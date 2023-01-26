Высшее должностное лицо Татарстана начнут именовать «Глава — Раис» в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана во втором чтении и в целом принял законопроект о поправках в Конституцию республики, которые предусматривают отказ от переходного периода, по которому новое наименование высшего должностного лица — «Глава — Раис РТ» будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Его рассмотрели на 40-м заседании парламента.

После принятия законопроекта в первом чтении поправок к нему не поступило, доложил председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин: «Комитет поддержал проект закона, подготовленного к рассмотрению во втором чтении. Как я уже сказал, положительное заключение правового управления аппарата Государственного совета имеется», — сообщил он.

При голосовании по принятию законопроекта во втором чтении за высказались 76 депутатов Госсовета Татарстана. Против высказались шесть парламентариев, два предпочли воздержаться.

Скриншот трансляции заседания Госсовета Татарстана (результаты голосования по законопроекту во втором чтении)

При голосовании по законопроекту в целом за него высказались 73 депутата Госсовета Татарстана, против — девять. Воздержался один парламентарий.

Новое наименование высшего должностного лицо Татарстана — «Глава — Раис РТ» начнут применять с момента вступления в силу принятого 26 января 2023 года закона о внесении поправок в Конституцию республики.



Скриншот трансляции заседания Госсовета Татарстана (результаты голосования по законопроекту в целом)

Изначально законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана не входил в повестку 40-го заседания Государственного совета республики VI созыва. С предложением рассмотреть его сегодня выступил Альберт Хабибуллин.

Презентуя законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана, он предложил отказаться от переходного периода, согласно которому новое наименование высшего должностного лица РТ будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Предполагалась, что Рустам Минниханов до окончания срока своих полномочий, до 2025 года, будет наименоваться президентом.



— Хотел бы напомнить, что принятым в декабре законом Республики Татарстан №109 были внесены поправки, согласно которым наименование высшего должностного лица Татарстана «Глава — Раис РТ». При этом закон содержит переходные положения, в соответствии с которым новое наименование, предусмотренное законом, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Однако после проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ, — озвучил предложение Альберт Хабибуллин.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предложение Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению, «чтобы не политизировать вопрос», поддержал председатель парламента республики Фарид Мухаметшин.



За законопроект в первом чтении проголосовали 76 депутатов, против — восемь. Воздержался один парламентарий.



Скриншот трансляции заседания Госсовета Татарстана (результаты голосования по законопроекту в первом чтении)

27 декабря 2022 года депутаты Государственного совета Татарстана во втором чтении и в целом приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «Глава — Раис Республики Татарстан».



Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию республику, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона 31 декабря 2022 года. Он вступил в силу с 1 января 2023-го.



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Татьяна Демина