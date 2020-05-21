Отопительный сезон 2019/20: меньше аварий и больше неплатежей за энергоресурсы

В Татарстане подвели итоги работы энергетиков и коммунальных служб в зимний период

Собираемость платежей населения за энергоресурсы в Татарстане медленно, но падает. По данным на 1 мая, этот показатель составил 94,9%, что на 0,9% ниже прошлогоднего аналогичного периода и ниже всех данных за предыдущие годы. На сокращение собираемости повлияли режим самоизоляции и снижение доходов населения. Такие данные были озвучены накануне в Кабинете министров республики на заседании по подведению итогов отопительного сезона 2019/20 года. Подробности — в материале «Реального времени».

Отопительный сезон без крупных аварий

Заседание по итогам отопительного сезона 2019/20 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами. В работе заседания участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава правительства отметил, что слаженная работа муниципальных районов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетиков по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/20 года позволила завершить отопительный сезон в установленные сроки.

Отопительный период в республике начался 3 сентября 2019 года и завершился 7 мая 2020 года. Управляющими компаниями были получены паспорта готовности на 17 154 жилых дома (99,9%) из 17 171. Не успели вовремя оформить паспорта готовности ряд жилых домов в Казани, Набережных Челнах, Верхнеуслонском и Высокогорском районах.

Отопительный период в республике начался 3 сентября 2019 года и завершился 7 мая 2020 года

«Своевременное получение паспорта готовности — важный показатель готовности района к отопительному сезону», — подчеркнул Алексей Песошин. Он попросил обратить внимание на этот факт в последующей работе.

На пополнение аварийно-технического запаса из бюджета республики в аварийно-технический фонд поступило 80,4 млн рублей. Для бесперебойной работы коммунального хозяйства в случае чрезвычайных ситуаций ГУП «Татлизинг» в Казани закупило 14 дизель-генераторов общей электрической мощностью 1 050 кВт. Также для использования в экстренных случаях подготовлены две мобильные котельные установки мощностью 2,5 МВт и 3,5 МВт и осветительные мачты.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов отметил, что отопительный период прошел без крупных аварий. Случались временные отключения, однако теплоснабжение не прекращалось. Во время отопительного периода 2019/20 года зафиксировано 506 аварийных отключений на коммунальных сетях, что в два раза больше, чем в предыдущий отопительный период.

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев рассказал интернет-газете «Реальное время» о том, что станции ТГК-16 прошли отопительный сезон 2019/20 года без аварий и остановов. В общей сложности тепло подавали 217 дней, что на один день меньше предыдущего сезона. Самой главной особенностью прошедшего отопительного периода стала теплая зима.

«Средняя температура ОЗП 2019—2020 годов составила 0,53 градуса. В то время, как в 2018—2019 годах средняя температура доходила до -2,49 градуса», — отметил Эдуард Галеев.

Энергокомпания приросла новыми объектами теплоснабжения в «Салават купере». В данный момент в микрорайоне идут строительные работы по увеличению мощности тепловода почти в два раза.

Требуется заменить 29% тепловых сетей

Руководитель Приволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Борис Петров заявил, что при проведении проверок готовности предприятий к осенне-зимнему периоду в 2019 году было выявлено более 3 тысяч нарушений требований промышленной и энергетической безопасности практически во всех проверенных районах. Больше всего нарушений обнаружили в Азнакаевском, Сабинском, Альметьевском и Бугульминском районах. Также 14 районов получили паспорта готовности в авральном порядке из-за слабой готовности теплоснабжающих организаций.

Борис Петров назвал показательной аварию на магистральном теплопроводе 28 апреля в Набережных Челнах

В этом году Ростехнадзор при проверке обращает внимание на техническое состояние котельного оборудования, сетей, зданий, а также на подготовленность обслуживающего персонала.

— В 13 районах 18 процентов котлов (403 котла) эксплуатируется более 20 лет. Причем в этом году теплоснабжающие организации планируют заменить только 83 котла или 20,5 процента от потребностей. Хуже всего обстоят дела в Набережных Челнах, Бугульминском и Лениногорском районах, где 58 котлов эксплуатируется более 20 лет. При этом замена котлов планом на 2020 год не предусмотрена, — добавил Борис Петров.

В плачевном состоянии и многие участки тепловых сетей. Общая протяженность сетей на подконтрольных Ростехнадзору объектах составляет почти 3,5 тыс. км. Требуют замены порядка 979,8 км. В этом году планируют обновить всего 122,7 км.

В Казани требует замены 321 км тепловых сетей. Впрочем, это существенно меньше, чем в прошлом году. Данные тепловые сети эксплуатируются Казанскими тепловыми сетями и «Казэнерго». Борис Петров назвал показательной аварию на магистральном теплопроводе 28 апреля в Набережных Челнах. В прошлом году экспертиза не обнаружила никаких дефектов. В то же время в Казанских тепловых сетях произошло 163 порыва, в Набережночелнинских тепловых сетях — 88 порывов.

За прошедший отопительный период Ростехнадзор принял участие в расследовании трех инцидентов на магистральных теплопроводах. Все случаи произошли на объектах «Татэнерго». «По результатам расследования можно сделать оценку о снижении степени категорийности аварийного случая», — добавил глава ведомства.

Причины технологических аварий — в исчерпании ресурса

В ходе заседания также было отмечено, что количество ситуаций, приведших к перерывам в электроснабжении, осталось примерно на одном уровне с предыдущими годами.

— На 13% увеличилось количество аварий на объектах «Татэнерго», несмотря на ввод новых мощностей за последние 3 года. На 20% уменьшилось число аварий у ТГК-16. На 77% увеличилось количество аварий на Нижнекамской ТЭЦ (ПАО «Татнефть»), но уменьшилось их количество в смежно-сетевой компании ПАО «Татнефть» на 28%, — перечислил Борис Петров.

При более тщательном анализе выяснилось, что основное количество аварийных отключений, например в «Сетевой компании», происходит в распределительной сети. На нее приходится больше 86% аварийных отключений. Именно такие ситуации наиболее ощутимы для населения.

Причины технологических аварий — в исчерпании ресурса, дефектах проекта или изготовления, природных явлениях и воздействии посторонних лиц. Наибольшее количество аварий на объектах «Татэнерго» пришлось на силовое и котельное оборудование, устройства тепловой автоматики. Причиной роста является стабильное увеличение аварий на Заинской ГРЭС. Например, в 2018 году было 16, а в 2019 году — 22 аварии.

Количество ситуаций, приведших к перерывам в электроснабжении, осталось примерно на одном уровне с предыдущими годами

Борис Петров обратил внимание, что общее снижение аварийности отмечено на объектах ТГК-16. На ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПАО «Татнефть») аварии возникают из-за износа турбинного оборудования. Срок эксплуатации более 20 лет основного оборудования у трех генерирующих компаний составляет от 67 до 83,1%. Эти показатели также увеличивают вероятность аварий на объектах с повышенным износом.

Сокращение энергопотребления и рост неплатежей за энергоресурсы



В свою очередь, руководители энергосбытовых компаний отметили снижение энергопотребления. По словам директора АО «Татэнергосбыт» Рифнура Сулейманова, спад экономической активности, начавшийся в России на фоне пандемии коронавируса, привел к отрицательной динамике. За 4 месяца в России энергопотребление сократилось на 1,6%, а в Татарстане — на 1,8%.

— На долю «Татэнергосбыта» приходится 70% от общего объема продажи электроэнергии в республике. Резкое снижение реализации произошло в апреле. Показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 7,8%. При этом промышленные предприятия и МСБ снизили потребление более чем на 10%, а бюджетные организации — в среднем на 28,8%, — сообщил Рифнур Сулейманов.

Руководители энергосбытовых компаний отметили снижение энергопотребления

Предсказуемо из-за режима самоизоляции рост энергопотребления произошел в жилых домах на 7,8% и управляющих компаниях — на 2,9%. Однако снижение потребления электроэнергии ухудшило финансовый поток гарантирующего поставщика. Ситуацию также усугубили неплатежи потребителей.

Фарит Ханифов добавил, что, с учетом самоизоляции и снижения доходов населения, на 1 мая 2020 года собираемость платежей населения составила 94,9%, что на 0,9% ниже аналогичного периода прошлого года.

— Данная динамика объяснима, но главное не допустить прироста недобора платежей в дальнейшем. Поскольку подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения за энергоресурсы. Между тем мониторинг платежной дисциплины населения за жилищно-коммунальные услуги ежегодно выявляет тенденцию низкой собираемости платежей в начале года, с увеличением процента сбора во втором полугодии, — пояснил Фарит Ханифов.

Впрочем, если рассматривать ситуацию в целом, с 2015 года задолженность за топливно-энергетические ресурсы в республике снижается. Но, по состоянию на 1 мая 2020 года, долги за электроэнергию выше, чем за аналогичный период 2018 и 2019 годов. По состоянию на 1 мая 2020 года просроченная задолженность всех организаций жилищно-коммунального комплекса республики за электроэнергию составила 182,5 млн рублей. За год долг населения увеличился на 34,1 млн рублей, а за апрель — на 35,2 млн рублей.

Фарит Ханифов добавил, что на 1 мая 2020 года собираемость платежей населения сократилась на 0,9% и составила 94,9%

Просроченная задолженность исполнителей коммунальных услуг за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» увеличилась на 13,1 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 558,6 млн рублей. За апрель задолженность увеличилась на 113,5 млн рублей.

Напомним, что правительство РФ приостановило до 1 января 2021 года право требовать уплату пеней в случае несвоевременной или внесенной не в полном размере платы за ЖКУ, а также право принимать меры по ограничению ресурса.

Старт подготовки к отопительному сезону 2020/21 года

Окончание ОЗП знаменует старт подготовки к следующему отопительному периоду и ремонтной кампании. Так, на филиалах ТГК-16 запланировала капитальные ремонты основного оборудования: четырех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1380 тонн в час, двух паровых турбин общей мощностью 80 МВт и ремонт газовой турбины мощностью 405,6 МВт. Все необходимые материалы и детали, в том числе иностранного производства, были закуплены и поставлены на станцию заблаговременно.

При этом ГТУ на КТЭЦ-3 уже прошла бороскопическую инспекцию. На обеих станциях ТГК-16 завершен ремонт четырех энергетических котлоагрегатов и пяти турбоагрегатов.

— В рамках реализации мер по нераспространению коронавирусной инфекции особое внимание необходимо уделить сохранению здоровья сотрудников жилищно-коммунальной сферы и обеспечению их средствами индивидуальной защиты, санитарной обработки, дезинфицирующими средствами. Сегодня должна быть организована слаженная работа всех министерств, ведомств, муниципальных образований и предприятий по реализации задач, связанных с подготовкой предстоящего отопительного периода, — отметил Алексей Песошин.



Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, говоря о качественной подготовке к отопительному сезону 2020/21 года, обозначил следующие задачи: обеспечение своевременного оформления паспортов готовности, а также принятие руководителями предприятий, главами районов исчерпывающих мер по сокращению просроченной задолженности за газ, электроэнергию и тепловую энергию.