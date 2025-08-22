Рустам Минниханов: «Как вы ребенка в школу не пустите? Он не виноват, что язык не знает!»

Репортаж «Реального времени» с августовской конференции педагогических работников Татарстана

Перспективы нового учебного года в школах, профессиональных колледжах и вузах Татарстана обсудили сегодня в Иннополисе на традиционном «августовском педсовете». О надеждах на лучшее, негативных тенденциях и требованиях, которые раис Татарстана предъявил на совещании к руководителям муниципалитетов с целью улучшения ситуации в сфере образования, читайте в материале «Реального времени».

«Сохраняются сложности»

Открывая августовскую конференцию педагогических работников республики, глава Министерства образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин перечислил достижения отрасли — серьезное инфраструктурное обновление, успешное участие республики в национальных проектах, напомнил о том, что в 2024—2025 годах были построены новые школы и детсады, открыты центры дополнительного образования, обновлена материально-техническая база учебных заведений.

Глава Министерства образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин перечислил достижения отрасли — серьезное инфраструктурное обновление, успешное участие республики в национальных проектах. взято с сайта tatarstan.ru

Он подчеркнул масштаб достижений цифрами, указав, что на эти цели было направлено более 200 млрд рублей, в том числе почти 140 млрд из республиканского бюджета. Министр сообщил, что за счет него в 2025 году было построено четыре детсада на 900 мест — в Пестречинском, Высокогорском, Лаишевском районах и в Казани, на средства национального проекта «Семья» — два детсада на 600 мест в Пестречинском и Зеленодольском районах, за счет средств федеральной программы «Современный облик сельских территорий» — детский сад на 80 мест в Апастовском районе.

«В ряде районов, в которых ведется интенсивное строительство жилых комплексов, сохраняются сложности с устройством детей младшего возраста». скриншот презентации Минобрнауки РТ

— В текущем году строится еще семь детских садов более чем на 1,5 тысячи мест, — добавил министр и, упомянув, что в целом в Татарстане обеспечивается 100-процентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий, дал понять, что остроту дефицита мест в конкретных населенных пунктах это не снимает: — В ряде районов, в которых ведется интенсивное строительство жилых комплексов, сохраняются сложности с устройством детей младшего возраста. Прошу муниципальные органы управления образованием взять на контроль вопрос своевременного завершения комплектования детских садов на новый учебный год.

Не стал фиксировать Ильсур Хадиуллин и внимание участников конференции на том факте, что в прилегающих к Казани районах остро не хватает мест в школах, а новые школы не строятся. Он сообщил, что в 2025 году в РТ строится пять школ и три новых школьных корпуса на 5 251 место, из которых в эксплуатацию будут введены две школы и три корпуса на 4 059 мест.

О перспективах переполненных вдвое школ, вроде многострадальной Богородской, информации не прозвучало.

Сироты без квартир

— Татарстан достиг заметных успехов в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — сообщил Ильсур Хадиуллин. — В республике действует система семейных форм устройства, включающая опеку, приемные семьи и усыновление. На начало 2025 года свыше 90% таких детей воспитываются в замещающих семьях.

Он перечислил проблемы, которые остаются нерешенными:

сохраняется значительным число детей, нуждающихся в семейном устройстве, причем большинство из них подростки, дети с инвалидностью или родные братья и сестры, для которых найти семью особенно трудно;

наблюдается рост возвратов детей из замещающих семей — за 3 года число отмен решений о передаче детей в семьи выросло почти на 20%;

в очередь на получение полагающегося им по закону жилья состоят более 4 тыс. человек, притом что более чем у 2,3 тыс. уже наступило право въехать в свое жилье, а планируется предоставить квартиры в 2025 году лишь 450 из них.

«Это ребенок, он не виноват!»

— С этого года вступили в силу новые правила приема в школу для иностранных граждан, — напомнил министр. — Теперь при поступлении необходимо подтвердить законность их нахождения на территории Российской Федерации и пройти тестирование на знание русского языка. За 4 месяца приемной кампании его успешно прошли 151 из 173 заявившихся детей. Для подготовки к нему организованы интенсивные курсы по русскому языку.

Эта информация особенно выигрышно смотрится на фоне общей ситуации в России и откровенно противоречит цифрам, которые 20 августа обнародовал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram: «55 детей-мигрантов из 91 в Калужской области не подтвердили достаточного уровня знаний, в Свердловской области — 53 из 66, в Тульской области — 32 из 62 , в Республике Коми — 11 из 14 , в Республике Крым — 4 из 10. В Республике Татарстан каждый десятый без российского гражданства не сдал тест».

Ну а если исходить из того, что данные, приведенные Володиным, могли устареть и утратить актуальность, пока дошли до Госдумы, то можно предположить, что «свежие» цифры, которые привел Ильсур Хадиуллин, — это результат усилий проводящих тестирование школьных педагогов.

— Надо понимать, куда пойдут дети мигрантов, если они не пойдут в школу из-за незнания языка, — на улицу, — поделилась накануне августовского педсовета с «Реальным временем» своим мнением завуч одной из казанских школ. — И там они будут объединяться по национальному признаку — с теми, кто знает родной язык. Нам нужны на улицах необученные, не охваченные школьной воспитательной работой дети и подростки? Чем они будут заниматься, как себя поведут — вопрос риторический. Поэтому при тестировании мы стараемся детям мигрантов помогать, другого выхода у нас нет.

Этой же позиции, судя по всему, придерживается и раис республики Рустам Минниханов, который прокомментировал проблему незнания языка детьми мигрантов на августовском совещании следующим образом:

— Как вы ребенка в школу не пустите? Это ребенок, он не виноват, что язык не знает! За 3—4 месяца он выучит язык.

Откуда взять профессионалов?

Особое внимание в своем докладе Ильсур Хадиуллин уделил теме профориентационной работы и профильного обучения. Он напомнил, что с 2023 года во всех школах России началось внедрение Единой модели профориентации, предполагающей три уровня: базовый, основной и продвинутый, и подчеркнул, что в Татарстане с 1 сентября 2025 года все школы будут работать на основном или продвинутом уровне.

Ильсур Хадиуллин напомнил, что с 2023 года во всех школах России началось внедрение Единой модели профориентации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным Минобрнауки РТ, сейчас в системе профессионального образования республики обучается более 84 тысяч студентов, создано 49 ресурсных центров, а в целях гибкого реагирования на изменения кадровой потребности ведется работа по перераспределению контрольных цифр приема(КЦП), и на 2025/2026 учебный год КЦП для профессиональных образовательных организаций республики увеличены почти на тысячу бюджетных мест. При этом по представлению Министерства промышленности, Министерства сельского хозяйства и ключевых работодателей республики осуществляется перераспределение контрольных цифр приема в пользу технических и аграрных специальностей. А за невыполнение КЦП поплатились местами три директора средних профессиональных образовательных организаций — Черемшанского аграрного техникума, Мензелинского педагогического колледжа им. Мусы Джалиля и Бугульминского профессионально-педагогического колледжа.

— Участниками федерального проекта «Профессионалитет» на сегодня уже являются 18 наших организаций, — сообщил Хадиуллин и поблагодарил индустриальных партнеров министерства, которые приняли активное участие в его реализации, — КАМАЗ, «Татнефть», СИБУР, Казанский авиационный завод, ОЭЗ «Алабуга», АО «Агросила».

Выступавший на совещании позднее гендиректор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин рассказал о стратегии непрерывного образования СИБУРа, позволяющей обеспечивать отрасль кадрами, начиная их подготовку с дошкольных учреждений и школ, где создаются профильные классы, и заканчивая ссузами и вузами.

Айрат Сафин рассказал о стратегии непрерывного образования СИБУРа, позволяющей обеспечивать отрасль кадрами. взято с сайта tatarstan.ru

А вот президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в своем выступлении указал на острый дефицит квалифицированных технических специалистов в республике, низкий процент выпускников школ, которые выбирают для сдачи ЕГЭ по важнейшим для «технарей» физике и химии, и низкий охват школьников профориентационной работой.

— На слайдах все хорошо, красиво, но на самом деле много вопросов, — заметил он, подводя итоги развития в Татарстане научно-производственного направления, связанного с беспилотными авиасистемами.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в своем выступлении указал на острый дефицит квалифицированных технических специалистов. скриншот видеотрансляции Минобрнауки РТ

Растущий дефицит

Болезненный кадровый вопрос министр образования и науки РТ оставил напоследок. Он сообщил, что сейчас в системе работает более 76 тысяч педагогов, в том числе более 32 тысяч школьных учителей. При этом на начало 2024/2025 учебного года потребность в педагогах составляла более 3,7 тысячи человек, а наибольшая нехватка учителей отмечена в Казани, Набережных Челнах, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

— Потребность в педагогических кадрах обеспечивается за счет выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также за счет переподготовки кадров, — сказал Ильсур Хадиуллин. — Ежегодный выпуск по педагогическим специальностям из вузов и учреждений СПО — более 4 000 человек. К сожалению, далеко не все из них связывают свою дальнейшую профессиональную карьеру с педагогической деятельностью.

Хуже всего обстоит дело с учителями математики, русского языка и учителями для начальной школы. Самый острый дефицит педагогов — в Казани, где к началу учебного года не закрыты 1,7 тыс. вакансий, еще без малого полтысячи не хватает в Набережных Челнах.

При этом педагогов в Татарстане готовят девять вузов и семь педагогических колледжей, ежегодный выпуск в которых составляет соответственно 3,6 и 1,1 тыс. специалистов. Однако лишь 55% выпускников педагогических вузов и 74,1% выпускников педколледжей трудоустраиваются по специальности.

— В этих условиях мы по-прежнему не полностью используем возможности целевого обучения под заказ конкретных муниципалитетов и образовательных организаций, — отметил Ильсур Хадиуллин. — Только 123 целевых места из почти шестисот, выделенных на подготовку бакалавров по педагогическим специальностям, были заполнены по итогам приемной кампании этого года. Обращаю внимание глав муниципальных образований на этот резерв.

Как и по всей России, в Татарстане проблему кадрового голода в школах и детсадах решают за счет привлечения студентов старших курсов, обучающихся по педагогическим специальностям. В прошедшем учебном году таких педагогов с незаконченным образованием было 630, сколько будет в наступающем — не озвучено. Второй «резерв» — совместительство. Министр сообщил, что треть педагогов в РТ работает на 1,5 и более ставок, а 5% — более чем на две ставки, и с энтузиазмом добавил, что 11 августа вступили в силу поправки в закон об образовании, которые разрешают работать в школе студентам, обучающимся по непедагогическим специальностям:

— Надеемся, что эта мера привлечет в наши школы дополнительное число талантливых и мотивированных молодых людей.

При этом желающих занять вакантные места в школах и детсадах абитуриентов становится все меньше.

А пока бреши в системе образования закрывают с помощью переработок учителей и недоучек (как ни крути, а студент, не прошедший полный курс обучения, не обладает в полном объеме ни знаниями, ни навыками в профессии), от дипломированных учителей по-прежнему требуют подтверждения квалификации, прохождения различных курсов и отчетов о пройденных курсах и сданных зачетах.

Бреши в системе образования закрывают с помощью переработок учителей и недоучек, а от дипломированных учителей по-прежнему требуют подтверждения квалификации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мне крайне интересно, когда изменятся требования к дипломированным педагогам, уберут или хотя бы снизят нам эту бесполезную нагрузку — проходить разного рода онлайн-обучение и сдачу тестов в ситуации, когда рядом с нами преподают студенты, которые еще не защитили диплом, следовательно, не доказали свою профпригодность, — высказала «Реальному времени» недоумение учитель математики с 20-летним стажем одной из казанских школ. — Ведь такое отношение ведет к дальнейшему выдавливанию из школ квалифицированных учителей — никому не хочется работать в условиях перегрузки.

Ильсур Хадиуллин о таких изменениях не сообщил, зато отметил, что до недавнего времени пройти переподготовку или повышение квалификации можно было как в государственных, так и в частных организациях, а последние годы и вовсе дистанционно, что порождало множество злоупотреблений, но сейчас проблема решена:

— Недавно приняты поправки в закон об образовании. Теперь учителя школ и воспитатели детских садов смогут проходить курсы повышения квалификации и переподготовку только в государственных и муниципальных учреждениях.

Чтобы в школах не было вакуума

— Вопрос кадров — очень важный! — подвел черту под докладом министра образования раис Татарстана Рустам Минниханов. — О чем говорить, если мы даже целевой набор не можем обеспечить! Уважаемые главы [муниципалитетов], это ваша работа! Надо приглашать специалистов из других регионов, возможно, предусмотреть квоты по жилью при предоставлении социальной ипотеки… Чудес не бывает, если учителей не будет — качества образования не будет. Чтобы у нас такого вакуума в школах не было, нужны серьезные подходы!

Раис обратился к главам муниципалитетов и отвел им 3 месяца на подготовку предложений по изменению ситуации в образовательной отрасли.

Дал Рустам Минниханов и ряд других поручений. В частности, он привел данные Росстата о том, что в регионе снижается численность детей дошкольного возраста, и указал, что Министерству образования и науки РТ, ЦЭСИ и главам администраций муниципальных районов Татарстана следует провести детальный анализ потребности в школах и детсадах на перспективу, чтобы затем сформировать обоснованные программы строительства и капитального ремонта с учетом демографического прогноза.