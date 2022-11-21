Застройщик «Птички» впишет ЖК с деревом во дворе первой «гинекологии» Казани

Девелопер, построивший ТЦ на месте знаменитого рынка в Авиастрое, начинает реализацию проекта на улице Тази Гиззата

Как стало известно «Реальному времени», в Казани на месте утраченной Забулачной больницы известной благотворительницы Ольги Александровой-Гейнс скоро начнется строительство жилого комплекса. Элитное жилье на углу улиц Гаяза Исхаки и Тази Гиззата возведут вплотную к объекту культурного наследия «Дом Г.Н. Пискунова»: здесь посадят два четырехэтажных здания предельно допустимой в этой части города высоты — 14 метров. Подробнее о ЖК, сочетающем два абсолютно разных стиля, необычной детали, которая роднит его с одной из самых помпезных новостроек — «Дворцом земледельцев», и уникальной казанской клинике — в нашем материале.

Два корпуса в разном стиле



Проект нового жилого комплекса на углу улиц Гаяза Исхаки и Тази Гиззата, разработанный архитектурным бюро Олега Маклакова «Аксиом» и одобренный межведомственной комиссией по застройке в исторических поселениях под председательством президента РТ Рустама Минниханова после выезда на место в апреле, на днях получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы. До начала его реализации остаются считанные недели.

Фото: president.tatarstan.ru

Жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой впишут между двумя охраняемыми государством зданиями — объектом культурного наследия регионального значения «Дом Г.Н.Пискунова» на улице Гаяза Исхаки, 15 и исторически ценным градоформирующим объектом «Тази Гиззата, 10, л. 2, Дом жилой, XIX в.» на Тази Гиззата, 10. Земельный участок сложной конфигурации архитекторы использовали с максимальной выгодой для застройщика — два многоквартирных дома, выполненные в абсолютно разной стилистике, объединены общей подземной автостоянкой. Высота их является предельной для этой части города — 14 метров, то есть 4 этажа, включая мансардный.

Дом, выходящий фасадом на улицу Тази Гиззата, выглядит вполне современно, но имеет в отделке отсылки к исторической застройке. Второй корпус, спрятанный за исторически ценным градоформирующим объектом (Т.Гиззата, 10, корпус 1), выглядит абсолютно современным и мог бы вписаться в застройку почти любого нового микрорайона Казани.

Символичное дерево

Главной «изюминкой» проекта стало архитектурное украшение главного фасада корпуса со стороны улицы Т. Гиззата — экседра — полукруглая ниша в стене, в которую «вписали» растущее сейчас у тротуара на подлежащем застройке участке дерево. Предполагалось, что экседру запроектировали специально для сохранения дерева — старожила этих мест особо ценной породы. Но вот незадача — что это за порода, нигде не сообщалось.

Фото: president.tatarstan.ru

Эта экседра с деревом — и тут уж неважно, насколько ценным, — роднит проект наверняка недешевого жилкомплекса в центре Казани с проектом другого здания, в экседру которого вписано, вероятно, самое дорогое по стоимости «дерево» столицы Татарстана — с Дворцом земледельцев, в котором расположено республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Фото: Максим Кокунин

«Проект вписался в Концепцию»

— С точки зрения породы дерево, о котором идет речь большой ценности не имеет, — сообщила «Реальному времени» заслуженный архитектор Республики Татарстан Светлана Персова. — Речь идет о сохранении зеленых насаждений, с которыми у нас сейчас очень тревожная ситуация, их много в последнее время исчезло. Дерево большое, здоровое — и было решено его сохранить. Этот проект — уже не первый пример такого подхода. Он реализован при строительстве 2-этажного жилого комплекса на улице Подлужной.

Персова добавила, что сам проект в целом выполнен в развитие тех идей, которые были заложены в Концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани:

— Там важно было сохранить масштаб, ритм тех пространств, которые были здесь когда-то, и это, я считаю, удалось. Было также важно, чтобы флигель нового ЖК на углу повторил габариты и напоминал архитектурные решения ранее стоявшего на этом месте флигеля дома Пискунова, и это было сделано.

Квартиры с палисадниками, охрана и большая парковка



Детали проекта ЖК на Тази Гиззата ни Олег Маклаков, ни застройщик — директор и совладелец казанского ООО «Тэкоресурс» Руслан Ковалев пока не раскрывают. На звонок на мобильный застройщик пока не ответил, а в приемной его компании обещали передать запрос редакции, ответ будет опубликован по получении.

Конструктивные решения обоих зданий — стандартные для сегодняшнего жилищного строительства — монолитный железобетонный каркас и кирпичные многослойные самонесущие стены. В отделке фасадов применены традиционные отделочные материалы (штукатурка, облицовочный кирпич, глазурованный кирпич, натуральный камень), в окраске фасадов — традиционные цвета.

Фото:president.tatarstan.ru

Общая площадь квартир в ЖК — 3,21 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — 681 кв. м. Площадь участка застройки — 3,6 тыс. кв. м. Степень застройки участка — 42,6%.

На улицу Тази Гиззата «смотрит» здание из двух частей — 3-этажной угловой и 4-этажной с мансардной кровлей, они соединены 2-этажной галереей. У обоих частей верхний этаж — мансардный, с популярной в центре Казани скатной кровлей (такие кровли уже не раз становились зимой причиной травм у пешеходов при сходе снега прямо на тротуар).

Фото: president.tatarstan.ru

Первый этаж этого здания предназначен под коммерческие помещения, которые предполагается сдавать или продать — их в общей сложности пять. Также на 1-м этаже предусмотрена колясочная. Вход в жилую часть осуществляется через один общий вестибюль с выходами на улицу и во двор. В этом корпусе запроектированы квартиры-студии, 1-комнатные и 2-коимнатные квартиры, в том числе три двухуровневые.

Во дворе располагается второй жилой дом — 4-этажный, со световым фонарем на крыше над лестничной клеткой. Центральная часть одного из фасадов украшена панорамным остеклением. Дом полностью жилой, на первом его этаже размещается комната охраны, а также четыре квартиры с индивидуальным входом со стороны улицы. Также у жильцов 1 этажа будут собственные палисадники.

Между корпусами запроектированы зона отдыха и детская площадка, двор планируется сделать свободным от автомобилей — даже проезд пожарных машин внутрь застраиваемой территории не предусмотрен. Въезд-выезд на общую для двух домов подземную автостоянку площадью 3 тыс. кв. м вместимостью 40 машино-мест, включая 4 увеличенной площади для инвалидов и 8 мест для мототранспорта, запроектирован со стороны улицы Гаяза Исхаки (на кровле стоянки будут созданы искусственные зеленые холмы). При расчете количества машино-мест проектировщики исходили из нормы в 1 машино-иместо на 75 кв. м площади квартир.

Место, где открылась первая казанская «гинекология»

Строительство нового ЖК, как указано в акте Государственной историко-культурной экспертизы, ведется на участке, где ранее стояло домовладение казанского купца Гавриила Кузьмича Пискунова. В 1858 году архитектором Борисом Ивановым на пересечении улиц Гаяза Исхаки и Тази Гиззата на месте деревянных построек был возведен двухэтажный каменный дом в стиле эклектики с элементами раннего модерна. Сейчас сохранилась часть здания — в ней расположена гостиница «Гаяз».

Кроме того, эксперт упоминает, что строительство будет вестись частично на участке, где ранее находилось здание Забулачной больницы. Эта больница упоминается в Татарской энциклопедии: «В Казани были построены Губернская психиатрическая больница (1869), Лихачёвский роддом (1874), Адмиралтейская, Забулачная (1885, 1889), Дет. (1899) и Шамовская (1910) больницы, к-рые служили также клиническими базами мед. ф-та Казан. ун-та.».

А на сайте Нацмузея РТ указывается, что известная казанская благотворительница Ольга Александрова-Гейнс (хозяйка знаменитого Александровского Пассажа — ред.)) «выделила 85 тыс. руб. на открытие больницы в Забулачной части Казани и 15 тыс. руб. на создание при ней детской больницы «в память о родных». Городские власти под устройство больницы приобрели дом по Петропавловскому переулку вблизи с пожарным депо 2-й полицейской части (Тази Гиззата, 10 — ред.). Весной 1894 г. в больнице начался прием больных. За свой счет О.С. Гейнс (Александрова) содержала 5 мест в женском отделении. Больничный комплекс включал корпус с терапевтическим, хирургическим отделениями, больницу для рожениц, детскую больницу, амбулаторию для приема приходящих пациентов, часовню. Городская дума присвоила название «Городская больница Сергея Евсеевича, Анны Михайловны и Александра Сергеевича Александровых».

Одна из последних фотографий Забулачной больницы, начало 2000-х. Предоставлено Минздравом РТ

В отличие о Шамовской и некоторых других старых казанских больниц, информации об этом учреждении сохранилось немного, и она довольно противоречива. Однако в «Очерках истории медицины Татарстана», изданных в 2005 году министром здравоохранения республики Камилем Зыятдиновым и зкс-замминистра здравоохранения Яковом Павлухиным, история открытия этой клиники описывается в подробностях.Жилой дом № 10 на нынешней улице Тази Гиззата был куплен городской управой в 1889 году за 8,5 тыс. рублей, которые пожертвовала Ольга Александрова-Гейнс. В этом здании после ремонта в 1893 году была открыта Забулачная больница на 25 коек — в результате общее количество коек в городских стационарах возросло почти в два раза — с 30 «ведомственных» — Алафузовских предприятий и Порохового завода — до 55.

Эта больница стала первой клиникой в Казанской и окрестных губерниях, где начали оказывать стационарную гинекологическую помощь. В 1893 году по инициативе приезжего — петербургского акушера-гинеколога Николая Феноменова в Забулачной больнице был открыт родильный приют, ремонт и содержание которого вновь спонсировала Александрова-Гейнс. И если вначале в него попадали только жительницы Казанской губернии (в 1889 была на излечении 451 пациентка), то в 1900-м начали поступать женщины из отдаленных мест — из Симбирска, Ярославля, Вятки, а число пациенток выросло вдвое.

Фото Забулачной больницы числится в архивах музея, но не опубликовано. Вообще, по скудным описаниям, которые удалось найти в Интернете, Забулачная больница якобы располагалась в деревянном здании, фасад которого украшали колонны. А в «Каталоге-справочнике «Республика Татарстан: памятники истории и культуры», изданном в 1993 году оно характеризуется так: «трехэтажное здание, уличный фасад в классическом стиле». Правда, этот каталог относит постройку к первой половине XIX века — явно не к эпохе расцвета благотворительности Александровой-Гейнс. Сомнения в том, как она выглядела на самом деле (а снесено было ее здание сравнительно недавно — в «нулевых) разрешило фото, опубликованное в «Очерках…» Зыятдинова и Павлухина — мы его здесь приводим.

От «Птички» до «Капри»

Застройщиком нового ЖК выступает казанское ООО «Специализированный застройщик «Тэкоресурс», руководителем которого является Руслан Ковалев — гендиректор ООО «Белый дом» — компании-застройщика ТЦ «Птичий рынок» в Авиастроительном районе.

ТЦ «Птичий рынок» на ул. Белинского в Авиастроительном районе Казани. Фото: realnoevremya.ru

По данным сервиса «Спарк», 2021 год «Тэкоресурс», которым почти в равных долях владеют Фарида Ковалева, Любовь Карпова и Евгений Шалымов, завершил с выручкой в 310,6 млн. и чистой прибылью 198 млн. рублей. За 2019-2020 гг эта компания четырежды получала финансовую господдержку как субъект МСП на возвратной основе под 2,5-3,5 %. В марте 2021 года ООО получило в Сбербанке ссуду под залог имущества — квартир, помещений иного назначения и машино-мест — в жилом доме на ул. Габдуллы Тукая, срок возврата ссуды — март 2023-го.

Руслан Ковалев владеет четвертью доли в ООО «Специализированный застройщик «Капри». Эта компания в 2020 году сдала ЖК «Капри» на улице Горького, 27 — 4-этажный элитный дом на 23 квартиры.