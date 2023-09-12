Рустам Минниханов обсудил с первым вице-президентом «Газпромбанка» сотрудничество с Татарстаном

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Восточном экономическом форуме встретился с первым вице-президентом «Газпромбанка» Павлом Бруссером. Об этом сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили участие банка в финансировании инфраструктурных проектов в Татарстане в рамках государственно-частного партнерства: в частности, проекты в дорожном строительстве, в туризме, в том числе и проект туристической инфраструктуры «Казань марина» в Лаишево.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Есть интересные новые направления для сотрудничества. Проект живой, интересный. Надо создать рабочую группу, чтобы быстро реализовывать, — заявил Рустам Минниханов.

Павел Бруссер, в свою очередь, выразил благодарность раису Татарстана за интерес к сотрудничеству.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Планируем приехать в Казань в ближайшее время, чтобы проработать с вашими коллегами различные проекты, в которых банк готов участвовать, — сказал он.

Напомним, Рустам Минниханов вместе с делегацией Татарстана находится с рабочим визитом в Приморском крае и участвует в Восточном экономическом форуме. В одном из павильонов Дальневосточного федерального университета организован стенд республики.



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Илина Хакимова