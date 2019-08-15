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Минниханов открыл в Лаишевском районе здание отдела полиции «Столбище»

17:40, 15.08.2019
Минниханов открыл в Лаишевском районе здание отдела полиции «Столбище»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Лаишевском районе открыл здание отдела полиции «Столбище» после проведения ремонтных работ.

Территория обслуживания отдела полиции включает Столбищенское сельское поселение, а также аэропорт «Казань» и МВЦ «Казань Экспо», где в августе пройдет чемпионат WorldSkills Kazan, передает пресс-служба президента РТ.

Также отделу полиции «Столбище» был передан новый служебный автомобиль.

Ранее Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД и полицейским.

ОбществоВласть Татарстан
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