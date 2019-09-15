Минниханов поздравил жителей и руководство Армавира со 180-летием со дня основания города

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму главе Армавира Андрею Харченко и председателю Гордумы Армавира Александру Полякову, в которой поздравил их и жителей со 180-летием со дня основания города.

По словам главы РТ, Армавир является украшением как Краснодарского края, так и всей страны. Горожане преданы своему родному краю, прилагая усилия «для создания комфортных условий для жизни, наращивания социально-экономического, промышленного потенциала», сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня же Минниханов опубликовал видеопоздравление, посвященное Дню лесника.