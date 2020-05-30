Видеоопрос: «Поддерживаете ли вы намерение Рустама Минниханова идти на новый президентский срок?»
Рустам Минниханов подтвердил на встрече с активистами движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», что намерен пойти на новый президентский срок. Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что окажет поддержку действующему президенту Татарстана на выборах главы региона в сентябре.
«Поддерживаете ли вы намерение Рустама Минниханова идти на новый президентский срок?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
комментарии
Устройте уже онлайн голосование, уберите цензуру комментариев, и мы выскажем свое мнение !