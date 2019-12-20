Инвестор МСЗ в Осиново: «Население Подмосковья более готово к внедрению новых технологий»

Общественную приемную в Осиново за 2 месяца посетили 660 человек, а количество поступивших от них замечаний составило около 1 000

На инициированной президентом Рустамом Миннихановым встрече экоактивистов и представителей правительства накануне впервые за долгое время удалось построить диалог власти и общества по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Осиново. При этом диалог получился двусторонний. Третья сторона в лице командированных в Казань топ-менеджеров инвестора, на взгляд корреспондента «Реального времени», принять полноценного участия в диалоге не сумела. Однако сумела признать, что плохо организовала разъяснительную работу с населением в Татарстане.

«Они должны слушать»



Под впечатлением от затянувшейся встречи с инициативной группой из Осиново представители инвестора татарстанского мусоросжигательного завода накануне попытались выстроить общение с прессой. Отметим, что общением этим компании АГК-1 и АГК-2, возводящие несколько МСЗ в Татарстане и Подмосковье, журналистов, как и общественников, мягко говоря, не балуют. Стройка завода в Осиново ведется будто бы исподтишка: инвестор до сих пор не предоставил на общественное обсуждение проектную документацию, а в ходе редких встреч его представители не желают давать развернутые ответы на вопросы.

Клиническая неспособность инвестора вести диалог довела до того, что отвечать перед общественностью приходится лично руководителям регионов, в которых строятся МСЗ. В Москве ответ держит Сергей Собянин, в Татарстане — Рустам Минниханов. Именно по поручению президента республики накануне в кабине прошла встреча представителей правительства Татарстана и инициативной группы из Осиново. После двухчасового разговора к журналистам привезли директора по экологии и охране труда АГК-1 Елену Ямщикову и исполнительного директора АГК-2 Рамиля Нигматуллина. Обе компании являются «внучками» «Ростеха» и «дочками» холдинга «РТ-Инвест».

Серьезных ожиданий от спикеров не было изначально: ни ранее в ходе редких интервью, ни во время вчерашней встречи с экоактивистами, разговорчивостью и дружелюбностью они не отличались.



— Для того, чтобы люди захотели нас услышать, они должны слушать, — перевела стрелки Ямщикова, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени». И напомнила, что с 2012 года в России началось реформирование системы сбора и переработки отходов. — Мы прекрасно понимаем, что для Российской Федерации это очень сложный путь. Не все мы привыкли для начала даже минимизировать образование мусора!.. Всплеск негативной волны, как мне кажется, связан, возможно, с тем, что они не хотят слышать, что термическое обезвреживание отходов относится к разряду принципиально важных возможностей сокращения полигонного сохранения [мусора], то есть крайне опасного варианта.

Недоверие казанцев к проекту в немалой степени продиктовано длительным отсутствием наглядных результатов экспериментов по раздельному сбору мусора. Фото Олега Тихонова

Затраты на безопасность — в проекте. Проект — в секрете

Тем временем недоверие казанцев к проекту в немалой степени продиктовано длительным отсутствием наглядных результатов экспериментов по раздельному сбору мусора. В ответ на это Елена Ямщикова несколько невпопад сообщила, что на встрече в кабмине было принято решение о создании рабочей группы для организации образовательного процесса в детских садах и школах, «с точки зрения воспитания населения по сокращению образования отходов, раздельного сбора — и тогда уже, дескать, население, которому необходимо перестроить свое внутреннее мироощущение, будет раскладывать все по отдельным контейнерам и будет знать, что это не просто так они выбрасывают мусор, что пластик идет на вторичную переработку».



— Мы готовы принять участие в рабочих группах, если они будут организованы, — заметил Нигматуллин, оставив без ответа вопрос, кто должен проявить инициативу и организовать их.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась у спикеров, какие суммы инвесторы заложили в свой коммерческий проект конкретно на обеспечение экологической безопасности предприятия.

— У нас предусмотрены различные затраты, — заговорила директор АГК-1 по экологии и охране труда Елена Ямщикова, но внезапно почему-то перешла на английский. — Оperation — операционные затраты, и [затраты] на проведение мониторинга, аналитический контроль, включая затраты на реагенты… В эксплуатационные расходы включены затраты на мониторинг.

— Хотя бы порядок сумм, которые будут затрачены на экологическую часть проекта, вы готовы назвать? — уточнила корреспондент.

— У нас есть порядок сумм… Они в проекте. Не могу их назвать.

— Они есть в проектной документации, — попытался поддержать коллегу Рамиль Нигматуллин, напомнив, что общая стоимость проекта — 20 миллиардов рублей. — Я считаю, что наличие положительных государственных экспертиз говорит о том, что проект безопасен.

Ну есть — это уже хорошо. Впрочем, документацию инвестор строительства завода так до сих пор общественности не предоставил. Несмотря на решение суда...

Елена Ямщикова (слева) несколько невпопад сообщила, что на встрече в кабмине было принято решение о создании рабочей группы для организации образовательного процесса в детских садах и школах, «с точки зрения воспитания населения по сокращению образования отходов, раздельного сбора». Фото tatarstan.ru

«Возможно, там лучше проводилась разъяснительная работа»

Тем временем Елена Ямщикова рассказала, что с целью налаживания взаимопонимания с общественностью в соцсетях и по другим информационным каналам «запущен процесс голосования о том, каким должен быть информационный центр».

— Мы надеемся, что в ближайшее время закончится голосование о том, каким он должен быть. Я думаю, что, если мы сейчас решим это, население будет приходить, интересоваться и мы будем рассказывать о нашем проекте, проводить лекции и семинары. Вся проектная документация будет выложена в открытом доступе, мы готовы разъяснять, и, как я думаю, это станет нашим шагом к созданию возможности дальнейшего общения. Мы готовы создать его прямо сейчас.

Директор по экологии ООО «АГК-1» напомнила, что в Казани с мая по июнь 2018 года уже работала общественная приемная, в которой желающие могли ознакомиться с проектом МСЗ, а в Осиново было организовано общественное обсуждение проекта. Приемную, как выяснилось, посетили 660 человек, а количество поступивших от них замечаний приблизилось к 1000 и «все конструктивные замечания были учтены». Что это означает, представители АГК пояснили на примере: предложение об экомониторинге в «Салават купере» в проекте было учтено, а неконструктивные протесты в стиле «Нет МСЗ!» — нет.

…На вопрос, почему к налаживанию диалога между общественностью и инвесторами МСЗ вынуждены подключаться власти Татарстана, участники пресс-конференции не ответили. Не прозвучало и конкретных пожеланий в адрес активистов, равно как и предположений, на условиях каких уступок с обеих сторон между ними удалось бы наконец выстроить конструктивный разговор.

— На территории Московской области нами уж построено два завода, всего же их планируется четыре, — сообщила Елена Ямщикова. — Население там более готово к внедрению новых технологий переработки мусора. Возможно, там лучше проводилась разъяснительная работа.

Одной из причин протестной волны, поднятой активистами против строительства МСЗ в Осиново, является близость «мусорного» объекта к существующим и продолжающим активно строиться жилым микрорайонам. Фото Рината Назметдинова

«Мы рассматривали альтернативные варианты — их вообще нет»

Одной из причин протестной волны, поднятой активистами против строительства МСЗ в Осиново, является близость «мусорного» объекта к существующим и продолжающим активно строиться жилым микрорайонам. При этом те, кто не хочет жить рядом с ним, теряют всякую возможность поменять свои дома и квартиры на жилье аналогичного уровня комфортности в других районах, поскольку присутствие завода резко обесценивает их недвижимость.

Но отодвинуть МСЗ от жилых домов инвесторы, как выяснилось, не готовы.

— Мы рассматривали альтернативные варианты — их вообще нет, — категорично ответила на вопрос об этом Елена Ямщикова.

— Здесь есть инженерные сети, подключения — с этой точки зрения завод строится в оптимальном месте, — дал более развернутое объяснение экономической неэффективности таких уступок противникам МСЗ Рамиль Нигматуллин. — Отодвинув его на 30—50 километров, мы должны понимать, что это 30—50 километров новых сетей, либо создание инфраструктуры для его автономности. А это — дополнительные капиталовложения. Эта площадка — оптимальная как с точки зрения завоза [мусора], так и с точки зрения привязки к сетям.

А завод, по его словам, и так является долгосрочным инвестиционным проектом. Настолько долгосрочным, что журналистам не удалось добиться конкретного ответа на вопрос о сроках окупаемости вложений и размере ожидаемой прибыли.

98 новых рабочих мест

Непосредственно на МСЗ по окончании строительства будет создано 98 рабочих мест. Планируемое соотношение между ИТР и рабочими — 1:2. Кроме того, Рамиль Нигматуллин подчеркнул, что дополнительно значительное количество рабочих мест появится на период строительства — у подрядчиков. Но сколько именно и как долго будут требоваться на стройке эти рабочие, знают только сами подрядчики.

Также на период строительства будут созданы новые рабочие места за пределами Татарстана. Например, турбину для завода будут изготавливать на Уралмаше, а колосники — в Германии.

— Мы иностранный проект, но уровень локализации оборудования на заводе, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составляет 55 процентов, — уточнила Ямщикова.

— А население Осиново и в целом Татарстана получит какие-либо выгоды от строительства МСЗ? — поинтересовалась напоследок корреспондент «Реального времени». — Просчитывалось ли, насколько возрастет в связи с появлением МСЗ тариф на сбор и утилизацию мусора? Вообще, получат ли какие-то бонусы те, кто будет жить рядом?

— Запуск МСЗ на тарифы для населения прямо не повлияет, — заявил Нигматуллин и дал понять, что все прочие вопросы не относятся к его компетенции.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов