Рустам Минниханов обсудил с главой «Автодора» строительство М-12 в Татарстане

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил строительство трассы М-12 с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Встреча прошла в Доме правительства республики в Казани.



Рустам Минниханов и Вячеслав Петушенко обсудили вопросы строительства М-12 в Татарстане, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Протяженность дороги составит 142 км. По ней можно будет доехать из Казани в Москву за 6,5 часа вместо 12. Запустить движение планируется к концу 2023 года.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

8 августа в Татарстане прошла церемония замыкания руслового пролетного строения моста Волгу в составе М-12 «Восток». Это самое протяженное искусственное сооружение на трассе. В мероприятии принял участие и Рустам Минниханов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отчитался, что строительство трассы М-12 от Москвы до Казани почти завершено. 5 сентября движение готовы пустить до Арзамаса.

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Маргарита Головатенко