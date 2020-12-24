Большая пресс-конференция Минниханова: главные тезисы президента Татарстана

Новый формат

В 2020 году ежегодная пресс-конференция президента Татарстана Рустама Минниханова прошла в необычном формате: вместо Дома правительства республики местом встречи со СМИ президент выбрал новое здание Национальной библиотеки, а всю конференцию транслировали в онлайн-режиме.

Журналисты отметили мужество Минниханова и его команды: в то время как даже президент России Владимир Путин проводит свою большую пресс-конференцию онлайн, Минниханов все же встретился с журналистами вживую. И, в отличие от других губернаторов, взял на себя ответственность не запрещать корпоративы и празднование Нового года до 3 часов утра в ночь с 31 декабря на 1 января.

Кроме представителей республиканских СМИ, в пресс-конференции участвовали и журналисты, ранее работавшие в Татарстане, но сейчас переехавшие жить и работать за рубеж и в другие регионы России. Таким образом, вопросы задавали и из Англии, и из Австралии, и из Бельгии, где имеются крепкие татарские диаспоры.

Вместо Дома правительства республики местом встречи со СМИ президент выбрал новое здание Национальной библиотеки. Фото: Максим Платонов

О коронавирусе и росте смертности в пандемию

Минниханов прокомментировал тему возросшей смертности в период пандемии коронавируса. Хотя именно от коронавируса в республике, по официальным данным, умерло 177 человек, прирост по смертности в республике за девять месяцев, как рассказывало «Реальное время», составил 6,4 тысячи человек. Президент Татарстана выразил сожаление, связав это с трудностями в оказании плановой медицинской помощи в период пандемии.

— Увеличилась смертность, потому что система здравоохранения работает по «ковидной» программе, а те люди, которые должны получать плановую помощь… Сейчас мы эту работу восстановили, но результат есть результат, — ответил Минниханов.

Он добавил, что наибольший рост смертности наблюдается среди людей старшего возраста.

— Если взять смертность, мы анализировали: не от ковида, а от других болезней — те, кто за 80 лет, вот это количество у нас увеличилось. Мы очень внимательно смотрим — какая категория, какие причины. Особенно когда ввели карантин, это сказалось отрицательно — люди не могли получать плановую помощь, сидели в четырех стенах, — отметил президент.

При этом система здравоохранения, как и административный аппарат республики в целом, адаптировалась к ситуации. «При соблюдении всех норм и правил, дезинфекции вся система работает». Хотя коронавирус нанес удар по экономике, некоторые сектора промышленности смогли показать рост. Из-за комплекса факторов бюджет республики недосчитался свыше 48 млрд рублей, однако около половины этой суммы компенсировала федеральная поддержка. В результате, сообщил Минниханов, расходную часть бюджета удалось сохранить на прежнем уровне.

— Выдерживаем требования, что позволяет быть одними из лучших по числу заболевших — хотя школы и садики работают, система гостеприимства работает. Многие регионы вынуждены были ввести более жесткие ограничения. На Новый год мы даже пошли на то, чтобы были до трех утра мероприятия, но в рамках стандартов, — добавил Минниханов.

Система здравоохранения, как и административный аппарат республики в целом, адаптировалась к ситуации. Фото: Ринат Назметдинов

О вакцинации

Напомним, что до февраля 2021 года Татарстан планирует получить 190 тысяч доз вакцины от коронавируса. Вместе с тем, как заметил и сам Минниханов, некоторые люди к вакцине относятся скептически. Работающий в Лондоне журналист Тимур Сиразиев напрямую предложил Минниханову вакцинироваться в прямом эфире, показав тем самым пример остальным жителям республики.

— Я несколько раз планировал, просто то другую вакцину уже сделал (от гриппа), то по времени не получилось. Мы будем вакцинироваться, сегодня хотел сдать кровь [на антитела], не успел, завтра сдам. Нет никаких сомнений, что вакцина, она нужна, многие федеральные коллеги уже вакцинировались, отзываются очень позитивно. Как только я вакцину сделаю, вам сообщу.

После Минниханов предложил Сиразиеву самому воспользоваться российской вакциной.

— Ты себя береги, может, не надо английскую вакцину ставить? Там какой-то чип непонятный, — пошутил президент.

— Думаю, тут много жучков, они информацию услышали, — отшутился в ответ Сиразиев.

До февраля 2021 года Татарстан планирует получить 190 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: twitter.com/sputnikvaccin

О застройке Казани

В Казани практически нет федеральных застройщиков — не потому, что их не допускают, а потому, что до недавнего времени «федералы» не рассматривали Казань как привлекательное по доходам место для ведения бизнеса, ответил Минниханов на вопрос «Реального времени» о ситуации в строительной отрасли и доступности жилья.

— У нас своих игроков — вот так [хватает]! У нас строительные подразделения, возможности строить есть. Был крупный игрок (Минниханов не стал называть компанию, — прим. ред.), федеральный, позвали — да, приезжай, есть несколько больших площадок. Но маржинальность в Москве повыше. […] Есть уже кировские компании, из Удмуртии ребята работают. Пока москвичей не было, но сейчас они уже рассматривают, — заявил Минниханов.

Он также добавил, что Татарстан намерен участвовать в программе реновации по московскому примеру, как только будет принят соответствующий закон.

— У нас много площадок незадействованных, конечно мы будем вовлекать и участвовать в преображении города. Зачем какую-то разруху держать?

Также, отвечая на вопрос «Реального времени», Минниханов объяснил, почему лично принимает решения об архитектурном облике, строительных проектах в историческом центре Казани. Он признался, что ему бывает стыдно, когда в этом месте появляются высотки.

— Не от хорошей жизни я приглашаю прокурора и специалистов. Жажда наживы — такая штука, забываешь родную мать. У нас больше центра нет. Мы очень много ошибок уже сделали. И моя доля вины тоже большая. Это не моя прихоть. Я, как руководитель республики и гарант Конституции, слежу, чтобы не было желания вместо трех этажей там восемь этажей (построить)... Я не царь, не Бог, после нас должна остаться достойная городская среда, чтобы на нас пальцем не показывали, — отметил он.

В Казани практически нет федеральных застройщиков не потому, что их не допускают, а потому, что до недавнего времени «федералы» не рассматривали Казань как привлекательное по доходам место для ведения бизнеса. Фото: Максим Платонов

О «татарской партии» на федеральном уровне

Отвечая на вопрос «Реального времени» об усилении «татарской партии» в федеральном правительстве, Рустам Минниханов отметил: республика действительно является хорошей школой управленческих кадров, но назначения выходцев из Татарстана на высокие посты в первую очередь работают на благо страны.

— Каждый представитель Татарстана, какой бы он национальности ни был, который уехал в Москву, за границу или куда-то, — это ценнейшие кадры, которые нам тоже нужны... К сожалению, лучшие из лучших по тем или иным причинам уезжают. Я бы никого не отпустил добровольно, — на полном серьезе ответил Минниханов.

Но, по его словам, есть и другая сторона монеты: «Марат Шакирзянович (Хуснуллин — вице-премьер правительства России, — прим. ред.) занял важнейшую позицию в правительстве России... Это оценка тех кадров, которые воспитываются в Татарстане. Про Ирека Энваровича (Файзуллина — министра строительства РФ): председатель правительства позвонил мне и говорит — нужен ваш министр. Конечно, для нас это большая потеря, но раз нашему государству нужны такие квалифицированные кадры, это говорит о том, что Татарстан — это школа кадров».

«Мы все — партия Российской Федерации, мы граждане этой страны. Не может быть Татарстан успешным и хорошим, если в стране будут какие-то проблемы. Мы государственники. Мы россияне. Мы хотим, чтобы наша страна была сильная, наше федеральное правительство должно быть сильное», — отметил Минниханов.

Ирек Файзуллин и Марат Хуснуллин. Фото: tatarstan.ru

О трассе М-12

То, что М-12 проходит через Татарстан и позволяет в короткий срок добраться до Москвы, — большая удача, заявил сегодня Минниханов. Таким образом он ответил на вопрос о протестах жителей тех населенных пунктов, рядом с которыми пройдет эта трасса.

— Я их тоже понимаю: они там находились, или люди, которые имеют квартиру в городе, живут там. Они хотели жить на природе, а там проходит трасса — их реакция понятна.

В целом для народа — десять плюсов, нам очень повезло. М-12 — более востребованная трасса, чем высокоскоростная [железнодорожная магистраль]. Вы видите, М-7 уже забита, никакого развития нет. Если за 6 с половиной часов добираться от Казани до Москвы, разве это плохо?

То, что М-12 проходит через Татарстан и позволяет в короткий строк добраться до Москвы, — большая удача, заявил сегодня Минниханов. Фото: Инна Серова

О падении инвестиций

По итогам 9 месяцев 2020 года падение иностранных инвестиций в Татарстан составило около 24%, сообщил Рустам Минниханов. Чтобы это компенсировать, Татарстан ищет инвесторов не за пределами страны: так, за тот же период инвестиции из других регионов выросли на 13%.

Основной источник инвестиций сейчас — реинвестиции республиканских предприятий. В их числе Минниханов назвал Группу ТАИФ, «Татнефть» и другие предприятия.

— Наверное, мы упадем по инвестициям в основной капитал, но где-то 600 миллиардов рублей будет, — дал прогноз президент Татарстана.

В числе же тех стран, с кем сейчас идет взаимодействие по инвестиционным проектам, Минниханов назвал Турцию, Китай и страны арабского мира.

О нефти

Татарстан не согласен с принятыми решениями об изменениях в налоговых условиях для нефтяной отрасли, в частности с отменой льготы по экспортной пошлине и НДПИ для месторождений с вязкой нефтью, заявил сегодня Рустам Минниханов. А механизм нового налога на дополнительный доход для Татарстана не особенно актуален.

— НДД — это новая форма. Все, что приняли, было принято очень быстро. Но я могу сказать, что нефтяная отрасль очень разная. И месторождения, которые свежие, новые, с большими запасами, и месторождения, которые эксплуатируются по 50, 40, 30 лет, — разные. И единой системы налогообложения быть не может. Если взять НДД, он адаптирован больше всего для новых месторождений. А у нас они старые, [разрабатываются] за счет технологий, каких-то новых вещей, — ответил президент.

Татарстан не согласен с принятыми решениями об изменениях в налоговых условиях для нефтяной отрасли. Фото: oilcapital.ru

Поэтому «Татнефть» будет использовать подходящую форму НДД или же другие варианты.

— Процесс идет. Конечно, мы теряем доходы. Самое главное — нефтяная промышленность теряет инвестиционные возможности. Но как говорится, не смертельно: будем работать, находить общие интересы, — добавил президент.

Об исламе

В контексте обсуждения предстоящего в 2022 году празднования 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией Минниханов сравнил ислам в России и в Европе.

— Вы посмотрите. Ведь нигде нет даже какой-то напряженной точки в нашей стране, чтобы мусульманство вошло в противоречие с другими религиями. Поэтому подобное — это большое, огромное достижение российского государства. Это отношение нашего президента к роли ислама, — заявил Минниханов.

Он также подчеркнул, что Россия в исламском мире воспринимается «очень позитивно».

Минниханов подчеркнул, что Россия в исламском мире воспринимается «очень позитивно». Фото: Ринат Назметдинов

О решении CAS, запрещающем проводить в России чемпионаты мира

Согласно недавно опубликованному решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.

Минниханов сегодня напрямую осудил это решение.

— Это очень плохо для международного спорта. Наверное, есть проблемы, но отрезать себе палец, чтобы кому-то сделать плохо… А WADA приняло такое решение. Все, что делается, — не во благо спорта, а во благо политических амбиций каких-то лиц. Мы осуждаем это решение.

Но это не смертельно. Мы все эти мероприятия будем проводить, так как решения были приняты до того. У нас прекрасные отношения со всеми федерациями. […] Самое главное — мы проведем Специальную Зимнюю олимпиаду в феврале 2022 года. Их санкции — с другой стороны, а мы будем заниматься детьми, у которых какие-то проблемы. Они ищут грязь, а мы — добрые дела […] Пусть им потом будет стыдно за те решения, которые они приняли к нашей стране. Это совсем неспортивное поведение, — прокомментировал ситуацию президент Татарстана.

Александр Артемьев