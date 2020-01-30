«Культурный совет» Минниханова: 38 человек, объединенных концепцией «5К»

Некоторые люди из списка не знали, что в него включены

Фото: Максим Платонов

Разговоры о том, что при президенте Татарстана нужно создать Совет по культуре и искусству, начались еще летом: это начинание в июле инициировала Ирада Аюпова, министр культуры РТ. Накануне был подписан указ, который определил круг лиц — членов нового совета. Чем и как будет заниматься вновь созданный «культурный орган», а также эксклюзивные комментарии его участников — в материале «Реального времени».

«Не может быть чиновник универсальным во всем!»



Рустам Минниханов подписал указ о формировании Совета по культуре и искусству при президенте РТ вчера. Его создают, чтобы повысить эффективность реализации государственной программы республики в области культуры. Председателем совета становится Рустам Минниханов, заместителем назначили главу аппарата президента РТ Асгата Сафарова. Сюрпризом стало назначение секретаря: на подготовительной стадии в проекте указа в этой роли фигурировала Олеся Балтусова, но в списке, опубликованном сегодня утром, на позиции секретаря значится Ирада Аюпова.

В коротком интервью «Реальному времени» министр культуры Татарстана так объяснила решение о создании совета:

— Идея, конечно, не новая. На федеральном уровне такой совет уже существует. Сегодня в сфере культурной политики жесткие административные решения не работают. Они должны быть построены на технологии консенсуса. И этот совет объединяет наиболее активных представителей культурных сообществ — там есть и государственные учреждения, и негосударственные, и обычные исполнители. Для нас важна реализация задачи по апробации первичных идей, получение экспертной обратной связи, минимизация ошибок. Вообще, я считаю, что будущее развития любой системы государственного управления — в развитии экспертного сообщества. Не может быть чиновник универсальным во всем. И только если ты окружаешь себя экспертами, которые не аффилированы, не лоббируют ничьих интересов, свободны во взглядах, то в этой ситуации действительно может получиться прорыв. Все та же наша концепция «пяти К»: эффективная Коммуникация людей, обладающих Компетенцией, для их последующей Кооперации в результате Капитализации Креативных идей.

«Все та же наша концепция «пяти К»: эффективная Коммуникация людей, обладающих Компетенцией, для их последующей Кооперации в результате Капитализации Креативных идей», — рассказала Ирада Аюпова

— Не будет ли это неким запрещающим худсоветом?

— Однозначно нет. Решения совета будут носить рекомендательный характер. Мы не говорим о том, что все сказанное его членами будет идеальным решением. Наша мудрость будет заключаться в том, чтобы искать консенсус. Если будет какая-то негативная рефлексия — мы будем это учитывать. И благодаря этому будем проводить планирование управленческих решений.

— Как часто совет будет собираться?

— Мы предполагаем, что заседания будут проходить хотя бы раз в квартал. Не могу гарантировать, что каждое заседание будет с участием президента. Мы хотели бы, чтобы хотя бы один-два раза в год Рустам Нургалиевич слышал представителей отрасли культуры.

Музыка и театр — самые представительные сферы

Больше всего в новоявленном совете представителей театральной и музыкальной сферы — семь и шесть человек соответственно.

Музыкальная среда представлена очень разнородно: здесь, например, главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский, певец Салават Фатхетдинов, руководитель народного хора Светлана Измайлова, композитор Эльмир Низамов, основатель музыкального лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров. Бард и композитор Дмитрий Бикчентаев в списке тоже значится, но в ответ на вопрос корреспондента «Реального времени» очень удивился: оказывается, он узнал о включении в список только от нас.

— Это очень неожиданно. Приятно, конечно, но неожиданно. От вас впервые об этом слышу. Странно, что меня не предупредили — а то вдруг я, например, решил бы эмигрировать? (На момент разговора Дмитрий Андреевич находился в Израиле).

Больше всего в новоявленном совете представителей театральной и музыкальной сферы — семь и шесть человек соответственно. Фото Олега Тихонова

Музейное сообщество представлено тремя фамилиями в списке, причем из Казани — только Ирина Завьялова, заведующая музеем Е.А. Боратынского. Кроме нее, здесь еще Наталья Понедельникова, директор Музея истории Тетюшского края, и Гульзада Руденко, директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Ирина Завьялова тоже сказала, что включение в совет было для нее приятной неожиданностью (правда, в отличие от Бикчентаева, она была извещена об этом заранее). Ирина Васильевна дала комментарий «Реальному времени»:

— Что касается моей кандидатуры, то для меня это стало приятной неожиданностью, я увидела список вчера. Думаю, это обусловлено в большей степени тем, что я не теоретик, а практик. Ведь созданный совет — в большей степени экспертный, и за каждым его членом стоит большое сообщество его коллег. Так что думаю, лично я буду представлять в нем экспертизу большинства музеев республики, выступать от имени сообщества. Ведь музейная работа — это коллективное творчество.

В списке есть представители большинства крупных театров республики: Фарид Бикчантаев (ТГАТ им. Г. Камала), Ильгиз Зайниев (ТГТК «Экият»), Рауфаль Мухаметзянов (Театр оперы и балеты им. Мусы Джалиля), Александр Славутский (КАРБДТ им. Качалова). Интересно присутствие в списке Инессы Клюкиной, директора творческой инклюзивной студии «Э-Моция», и Армандо Диамантэ (директора Русского драматического театра «Мастеровые»).

По два человека будут представлять кино и районные культурные учреждения. В списке также два художника, четыре ученых и представителей образовательных учреждений (в их числе и.о. ректора КГИК Роза Ахмадиева).

«Надо подумать о том, чтобы туристы, приезжающие в Казань, посещали не только два-три объекта, а задерживались здесь подольше, ведь Казань — одна из культурных столиц России», — считает Ирина Завьялова. Фото Максима Платонова

Вернуть детей в музеи

«Реальное время» задало вопрос Завьяловой о том, что бы она предложила президенту на правах члена совета. Ирина Васильевна ответила:

— Рано говорить о каких-то предложениях, ведь совет еще не собирался. Но думаю, что это прежде всего приобщение к культуре младшего поколения. В Татарстане уже есть прекрасные практики по этому поводу. Думаю, что надо подумать именно о воспитании культуры во всех областях культурной политики — театры, музеи, выставочные залы. Потому что одна из проблем, которые стоят перед музеями, — это все-таки увеличение посещений школьниками. Эта цифра несколько снизилась по сравнению с советским временем.

По мнению Завьяловой, тому есть объективные причины. «Но хотелось бы, чтобы это направление росло. Еще надо подумать о том, чтобы туристы, приезжающие в Казань, посещали не только два-три объекта, а задерживались здесь подольше, ведь Казань — одна из культурных столиц России», — считает Ирина Завьялова.