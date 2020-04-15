«Не работать месяц — просто погибель» — рестораторы просят помощи у Рустама Минниханова

Рынок общепита надеется на арендные, налоговые каникулы и субсидии на зарплату сотрудникам

Фото: Максим Платонов

Представители общепита обратились за помощью к Рустаму Минниханову. «Отрасль в очень тяжелом положении», а кризис переживут лишь крупные сетевые проекты, заявили рестораторы. По их словам, месяц простоя (скорее всего с продлением) с отсутствием оборотных средств, без освобождения от уплаты налогов, иных сборов и при необходимости выдать зарплату неработающему персоналу, разорит владельцев заведений. Как сообщили «Реальному времени» участники рынка, они просят президента Татарстана об арендных и налоговых каникулах сроком на 3 месяца, субсидиях на выплату хотя бы окладной части зарплаты сотрудников и переносе отмены ЕНДВ.

Кафе и рестораны не откроются и в мае

Татарстанские рестораторы обратились к президенту Татарстана с просьбой ввести ряд антикризисных мер для поддержки их бизнеса. По словам представителей общепита, предложенных на федеральном уровне мер недостаточно, чтобы спасти отрасль. Работать навынос и предоставляя доставку могут далеко не все заведения, а только те, кому позволяет формат готового продукта. Поэтому рынок сильно ужмется, а многие заведения после простоя уже не откроются.

— Ресторанная отрасль в очень тяжелом положении. Объявили, что не работаем до 30 апреля, но все понимают, что это будут продлевать, и дни как минимум до 10 мая объявят праздничными. Для нашей отрасли — это критично, и что делать — никто не знает. Закрыть предприятие — значит заплатить по долгам. А учитывая, что мы платим из оборотных средств и рентабельность очень низкая, долги остаются и копятся новые. Арендодатели не хотят ждать с платежами или снижать их, — рассказала о плачевной ситуации на рынке общепита председатель Ассоциации рестораторов РТ Галина Шарафутдинова.

Сейчас в объединении договариваются с муниципальными и республиканскими властями о снижении или отсрочке налоговых платежей для собственников недвижимости, на территории которых работают рестораны и кафе — тогда арендодатели в свою очередь смогут дать скидки или предложить другие льготы для своих арендаторов. Кроме того, рестораторы просят о послаблениях и для себя:

— Мы просим налоговые каникулы на 3 месяца как минимум после окончания пандемии. А также просим арендные каникулы с предоставлением собственникам помещений льгот по налогу на имущество, чтобы они могли нам регрессом дать. И мы просим о субсидиях на выплату зарплаты сотрудникам, потому что не по нашей вине они сейчас сидят дома, хотя бы на окладную часть.

Галина Шарафутдинова: «Мы просим о субсидиях на выплату зарплаты сотрудникам, потому что не по нашей вине они сейчас сидят дома, хотя бы на окладную часть». Фото Олега Тихонова

Другие страны также помогали предпринимателям. Сейчас главное поддержать отрасль — чтобы и бизнес сохранить, и рабочие места.

«Мы понимаем, какая армия безработных останется на улице»

Рестораторов беспокоит и вопрос выстраивания трудовых отношений с сотрудниками временно закрытых заведений: «Объявить нерабочие дни и сказать: сохранить зарплату — хорошо, конечно, но как это сделать на практике?». На рынке общепита в Москве уже начались масштабные сокращения штатов — до 70% по отдельным кафе и ресторанам.

— У нас такая же история будет, думаю. Но ведь сокращения надо юридически правильно провести. Если мы сокращаем сотрудника, то должны выплатить ему пособие в 2—3 оклада, а откуда его взять, если денег нет? Поэтому о сокращении пока думают, но физически его еще никто не проводил. Мы понимаем, какая армия безработных останется на улице. И в ближайшее время их никто не трудоустроит: 2-3 месяца все будут работать в усеченном режиме и набирать никого не станут. Мы думаем, государству нужно взять на себя ответственность за эти кадры, — убеждена Шарафутдинова.

По ее словам, официанты и повара понимают, что владельцы заведений сами несут серьезные убытки, и готовы подождать с зарплатой, хотя и не у всех есть такая возможность. Тем не менее рестораторы надеются, что «карательных административных мер из-за задержки с выплатой заработка сотрудникам надзорные органы сейчас устраивать не будут». Договориться с персоналом об уходе по собственному желанию — тоже не вариант.

— А что им делать дальше? Они не будут получать пособие. Я звонила в бюро занятости, мне объяснили, что пособия выплачивают только, если человек попал под сокращение или компания была ликвидирована. А если он ушел по собственному желанию, его просто поставят на учет, предложат другую работу, но материального содержания не будет, — предупредила глава Ассоциации рестораторов.

«Реанимироваться смогут только крупные сетки, все остальные — просто вымрут»



Тамара Григорян, эксперт по ресторанной деятельности, экс-управляющая SEBBIE, комментируя ситуацию, отметила, что предприниматели сферы общепита сейчас пострадали больше остальных, поскольку им запретили работать, но не освободили от уплаты налогов, коммунальных платежей и зарплаты:

— Но если ресторан не работает и не зарабатывает денег, он не сможет все это выплачивать. Это замкнутый круг, очень много небольших ресторанов просто закрылись и уже не откроются. Для ресторанов не работать месяц — это просто погибель. В этой ситуации реанимироваться смогут только крупные сетки, сетевые проекты, где друг друга поддерживают на плаву, где владельцы, могут вкладывать деньги в производство несмотря ни на что. Все остальные просто вымрут, после такого кризиса откроются единицы.

Ресторанный рынок укрупнится, мелкие игроки его покинут, считает собеседница издания: «Остальным тяжело будет выкарабкаться, особенно если площади в аренде. Не все арендаторы идут навстречу».

Михаил Клопоух: «Нужны каникулы по аренде, потому что не все рестораны могут переключиться на доставку своей продукции». Фото Максима Платонова

— Нужны каникулы по аренде, потому что не все рестораны могут переключиться на доставку своей продукции. Мы смогли только «По чесноку» нормально включить в эту работу. Остальные рестораны не доставляют еду, а единичные заказы никакой аренды не покроют, они только деньги отнимают. Нам арендодатели пошли навстречу: решаем по ситуации, но все равно все зависит от того, как долго мы будем не работать. Работающих сотрудников сейчас мало. У нас много студентов, они просто уехали по домам в административный отпуск, — рассказывает другой казанский ресторатор Михаил Клопоух, директор компании O.F.S.

«Мы не знаем, как запуститься завтра, откуда возьмем деньги послезавтра?»

О ликвидации компаний задумались многие рестораторы. Если в начале самоизоляции об этом заявляли порядка 20% участников рынка, то сегодня их уже — более трети. Открытие заведения после столь длительного простоя потребует новых больших расходов. Надо будет заново закупить продукты, выплатить аренду, выдать сотрудникам хотя бы аванс, чтобы те могли приезжать на работу и на что-то жить.

Финансовых подушек безопасности у рестораторов нет, поскольку сам бизнес не назовешь высокомаржинальным, говорят в ассоциации: «Когда рентабельность — 10—8 процентов, причем эти деньги в обороте — что-то ломается, надо менять и развиваться, не до подушек». Владельцы московских заведений начали продавать свои автомобили, но и этих источников не хватает.

Все еще возникают сложности с передвижением курьеров по доставке фастфуда и готовых блюд. У проверяющих много вопросов. «Кого-то устраивает справка, написанная от руки с печатью предприятия, кто-то говорит, что она должна быть отпечатана, но у многих офисы просто закрыты и распечатать сложно. Начинают придираться к тому, что «шапка» в справке не так оформлена, кто-то вообще говорит: «вы не имеете права выходить», пересказывают предприниматели. Поэтому всем им рекомендовали ссылаться в справках на постановление Кабмина РТ №240 от 30 марта 2020 г., которое запрещает работу общепита за исключением готовки блюд навынос и доставки.

О ликвидации компаний задумались многие рестораторы. Если в начале самоизоляции об этом заявляли порядка 20% участников рынка, то сегодня их уже — более трети. Фото Максима Платонова

Обращались участники рынка не только к президенту Татарстана, но и к министру земельно-имущественных отношений, мэру Казани. Сообща искали выход с Общественной палатой РТ и федерацией рестораторов Москвы.

— Отсрочка платежей — вообще не льготная мера. Если у нас нет денег сегодня, мы не знаем как запуститься завтра, то откуда возьмем деньги послезавтра? Помимо текущих налогов на нас еще ляжет груз тех, что нам сегодня разрешат не платить. НДС не отменили, есть предприятия, которые с ним работают. Как им в таких условиях выплатить налог? Я понимаю, что это для бюджета России, но существуют претенденты по другим налогам. Например, в некоторых отраслях снизили УСН с 6 до 1 процента. Мы просим, чтобы ЕНВД продлили, потому что сейчас бизнес под ударом, — говорит Галина Шарафутдинова.

Со следующего года предпринимателей ждет еще большая налоговая нагрузка — «это стопроцентное увеличение наших расходов, мы уже несколько раз просчитали. Сильно ударит по нам, потому что к тому времени еще никто не оправится, люди будут воздерживаться от похода в ресторан или кафе».

Казанский Кремль: «Надо все просчитать и понять источники финансирования»

Судя по всему, канули надежды рестораторов и на летние веранды, которые они надеялись открыть уже в мае — сроки сдвинули пока на середину июня.

— Еще 5 лет потеряно в такой непонятной тяжелой ситуации. Мы, конечно, не плачем, не говорим: все — закопайте нас. Но надеемся, что федеральное правительство нас услышит, так как Рустам Нургалиевич тоже передает наши пожелания на уровень федералов — некоторые вопросы даже не в его компетенции. Надеемся, что российские власти найдут возможность поддержать в первую очередь людей, которые остались без работы и денег, и, конечно, поддержать, предпринимателей, чтобы малый бизнес не схлопнулся, а продолжал расти. Иначе смежные отрасли полетят вслед за нами, — сетуют рестораторы.

— Президент два раза в неделю общается с предпринимателями — столько времени, сколько им надо, чтобы из первых уст услышать — какие у них есть потребности. Когда он соберет весь пул этих обращений, тогда уже совместно с антикризисной комиссией, которая создана в республике, будут приниматься какие-то меры. Сейчас мы заняты сбором предложений, которые поступают от предпринимателей. Принятие решение по обращениям от бизнеса потребует экономических вливаний, поэтому надо все просчитать, сбалансировать и понять источники финансирования. Мы проинформируем, как только будет принято официальное решение, — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.