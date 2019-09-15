Минниханов поздравил жителей и руководство Армавира со 180-летием со дня основания города
По словам главы РТ, Армавир является украшением как Краснодарского края, так и всей страны. Горожане преданы своему родному краю, прилагая усилия «для создания комфортных условий для жизни, наращивания социально-экономического, промышленного потенциала», сообщает пресс-служба президента РТ.
Сегодня же Минниханов опубликовал видеопоздравление, посвященное Дню лесника.ОбществоВласть Минниханов Рустам Нургалиевич
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