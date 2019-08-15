Минниханов открыл в Лаишевском районе здание отдела полиции «Столбище»
Президент Татарстана Рустам Минниханов в Лаишевском районе открыл здание отдела полиции «Столбище» после проведения ремонтных работ.
Территория обслуживания отдела полиции включает Столбищенское сельское поселение, а также аэропорт «Казань» и МВЦ «Казань Экспо», где в августе пройдет чемпионат WorldSkills Kazan, передает пресс-служба президента РТ.
Также отделу полиции «Столбище» был передан новый служебный автомобиль.
Ранее Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД и полицейским.ОбществоВласть Татарстан
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