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Раис Татарстана обсудил с советником первого зампредседателя ЦБ развитие банковского сектора республики

11:11, 04.10.2023
Раис Татарстана обсудил с советником первого зампредседателя ЦБ развитие банковского сектора республики
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с советником первого заместителя председателя Банка России Ларисой Селютиной. Об этом сообщает его пресс-служба.

На встрече Рустам Минниханов и Лариса Селютина обсудили вопросы развития банковского сектора Татарстана и дальнейшие шаги для расширения сотрудничества.

Напомним, Рустам Минниханов на этой неделе также встретился с первым вице-президентом «Газпромбанка» Павлом Бруссером. Они обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и реализации ряда проектов в Татарстане. В частности, они говорили о создании и эксплуатации автомобильных дорог и других инвестиционных проектах.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьЭкономикаБанки Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич

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