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Видеоопрос: «Поддерживаете ли вы намерение Рустама Минниханова идти на новый президентский срок?»

07:00, 30.05.2020 1
Видеоопрос: «Поддерживаете ли вы намерение Рустама Минниханова идти на новый президентский срок?»

Рустам Минниханов подтвердил на встрече с активистами движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», что намерен пойти на новый президентский срок. Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что окажет поддержку действующему президенту Татарстана на выборах главы региона в сентябре.

«Поддерживаете ли вы намерение Рустама Минниханова идти на новый президентский срок?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:21
    Пусть приходит в Салават Купере, Осиново и НовоНиколаевку и спросят !

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