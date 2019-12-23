7 дней: за что президент РТ раскритиковал чиновников Менделеевского и Черемшанского районов

Разнос от Минниханова, итоги заседания клуба инвесторов, крах «Триумф-НК» и перепись населения — итоги недели от программы «7 дней»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии министерства внутренних дел, которая была посвящена вопросам безопасности дорожного движения, заявил о служебном несоответствии главы исполкома Менделеевского района Алмаза Хамматова. Именно этот район попал в рейтинг самых неблагополучных по показателям безопасности дорожного движения. За 11 месяцев текущего года в районе произошли 24 аварии, в которых 11 человек погибли и более 30 пострадали. Об этих и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.



«Вы не соответствуете занимаемой должности»



На минувшей неделе в Доме правительства РТ обсудили вопросы безопасности дорожного движения в Татарстане. В ходе совместного заседания кабмина РТ и коллегии МВД по РТ президент республики Рустам Минниханов раскритиковал руководителя исполкома Менделеевского и главу Черемшанского районов. Первый — Алмаз Хаматов — за служебное несоответствие фактически был отправлен в отставку. Второго — Фердината Давлетшина — лишили премии.

— Вы не соответствуете занимаемой должности. Если не справляетесь с этой работой, надо подыскать другую работу, которая будет по душе, — обратился к Хаматову Минниханов.

К слову, именно Менделеевский район попал в рейтинг самых неблагополучных по безопасности дорожного движения. За 11 месяцев текущего года в районе произошли 24 аварии, в которых 11 человек погибли и более 30 пострадали.



Напомним, 42-летний Алмаз Хамматов пост руководителя исполкома занял в феврале 2019 года. На заседании он также выступил с докладом о том, какие меры необходимо предпринимать для устранения ошибок. Однако доклад был прерван премьер-министром Алексеем Песошиным из-за отсутствия конкретики. После этого корреспонденты программы «7 дней» решили выехать в Менделеевский район, чтобы посмотреть на самые аварийные места республики.



42-летний Алмаз Хамматов пост руководителя исполкома занял в феврале 2019 года. Фото mendeleevsk.tatarstan.ru

Также критике подвергся и начальник отделения ГИБДД по Менделеевскому району Игорь Башаров. Принимая все во внимание, он пояснил, что дело не в халатности, а в человеческом факторе.

— Мы все сделали, что могли. Я замечания принимаю, но вот так случилось, смерти были, это человеческий фактор, — сказал Башаров.

На совещании замечания были высказаны и в сторону Черемшанского района.

— Мероприятия не выполнены. Вы опытный у нас руководитель, если бы работали, то первыми были бы, — высказал свое недовольство Минниханов в сторону главы района Фердината Давлетшина.

А пока регионы будут устранять недочеты, ГИБДД предупреждает об особой опасности в зимний период и рекомендует соблюдать правила дорожного движения.



Бабочки вместо галстуков и «черный ящик». Как в Казани прошло заседание клуба инвесторов в формате игры «Что? Где? Когда?»



Итоги года на минувшей неделе подвели и на традиционном заседании клуба инвесторов при АИР РТ. Однако в этом году, стоит отметить, встреча прошла в необычном формате. Инвесторам предложили сменить привычные галстуки на бабочки и поиграть в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» на площадке Kazan Palace Hotel by Tasigo. Бизнесмены, финансисты и главы районов, разбившись на команды, легко вошли в роль знатоков и искали ответы на сложные вопросы. Ведущей мероприятия выступила Елизавета Овдеенко — первая женщина-магистр клуба «Что? Где? Когда», двукратная обладательница «Хрустальной совы».

Объем иностранных инвестиций в республику в первом полугодии 2019 года вырос на 46,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 2019 году в Татарстане зарегистрировано 85 компаний с иностранным участием, 39 новых резидентов ТОСЭРов, 5 — в ОЭЗ «Алабуга» и 15 — в ОЭЗ «Иннополис».



В этом большая заслуга президента Татарстана Рустама Минниханова, который лично курирует многие проекты, а особенно по линии ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис». Так и на этот раз он лично приехал на встречу с инвесторами, чтобы подвести итоги года.



В Нижнекамске еще с большей остротой продолжает разгораться скандал вокруг местного отделения жилищного кооператива «Триумф-НК». Фото vk.com

Крах «Триумф-НК». В картотеке суда уже более 300 исков



В Нижнекамске еще с большей остротой продолжает разгораться скандал вокруг местного отделения жилищного кооператива «Триумф-НК». Компания не только выдавала ипотечные кредиты под очень низкий процент — порядка 6% годовых, но и (правда, похоже, неофициально) принимала вклады от населения, но уже под нереально высокий процент — от 15 до 23% в год. Теперь клиенты не могут получить проценты по вкладам, а также вернуть и сами вклады. О проблемной ситуации с нижнекамским кооперативом программа «7 дней» рассказывала еще в октябре этого года. Тогда в суд с иском обратились 17 местных жителей. Сейчас в картотеке суда таких исков уже более 300.



Кстати, жилищный кооператив имеет филиалы в Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Казани, Ижевске, Самаре, Москве и Йошкар-Оле. В 2019 году Центробанк России лишил кооператив лицензии. Но тем не менее «Триумф-НК» продолжал свою деятельность. Однако, как отмечают журналисты программы «7 дней», полиция факт мошенничества в действиях руководства «Триумф-НК» не усмотрела. Так что дорога только одна — в суд.



— В настоящее время у судебных приставов находится более 50 судебных производств на общую сумму порядка 16 млн рублей. Предмет исполнения — не только взыскание денежных средств, но и наложение ареста. Важно отметить, что все действия судебных приставов осуществляются строго по закону. В рамках российского законодательства судебные приставы в праве производить арест имущества, счетов и заработной платы, ограничивать право выезда заграницу, а также вводить запрет на регистрацию имущества, — отметила руководитель пресс-службы УФССП по РТ Лилия Хамитова.

Все счета «Триумфа-НК» и квартиры всех пайщиков арестованы до полного погашения задолженностей. Один из вкладчиков уже инициировал процедуру банкротства кооператива. Если к середине января ситуация не изменится, то Арбитражный суд РТ будет вынужден назначить конкурсного управляющего.

Впервые в истории России в графе национальность можно будет указать сразу несколько вариантов. Фото tatar-inform.ru

В 2020 году перепись населения станет уникальной



18 декабря во время заседания «Милли шура» стало известно, что «Штаб татар Москвы» — одно из московских татарских общественных движений — исключили из состава Всемирного конгресса татар. Такое решение было принято советом «Милли шура», который собственно и контролирует работу Всемирного конгресса татар. Правда, участники встречи говорили больше не о причинах раскола, а о возможности и необходимости объединения второй по численности нации в России. Поскольку в 2020 году в России ожидается перепись населения, которая станет уникальной, в Росстате разработали, а в правительстве уже утвердили проект анкеты, которую будут заполнять граждане. Впервые в истории России в графе национальность можно будет указать сразу несколько вариантов. Для этого разработчики в графе оставили чуть больше места, чтобы через запятую можно было перечислить свои этнические корни. Журналисты программы «7 дней» отмечают, что, похоже, появятся новые национальности, такие как рустаты или татрусы.



Кстати, по словам ученых, посчитать, сколько татар реально живет в России, не удавалось еще ни разу. Во время последней переписи 2010 года московские этнографы предложили отдельно зафиксировать крещеных татар в отдельную этническую группу «кряшен». А эксперты в Татарстане выделяют сразу несколько проблемных регионов — Башкортостан и Астраханскую область.



Так, по данным последней переписи населения, в России проживали 142 миллиона 86 тысяч человек. Русских — более 111,02 млн, татарами записались более 5,31 млн человек, башкирами — 1, 58 млн человек, а чувашами — 1,44 млн человек. То есть татары 10 лет тому назад представляли вторую по численности нацию. И, по мнению ученых, такое искусственное деление второй по численности нации — это уже отнюдь не национальный вопрос.



Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, что увидели корреспонденты программы в Финляндии во время пресс-тура на МСЗ, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 23 декабря, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

