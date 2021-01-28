Ковид дал «фору» ОПГ в Татарстане — генерал Хохорин обещает «применить весь арсенал»

О провальных итогах в отдельных райотделах полиции, критике в адрес линии Генпрокуратуры и наказаний Фемиды — в докладе главы МВД РТ

О мягких приговорах ворам с банковских карт, хитростях ковид-спекулянтов и влиянии пандемии на борьбу с ОПГ рассказал сегодня глава МВД Татарстана. На итоговой коллегии силового ведомства генерал-лейтенант Артем Хохорин объявил наступивший 2021-й Годом борьбы с IT-преступлениями в Татарстане и оценил результаты ушедшего 2020-го, как Года борьбы с оргпреступностью. Но дал понять — решение задач в этих обоих сферах тянет минимум на ударную «пятилетку», а без поддержки других органов власти и общества успех будет локальным.

«Попыток развязать масштабную войну между группировками не было»



Свой итоговый доклад министр внутренних дел Татарстана начал с того, насколько существенно повлияли коронавирусные ограничения на сотрудников полиции. Чтобы обеспечить соблюдение введенных ограничений сначала в части изоляции, затем масочного режима пришлось перестраивать всю повседневную работу и перераспределять силы. Весной 2020-го на антиковидных мероприятиях было задействовано до 3 тысяч сотрудников в день. Сейчас — вдвое меньше, но эти 1,5 тысячи в доковидных реалиях выполняли иные задачи.

«Жесткие рамки установленных ограничений не позволили реализовать в полном объеме все, что мы для себя запланировали», — признался Артем Хохорин, комментируя «неплохие результаты Года борьбы с организованной преступностью». И сообщил, что окончание этого Года не означает отход данной задачи на второй план — все задумки силовиков должны быть реализованы.

Глава МВД по РТ напомнил — проблема оргпреступности и преступных групп, в том числе с участием несовершеннолетних, остро встала еще два года назад. Поэтому в 2020-м ее объявили приоритетной. Результатом попыток криминала повлиять на обстановку в республики стали два дела в отношении «воров в законе» и задержание «смотрящих» по Чистопольскому и Агрызскому районах, сколотившими ОПГ для вымогательств и крышевания местных предпринимателей.

Стычки членов группировок, порой доходившие до стрельбы, имели место в 2019 и 2020-м. Однако изучение ситуации показало — все эпизоды имеют бытовой характер, заявил генерал-лейтенант полиции. «Никакого деления территории, тем более попыток развязать масштабную войну между группировками не было, но как мы и обещали — реакция полиции была незамедлительной и принципиальной», — продолжил он. В местах конфликтов задержали больше 40 человек, к уголовной ответственности привлечены 54.

Тут Хохорин вспомнил недавнюю групповую драку в Зеленодольске, которая обернулась десантом сотрудников МВД и Росгвардии. Причем они работают там до сих пор, почти в круглосуточном режиме, и есть результат: «Уже установлен 41 участник потасовки. По полной программе отрабатываем мы всех лиц, каким-либо образом имеющих причастность к группировкам».

Всего за 2020-й раскрыто более 1200 преступлений со стороны 700 членов организованных преступных формирований. Возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ (бандитизм) в отношении казанской банды «Третьевские» и пять уголовных дел казанских и челнинских группировок по статье 210 УК (деятельность в составе организованного преступного сообщества). «На прошлой неделе возбудили дело о бандитизме в отношении членов казанского ОПФ «Тукаевские», сообщил глава МВД РТ. Напомним, ранее «Тукаевских» привлекли как членов и организаторов ОПС, занимавшихся, по версии следствия, вымогательствами, аферами, организацией незаконной миграции, но самых тяжких преступлений им не вменяли.

2021-й год не снизил накал проблемы — в Нижнекамске «в зародыше пресекли попытку двух групп молодежи» учинить «разборку», а в Казани вчера задержали аж 35 участников групповой драки. Где и при каких обстоятельствах она происходила, министр уточнять не стал. Зато озвучил курс ведомства:

— Группировок много. На всех ресурса большого не хватает. Но любая группировка, которая позволит себе, высунуться, проявить себя групповым проявлением — сразу будет поставлена на особый контроль. Весь арсенал — как в Зеленодольске — будет применен в отношении такой группировки, вне зависимости крупной или мелкой.

О втором поколении экстремистов и школярах-вымогателях

Не дает забыть о себе и подрастающая молодежь. Только в Набережных Челах было установлено 8 групп подростков-приверженцев запрещенной в России идеологии АУЕ. В суд уже направлены два уголовных дела в отношении двух десятков участников деструктивных групп, на счету которых — десятки групповых драк и более 15 вымогательств. «Не менее актуальна эта проблема для Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Зеленодольска и Высокой горы», отметил докладчик.

В столице республики в прошлом году выявлены группы школяров из числа участников группировок "8-я коробка» и «Суконка». Их подозревают в причастности к 38 преступлениям, включая грабежи, вымогательства, аферы.

За год только по итогам вечерних-ночных рейдов полиция поставила на учет еще 92 участника неформальных молодежных групп, выявила «заведение досуга», где малолеткам продавали алкоголь и возбудила с десяток уголовных дел, в том числе о вовлечении подростков в антиобщественную деятельность. Еще заблокировали 60 аккаунтов асоциальной тематики в соцсетях — помог Роскомнадзор, ускорив процедуру принятия таких решений с 30 до трех дней.

Все эти меры, считает Хохорин, «позволили не допустить всплеска подростковой преступности и появления деструктивных антиобщественных молодежных групп», а еще снизить число подростков-преступников и самих преступлений. Однако нужно заниматься развенчанием мифов о криминальной романтике.

По мнению Хохорина, в Татарстане сохраняется потенциальная угроза террористических и экстремистских проявлений. Пример тому — сорванный в ноябре теракт с поджогом райотдела полиции 16-летним пасынком Марата Замалиева, отсидевшего солидный срок за подрыв федеральных газопроводов. Напомним, бросавший в ночи бутылки с зажигательной смесью парень оказал полицейским сопротивление, нанес одному из них три ножевых ранения и был застрелен.

«События в Кукморе показали, что мы не можем со 100-процентной уверенностью исключить повторение подобных проявлений со стороны лиц, которые ранее в поле зрения [правоохранителей] не попадали», прокомментировал ЧП министр и напомнил, что тема «формирования второго поколения экстремистов» обсуждалась на такой же коллегии министерства два года назад.

Он потребовал от начальников районных и городских подразделений МВД усилить контроль за такими экстремистами и террористами с погашенной судимостью: «Таких в республике немало, и как показывает практика, далеко не все они раскаялись и отказались от прежних взглядов».

«Контрабандные» тесты на ковид и зона без борьбы с наркотиками

Непростой год пандемии породил преступления и в сфере борьбы с ней. В Татарстане поймали 40 поставщиков и торговцев медицинскими товарами с завышенной ценой и без сопроводительных документов. Изъяты около 70 тонн антисептика, почти 100 тысяч масок с признаками контрафакта и 100 упаковок тестов на ковид, не зарегистрированных в РФ.

Также была вскрыта опасная поставка в учреждения здравоохранения технического кислорода под видом медицинского.

Еще одним востребованным в год жестких ограничений товаром стало спиртное. Сотрудники МВД Татарстана сорвали планы по реализации 200 тонн фальсифицированного алкоголя и сырья для него — в три раза больше 2019-го года. В числе 10-ти перекрытых каналов поставок — нижегородский. В этой области полицейские Татарстана накрыли целый подпольный заводик, изъяв 80 тысяч бутылок контрафактной водки и другого алкоголя, а еще фальшивые акцизные марки и этикетки различных производителей, включая заводы Татарстана.

Но пока одни полицейские мешают развернуться преступникам на чужой территории, другие не дорабатывают на своей. Так полный ноль в части выявления экономических преступлений показали силовики Атни, Кукмора и Менделеевска. В Казани и Челнах по той же тематике не раскрыто ни одного преступления в составе орггруппы, констатировал министр. Еще в семи районах нет результатов работы по преступлениям в сфере ЖКХ. Ну а в Актанышском и Атнинском районах за прошедшие 12 месяцев не возбудили ни одного дела по наркотикам. Снижение работы в этом направлении отмечено в Арске, Бавлах и межмуниципальном районе полиции «Верхнеуслонский».

В Бугульме и Нижнекамске снизилось число привлеченных за наркосбыт. Хотя в целом по Татарстану зафиксировано увеличение выявленных наркопреступлений почти на 20%. В работе — дела 49 участников четырех ОПС, занимавшихся бесконтактным сбытом дури в регионах России.

Впервые на итоговой коллегии ведомства Артем Хохорин позволил себе выразить сомнение в позиции надзорного ведомства:

— К сожалению, из-за не сдвигаемого мнения Генеральной прокуратуры мы долгое время продолжаем возбуждать и расследовать заведомо бесперспективные дела в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков. Их количество с каждым годом растет. В прошлом году составило более половины от всего массива наркопреступлений. За этим стоит напрасная трата ресурсов, которые мы могли бы направить на раскрытие других преступлений...

Тут стоит пояснить, что по каждому факту изъятия наркотиков у потребителей, курьеров и мест тайных хранений возбуждается дело и в отношении неизвестного лица, когда-то и где-то сбывшего эту партию — независимо от того, если зацепки для его установления или нет. Судя по словам министра, автоматический подход результата не дает.

Как министр агитировал судей за посадки

Наступивший 2021-й в МВД Татарстана объявлен Годом борьбы с преступлениями в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. В переводе — с дистанционными кражами средств с банковских счетов и мошенническим хищением средств, путем развода по мобильной связи и Интернет. За три года их количество в Татарстане утроилось. Причем, в общем массиве всех зарегистрированных преступлений каждое четвертое — дистанционное хищение. Хуже ситуация лишь в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде регионов.

«Ежедневно объектами обмана становятся около 30 жителей республики. А еженедельный ущерб граждан составляет 20-25 млн рублей», — поделился данными министр. Путем простых подсчетов получаем за год цифру от 1 до 1,3 млрд рублей. Чаще всего народ разводят от лица псевдосотрудников службы безопасности банка либо от имени поставщика-покупателя товаров при заказе через интернет.

По оценке руководства МВД, в ведомстве есть успешная практика раскрытия таких дел, отработан алгоритм действий оперативников, имеется даже следственно-оперативная группа по этому профилю под руководством генерала Владимира Изаака, заместителя министра-руководителя Главного следственного управления МВД по РТ. Налажено взаимодействие с операторами связи и кредитными учреждениями, что сокращает путь задержания подозреваемого.

При этом ловить аферюг-дистанционщиков приходится от Приморья до Калининградской области. Выезжают татарстанцы в Москву, Питер, Воронежскую, Ростовскую области, на Урал и Черное море. В первом полугодии-2020 ввиду ограничений со служебными командировками были проблемы, к четвертому ситуация нормализовалась. И в итоге этот квартал Хохорин назвал «самым урожайным» — задержали 405 подозреваемых, осталось довести уголовные дела до суда.

К слову, за каждым из этих «героев» может тянуться шлейф обманутых не только в Татарстане. Поэтому Хохорин настаивает, что следователи должны требовать на старте дела только заключения под стражу: «Только тогда можно вести предметную работу по выявлению и отработке всех цепочек преступления». Проблему отсутствия свободных нар в СИЗО он предложил решать за счет «определенной лояльности» к фигурантам экономических и должностных дел.

А еще поделился впервые проведенным анализом судебной практики Набережных Челнов и Казани по дистанционным мошенничествам и кражам с банковских счетов. Лишь 17% обвиняемых приговорены к реальным срокам, остальные получили условные сроки и штрафы. Причем, и у большинства отправленных в колонию срок посадки ограничивается 3 годами. Это мало — убежден министр:

— Учитывая тот резонанс, который вызывают в обществе эти преступления, финансовые потери людей, громадные затраты государства на их расследование хотелось бы адекватных наказаний для преступников. Мягкими приговорами большинство из них не остановишь и волну преступлений не собьешь... А тем, кто еще не встал на криминальную дорожку, уроком это точно не будет.

По оценке докладчика, санкции статей позволяют наказывать эту категорию преступников построже. Он посоветовал следователям и дознавателям на местах воздержаться от легкого пути — ходатайств о прекращении судом дела раскаявшегося мошенника с назначением судебного штрафа.

По выявлению подозреваемых данной категории МВД республики на первом месте в ПФО и на восьмом по России. А вот по числу расследованных — на втором месте в округе и пятом по стране. При том что лишь за год мошенничеств с использованием средств связи и Интернет стало больше в 1,5 раза.

Возраст потерпевших по данной категории дел «помолодел» — раньше обманутыми оказывались преимущественно пенсионеры, сейчас встречаются и 18-летние. Тут глава МВД обратился к гостю совещания — президенту Татарстана. Сказал, что у силовиков, конечно, есть методики, силы и средства для наращивания результатов раскрытия в этой сфере. «Но только наших возможностей для работы с населением — недостаточно. Кому, как не нашей республике, стать примером решения этой проблемы с нашим огромным опытом консолидации вся и всех ведомств и высоким уровнем взаимодействия?», — предложил Артем Хохорин.

«Деструктивные силы воспользовались моментом»

Рустам Минниханов, получив слово, начал с благодарности полицейским за работу по профилактике коронавируса:

— Мы видим, что творится в других странах — самые развитые страны закрываются. Благодаря тем мерам, которые мы предприняли, мы сохранили работу школ, спортивных объектов. Всей социальной инфраструктуры. Сейчас наш регион — один из благополучных. Вам аплодисменты. Бик зур рэхмэт.

В количественном выражении за год составлено 160 тысяч административных протоколов на нарушителей ограничений и возбуждено 20 дел о незаконном обороте медицинских изделий.

Далее президент Татарстана отметил, что в 2020-м силовики обеспечили порядок и безопасность многих значимых мероприятий, включая голосование по по поправкам в Конституцию страны и выборы президента республики. В новом году нас также пройдут выборы депутатов в Госдуму, напомнил Рустам Минниханов.

«Нас ждет столкновение разных политических позиций и взглядов, но политическая борьба, общественная дискуссия может вестись только в рамках закона», — продолжил глава республики и коснулся событий минувших выходных с незаконными выходами людей «за Навального» в Казани и других городах республики. — Мы видим, что наши коллеги, представляющие деструктивные силы, воспользовались этим моментам — это подготовка в том числе и к выборной кампании».

По мнению президента, борьбу с проникновением идеологии национального и религиозного экстремизма также нельзя ослаблять. «Сегодня экстремизм подпитывается заинтересованными политическими игроками, и он будет нарастать», — считает Минниханов, оценивая проделанную работу в этой части, как эффективную.

А еще посетовал: «деструктивные силы уже используют запрещенные приемы», чтобы привлечь на свою стороны молодежь и подростков. Влияние идет и через интернет-сообщества. Рустам Минниханов попросил «оперативно реагировать на все сигналы, в том числе от родителей школьников, более активно заниматься профилактикой подростковой преступности». И заявил, что «среднеспециальные школы и высшая школа в этой части недорабатывают», возлагать всю ответственность на людей в погонах — неправильно.

Кроме того, глава республики назвал актуальной задачи декриминализации экономики и противодействия коррупции и поделился: «Сегодня огромный интерес у преступного сообщества к бюджетным средствам — огромные деньги идут на дорожное строительство, на строительство объектов социально культурной сферы, спортивные объекты, жилье». А еще попросил не вести формально работу по взаимодействию между МВД РТ и Уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей.