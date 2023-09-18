Рустам Минниханов предложил подвести первые итоги эксперимента по исламскому банкингу на KazanForum-2024

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил подвести первые итоги эксперимента по исламскому банкингу на KazanForum-2024, который состоится 16—17 мая следующего года. Такую идею он озвучил на заседании организационного комитета мероприятия.

— Мы предлагаем организовать в рамках форума заседания межправительственных комиссий со странами исламского мира, а также подвести промежуточные итоги внедрения исламского банкинга в четырех регионах нашей страны: Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане. Сегодня это значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира, — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

Татарстанский лидер также объявил, что в следующему году запланировано специальное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По мнению Рустама Минниханова, KazanForum стал главной площадкой для экономического взаимодействия России и стран исламского мира.

В конце августа депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что первые итоги исламского банкинга могут подвести на KazanForum и на саммите БРИКС в Казани в 2024 году. Он полагает, что в течение года появятся новые предложения по реализации эксперимента.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальном правовом режиме деятельности по исламскому банкингу в начале августа. Его протестируют в четырех регионах страны — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане.

Исламский банкинг, или партнерское финансирование, предполагает, что его участники не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента. Запрещается также финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.



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Айрат Назипов