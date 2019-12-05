Питерские ученые вживят новые «мозги» старым станкам предприятий Татарстана

Рустам Минниханов поручил разработать программу обновления станочного парка предприятий республики на основе технологий СПбПУ Петра Великого

Фото: Максим Платонов

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» до 2024 года охватит в Татарстане 351 крупное и среднее предприятие. Но уже в этом году в него вошли 70 машиностроительных компаний, где рост производительности должен достигнуть 30% к базовому уровню, заявили на IX заседании Координационного совета предприятий машиностроения Татарстана. Как выяснило «Реальное время», всем участникам нацпроекта предоставят консалтинговое сопровождение по внедрению Lean-технологий и кредиты под 1% годовых от ФРП. Старый станочный парк решено обновлять за счет переоснащения искусственным интеллектом — соответствующую задачу поставил президент республики Рустам Минниханов, поручив разработать программу реновации станков вместе с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Как ежегодно повышать производительность труда на 5%

До начала Координационного совета президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников оценили технологический уровень татарстанских предприятий. Утром они осмотрели экспозицию международной выставки машиностроения, металлообработки и сварки, а через пару часов, уже на заседании совета, обсуждали реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Татарстан стал одним из первых 20 регионов, где нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в пилотном режиме с начала этого года. Он рассчитан на шестилетний срок и ставит перед собой цель охватить 351 предприятие республики в приоритетных отраслях экономики, которые должны выйти на стабильный рост производительности труда не ниже 5% в год.

— Задача амбициозная, но уверен — она исполнимая. Машиностроение играет важную роль в экономике нашей республики и включает в себя более 3 тысяч предприятий, в отрасли работают 120 тысяч человек, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Дмитрий Овсянников дал понять, что республике не грозит роль догоняющего, напротив, ее экономика постоянно опережает остальные субъекты

Среди основных инструментов содействия — помощь во внедрении принципов бережливого производства и финансовая поддержка в форме льготных кредитов Фонда развития промышленности. Без таких условий прорывной рост производительности труда будет невозможен, заявил Минниханов: «В противном случае страну ждет роль догоняющих в глобальной экономической гонке».

В ответ замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников дал понять, что республике не грозит роль догоняющего, напротив, ее экономика постоянно опережает остальные субъекты.

— Основной экономический рост в стране идет благодаря 12—14 регионам [в их числе и Татарстан]. Такие темпы роста, как в республике, достигаются за счет эффективного взаимодействия, в том числе в реальном секторе экономики, — заметил Овсянников, добавив, что Минпромторг РФ готов оказывать поддержку перспективным проектам в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

РИАТ получил льготный займ на 300 млн рублей для роста производства

Консалтинговое сопровождение по внедрению Lean-технологий на татарстанских предприятиях осуществляют несколько компаний «Вектор Роста» и «Лин Вектор», рассказал на заседании глава центра по внедрению компетенций Марат Ахмеров. По его словам, технологии бережливого производства в этом году были внедрены в челнинских ОАО «РИАТ» и ЗАО «Ремдизель», а также казанском ОАО «Вакууммаш» и АО «КВАРТ». Спикер подробно рассказывал, как эксперты его центра налаживали на предприятиях образец производственного потока, без чего нельзя получить сертификат — подтверждение в федеральном центре компетенций. В результате на каждом из «опытных» предприятий был достигнут экономический эффект в десятки миллионов рублей, а производительность труда выросла в разы.

Консалтинговое сопровождение по внедрению Lean-технологий на татарстанских предприятиях осуществляют несколько компаний «Вектор Роста» и «Лин Вектор», рассказал на заседании глава центра по внедрению компетенций Марат Ахмеров

К примеру, «РИАТ» полностью достиг целевых показателей системы бережливого производства, получив эффект в 32,6 млн рублей. Более того, ему предоставляется заем ФРП на 300 млн рублей под 1% годовых.

Марат Ахмеров сообщил, что с начала декабря ФРП облегчил условия предоставления льготных займов. Теперь компании — участники национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» смогут получить кредит под 1% годовых, наладив у себя производственный поток-образец и подтвердив этот факт в федеральном или региональном центре компетенций. До этого обязательным условием для подачи заявки на заем было получение сертификата Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) о наличии у предприятия ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности. Теперь есть возможность получить заем без сертификатов.

Как вернуть в строй старые станки

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской увлек татарстанского президента любопытным опытом реновации станочного парка советских времен — опытом, который сложился в сотрудничестве с «Балтийской промышленной компанией» и ГК «Росатом». Из большой презентации инновационных технологий в области обработки металла, которые могут быть полезны татарстанским предприятиям, больше всего впечатлили примеры, как возвращали в строй старые металлообрабатывающие станки. По словам Рудского, университет вместе с «Балтийской промышленной компанией» выполнили модернизацию двух итальянских горизонтально-расточных станков 1978 года выпуска, после чего их эксплуатация перешла на качественно новый технологический уровень. Это произошло за счет внедрения современного программного обеспечения, которое было встроено в «мозг» управления. Президент незамедлительно отреагировал на эволюционную идею:

— Без станков ничего не сделаешь, производительность падает в пять-шесть раз, но зачем выбрасывать? Зачем выбрасывать старые станки, выводя их из оборота, если можно вставить новую программу и перезапустить?

Рустам Минниханов поручил Минпромторгу РТ разработать специальную программу обновления станочного парка РТ на основе технологий СПбПУ

По его словам, это перспективный путь обновления производственной техники, который не требует больших затрат. Рустам Минниханов поручил Минпромторгу РТ разработать специальную программу обновления станочного парка РТ на основе технологий СПбПУ и обратился к ректору КНИТУ-КАИ Альберту Гильмутдинову:

— Альберт Харисович, что-то не заметил у тебя радости. Если не будет сильных технических вузов, цифровизацию экономики не провести, — заключил президент.

Позднее Андрей Рудской объяснил «Реальному времени», почему реновация устаревшего станка ничуть не хуже покупки нового оборудования, сравнив процедуру с хирургической операцией:

— Представьте ситуацию: либо надо отнимать ногу, либо ставить замену. Когда у человека меняют тазобедренный сустав на металлокерамику, то она работает не хуже, — убеждал он. — И тут нужно говорить не об экономическом эффекте, а о стратегическом. Почему? Как известно, из-за введения санкций российские машиностроительные предприятия не могут закупать зарубежные высокоточные станки, оказавшись в изоляции. Хотя сегодня Mazak (японская корпорация Yamazaki Mazak, ведущий в мире производитель станочного оборудования с ЧПУ, — прим. ред.) был представлен на выставке, сверхвысокоточные станки поставить нам он не может.

По его мнению, оптимальным выходом является реновация, к которой часто прибегают и мировые производители. «Если взять компанию «Тиссен» (немецкая компания Thyssen, выпускает мощные гидравлические прессы), то они ездят по всему миру и скупают свои же старые станины за бесценок как металлолом. Модернизируют и продают за миллионы долларов», — отметил Рудской. Реновации, по его словам, подлежат большие координатно-расточные станки, чей рабочий стол составляет десятки метров. Стоимость этой техники сейчас превышает сотни миллионов долларов. При апгрейде необходимо установить новые программы по автоматизации, которые обеспечат точность работы тех или иных готовых конструкций. Таким образом, предприятия получат современные средства производства. «Я считаю, что на сегодня это наиболее рациональная технология», — заключил Рудской.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов