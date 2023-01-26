Высшее должностное лицо Татарстана начнут именовать «Глава — Раис» в 2023 году
Государственный совет Татарстана во втором чтении и в целом принял законопроект о поправках в Конституцию республики, которые предусматривают отказ от переходного периода, по которому новое наименование высшего должностного лица — «Глава — Раис РТ» будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Его рассмотрели на 40-м заседании парламента.
После принятия законопроекта в первом чтении поправок к нему не поступило, доложил председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин: «Комитет поддержал проект закона, подготовленного к рассмотрению во втором чтении. Как я уже сказал, положительное заключение правового управления аппарата Государственного совета имеется», — сообщил он.
При голосовании по принятию законопроекта во втором чтении за высказались 76 депутатов Госсовета Татарстана. Против высказались шесть парламентариев, два предпочли воздержаться.
При голосовании по законопроекту в целом за него высказались 73 депутата Госсовета Татарстана, против — девять. Воздержался один парламентарий.
Новое наименование высшего должностного лицо Татарстана — «Глава — Раис РТ» начнут применять с момента вступления в силу принятого 26 января 2023 года закона о внесении поправок в Конституцию республики.
Изначально законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана не входил в повестку 40-го заседания Государственного совета республики VI созыва. С предложением рассмотреть его сегодня выступил Альберт Хабибуллин.
Презентуя законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана, он предложил отказаться от переходного периода, согласно которому новое наименование высшего должностного лица РТ будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Предполагалась, что Рустам Минниханов до окончания срока своих полномочий, до 2025 года, будет наименоваться президентом.
— Хотел бы напомнить, что принятым в декабре законом Республики Татарстан №109 были внесены поправки, согласно которым наименование высшего должностного лица Татарстана «Глава — Раис РТ». При этом закон содержит переходные положения, в соответствии с которым новое наименование, предусмотренное законом, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Однако после проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ, — озвучил предложение Альберт Хабибуллин.
Предложение Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению, «чтобы не политизировать вопрос», поддержал председатель парламента республики Фарид Мухаметшин.
За законопроект в первом чтении проголосовали 76 депутатов, против — восемь. Воздержался один парламентарий.
27 декабря 2022 года депутаты Государственного совета Татарстана во втором чтении и в целом приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «Глава — Раис Республики Татарстан».
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию республику, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона 31 декабря 2022 года. Он вступил в силу с 1 января 2023-го.
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