Минниханов рассказал об эффекте коронавируса на систему здравоохранения

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями российских и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, рассказал об эффекте от коронавируса.

По его словам, система здравоохранения «скатилась» на уровень 2008 года: вся система здравоохранения, которая работала превентивно, не восстановилась и сегодня.

«Ковид, он многому научил — и маску носить, и руки мыть, и помещения обрабатывать, и социальной дистанции. Но люди очень быстро все забывают. А многие вещи надо бы взять за стандарт», — заключил Минниханов.

Напомним, президент республики на встрече заявил, что в Татарстане от COVID-19 планируется привить 1,6—1,7 млн человек.

Маргарита Головатенко