Метшин выложил фото с участниками знаменитой группы «Машина времени» — они выступали в этом году на концерте в честь Дня нефтяника.



К слову, уже без привязки к Дню нефтяника День города прошел в Лаишево — по этому поводу глава Лаишевского района Ильдус Зарипов опубликовал клип песни «Чудный город у Камского моря» в исполнении Валерия Марского.



Как идет уборочная кампания в районах

Уборочная кампания — 2020 сейчас в самом разгаре — и неудивительно, что главы районов республики принимают в ней активное участие. Так, Айдар Метшин на этой неделе похвастался завершением уборки хлеба. Аграрии района собрали более 80 тысяч тонн зерна.



Глава Дрожжановского района Марат Гафаров сообщил, что аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. И прикрепил видео полевых работ.

Спорт — норма инстаграм-жизни

Некоторые главы районов на этой неделе активно демонстрировали свои (и не только свои) успехи в области спорта. Так, глава Елабужского района Рустем Нуриев поделился с подписчиками результатами утренней тренировки — в это воскресенье он проехал 37 километров. После этого один из подписчиков пригласил Нуриева в поход в Танаевский лес.

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов поделился с подписчиками селфи с тренировки на лыжероллерах.



Татарстанский бегун Ринас Ахмадеев выиграл накануне чемпионат России по полумарафону, прошедшему в Ярославле. Бегуна поспешил поздравить глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин.



А глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин показал, как проходил сегодня в Удмуртско-Ташлинском сельском поселении легкоатлетический пробег имени чемпиона мира по легкой атлетике среди ветеранов Василия Матвеева.

Новые детсады, проект парка и новые резиденты ТОСЭР

9 сентября сразу в нескольких районах открыли ряд важных социальных объектов. Так, глава Алькеевского района Александр Никошин вместе с главой Минстроя Фаритом Ханифовым открыли обновленный детский сад «Алсу» в селе Верхнее Альмурзино. Затем они отправились на заселение семей работников ООО «Хузангаевское» в 20 новых домов в селе Сиктерме-Хузангаево.

Открытие дошкольного учреждения после ремонта состоялось и в Арском районе. Глава района Ильшат Нуриев принял участие в открытии детского сада №2 после капитального ремонта.



А в Высокогорском районе Татарстана новый детский сад открыл министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Как сообщил глава района Рустам Калимуллин, новый детский сад «Байгыш» является учреждением комбинированного вида. То есть детсад подходит для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров рассказал, что на этой неделе был согласован проект по обустройству парка «Дуслык» в микрорайоне «Дачный» по республиканской президентской программе «Развитие общественных пространств» на 2021 год. Также Гафаров ответил на ряд вопросов жителей района о дорогах, аптеках и развеял слухи о переходе на дистанционное обучение школьников.



Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин показал открытие после капремонта Дома культуры в селе Старые Чечкабы. На заглавном фото глава района по обыкновению стоит в окружении детей. Девочки из местного коллектива в розовых платьях и декоративных тюбетейках

Также на этой неделе в селе Сорок-Сайдак Буинского района открыли МФЦ. Ранис Камартдинов, руководящий районом, выложил видео этого действа: на мероприятии чиновники поучаствовали в танцах с представителями местных фольклорных коллективов, возложили цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне и провели церемонию открытия учреждения.

В Бавлинском районе открыли детскую школу искусств. Для этого в Бавлы приезжал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Видео с церемонии выложил глава района Рамиль Гатиятуллин.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился снимками с заседания комиссии при кабмине РТ. Там решался вопрос о новых резидентах ТОСЭР «Чистополь». В итоге ими стали две компании, выпускающие черепицу и 3D-заборы.