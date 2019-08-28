WorldSkills покидает Казань: хороших людей дождем провожают

Ливень, слезы победителей и похвала Путина: чем запомнится церемония закрытия WorldSkills

Фото: Ринат Назметдинов

Центральной частью церемонии закрытия мирового чемпионата рабочих профессий стало награждение победителей. Мощный ливень внес коррективы, но несмотря на это, все прошло по плану: всех наградили, президент России приехал и выступил с краткой речью, в которой очень похвалил Казань, Татьяна Голикова передала флаг WorldSkills китайцам. Казань попрощалась с молодыми профессионалами и их наставниками.

Ожидание праздника

Казанская публика избалована эффектными зрелищами: здесь принимали и Универсиаду, и мундиаль, и еще множество соревнований с очень красивыми церемониями. Открытие WorldSkills было сделано философично и даже слегка пафосно, и многие были настроены увидеть что-нибудь подобное на церемонии закрытия. Но когда появилась информация о том, что на ней выступят Лобода и Киркоров, стало понятно: у этого шоу будет совсем другое настроение.

Арина и Резеда — казанские студентки, которые пришли на церемонию, чтобы послушать заявленных музыкальных звезд:

— Нет, на открытии мы не были, и на «Казань Экспо» не ездили. Мы не очень понимаем, что такое чемпионат рабочих профессий, но рады, что он проходит в Казани. Когда в городе много туристов, это же хорошо. А сюда пришли, потому что прочитали: будут Киркоров и Лобода. Успели купить недорогие билеты, которые были по 500 рублей. Может быть, и церемония будет интересная.

Рядом с ареной широко размахивают австрийским флагом: похоже, здесь собирают всю делегацию страны. По крайней мере, парней в бордовых футболках и девушек в одежде с элементами альпийского корсажа в группке становится все больше с каждой минутой. Мимо идут трое мужчин в белых развевающихся одеждах и в традиционных арабских головных уборах:



По своим местам в нижних секторах рассаживаются делегации стран, постоянно прибывают посетители

— Мы приехали из Объединенных Арабских Эмиратов. Нам понравилась церемония открытия, и мы думаем, что сегодня будет не хуже. Только у вас сильно похолодало: летом мы к такому не привыкли.

Стадион заполняется достаточно быстро: по своим местам в нижних секторах рассаживаются делегации стран, постоянно прибывают посетители. Кажется, что свободных мест остается все меньше: похоже, Киркоров делает свое дело. А еще на закрытии ожидают Владимира Путина.

Сюрприз первый, лингвистический

Вот уже вышли на сцену камерный оркестр La Primavera и камерный хор Республики Татарстан, вот показали видеоролик с соревнований под песню, звучавшую на открытии, вот Антон Комолов и Яна Чурикова представили друг друга стадиону. Прогремел салют и прозвучал гимн России.

Настало время главного сюрприза вечера: началась церемония награждения победителей. Но поскольку их было очень много и нужно было все успеть, то на русский язык награждение переводить не стали. Так и обошлись английским — благо, и Чурикова, и Комолов знают его отлично. Зрители на трибунах не роптали, исправно хлопали номинантам (особенно россиянам), но заметно было, что внезапный тренинг по английскому языку застал их врасплох.



Настало время главного сюрприза вечера: началась церемония награждения победителей

Первыми награждали победителей в секции «Строительство и строительные технологии». Потом перешли к «Творчеству и дизайну», дальше — к «Информационным и коммуникационным технологиям», затем чествовали лучших в промышленных и инженерных технологиях, сфере услуг и завершили все «Транспортом и логистикой». Все это время ведущие говорили исключительно на английском языке.

Татарстанских чиновников высшего эшелона привлекли к выдаче медалей: например, в первой секции в церемонии участвовал министр образования РТ Рафис Бурганов. Министр здравоохранения Марат Садыков, министр промышленности и торговли Альберт Каримов и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов «засветились» в награждении лидеров из сферы услуг.

Сюрприз второй, проливной

Первая половина церемонии награждения прошла по плану и без накладок, разве что некоторые награждаемые периодически поскальзывались на подиумах и рисковали упасть. А потом, когда список победителей прочли до середины и перешли к чествованию лучших парикмахеров, хлынул ливень. Чуриковой и Комолову срочно принесли зонтики.

Победители и призеры своих номинаций, кажется, дождя и не заметили: их захлестывали эмоции. Совсем еще юные, эти мальчики и девочки вели себя очень по-разному. Кто-то откровенно рыдал — например, шведка Йонна Мьёрнель, бронзовый призер в категории «Медицинский и социальный уход». Кто-то экспрессивно прыгал (а один из наших парней даже упал). Бразилец Леонарду Соуса, победитель в компетенции «Инженерный дизайн. CAD» потрясал флагом так, будто хотел его порвать. А три лучших пекаря, занявших пьедестал — швейцарка Соня Дюррер, Се И из Китайского Тайбэя и Цзыан Чжан из Китая — начали обниматься втроем сразу же, как только их пригласили готовиться к награждению. Да так и стояли на пьедестале — юные, счастливые и крепко обнявшиеся.

Победители и призеры своих номинаций, кажется, дождя и не заметили: их захлестывали эмоции

Тем временем дождь набирал обороты: с первых рядов стадиона спешно убежали вверх под навес зрители, на парадных дорожках и сцене стадиона скопились огромные лужи. Волонтеры, сидевшие на сцене, сначала было нарядились в дождевики всех цветов радуги, а потом, когда поняли, что сидят уже по щиколотку в воде, «незаметно» начали убегать. Чурикова шутила о том, как похожи русское слово «ливень» и английское living. А потом пообещала всем награждаемым, что уже завтра все они будут героями Рунета и российского телевидения: шутка ли, быть такими неподдельно счастливыми под холодным почти осенним дождем!

Лучшие из лучших

В медальном зачете первое место занял Китай: у него 16 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых наград. Россия с 22 медалями вторая: в копилке наших ребят 14 побед и по четыре серебра и бронзы. Корея на третьем месте с семью золотыми, шестью серебряными и двумя бронзовыми медалями.

После того как наградили победителей по компетенциям, в каждой сборной страны выбрали лучшего: в России им стал Михаил Воронцов из Самары, выступавший в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

И, наконец, награду Альберто Видаля — своеобразное Гран-при чемпионата за наибольшее количество набранных баллов получила россиянка Анастасия Камнева, выигравшая чемпионат в компетенции «Гостиничный сервис».

Владимир Путин поздравил победителей и призеров WorldSkills, поблагодарил их за виртуозное искусство и пожелал успехов

Владимир Путин: «Казань — блестящий, энергично развивающийся город»

Владимир Путин поздравил победителей и призеров WorldSkills, поблагодарил их за виртуозное искусство и пожелал успехов. Президент назвал Казань блестящим, энергично развивающимся городом с древней историей и молодой энергией. По его мнению, у нас организовали все условия для честных и комфортных соревнований.

Президент WorldSkills International Саймон Бартли обратился к участникам чемпионата: «Вы все большие молодцы. У вас сейчас начинается путешествие длиною в жизнь». Он поблагодарил и волонтеров за поддержку и заботу: «Преклоняюсь перед вами и аплодирую вашей работе стоя». Как и на открытии WorldSkills, «спасибо и рахмат» от Бартли снова услышали Рустам Минниханов, Ильсур Метшин, Роберт Уразов и весь российский оргкомитет -все прошло на высшем уровне.

Нынешний чемпионат последний для Саймона Бартли в этом статусе — совсем скоро он передаст свой пост следующему президенту, которым станет Йос де Гои.

Официальная часть закончилась передачей флага WorldSkills представителям Китая. Следующий чемпионат пройдет в Шанхае.

Киркоров против банкета: неравный бой

За шоу-программу отвечали приглашенные певцы и музыкальные коллективы, которыми перемежали официальные части церемонии. Набор получился очень разноплановым, но не совсем логичным: тут вам и фолк-дива Тина Кузнецова со своей командой «Zventa Sventana», и классичные Brio Sonores Bolero, и рэпер Леван Горозия (L’One) — между прочим, он посол WorldSkills Kazan 2019.

За шоу-программу отвечали приглашенные певцы и музыкальные коллективы, которыми перемежали официальные части церемонии

Казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген почему-то спел целых четыре песни, Игорь Крутой сыграл на рояле ужасно грустную мелодию. К концу церемонии меланхолия нарастала (параллельно с холодом, окутывавшим зрителей на трибунах) — тут бы и появиться в хмуром небе улетающему вдаль надувному мишке или хотя бы дракончику.

Но на сцене появилась очень скудно одетая Лобода — и трибуны заметно оживились. Завершал концерт Филипп Киркоров — как обычно, весь в блестящем, но на этот раз без перьев и чалмы. Под «Цвет настроения — синий» публика приплясывала в очереди на выход. К тому моменту трибуны национальных сборных уже опустели: сразу же после передачи флага делегации оперативно свернулись и убежали на финальную вечеринку, которую для них организовали на «Казань Арене». Ни Лобода, ни Киркоров не выдержали конкуренции с чак-чаком и тарталетками.

Эмоции побеждают роботов

Казань попрощалась с WorldSkills с большим размахом, но без пафоса. Каждый получил свое: победители — медали, трибуны — зрелища. Самым ярким моментом в этой церемонии стали, пожалуй, счастливые слезы юных победителей и их неподдельные эмоции, ничуть не смазанные внезапным ливнем — и это очень контрастирует с идеально выверенной церемонией открытия, где самым сильным впечатлением для большинства зрителей стала робот София. Вряд ли так было задумано. Но тем сильнее получилось.

До свидания, WorldSkills! Мы будем скучать.

1 / 44 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов