Татарстанская «Единая Россия» провела 500-ю встречу по обсуждению программы «Наш двор»

Татарстанские единороссы обсуждают с жителями дворов многоквартирных домов новую республиканскую программу «Наш двор». Жители 500 дворов высказали свое мнение, как лучше обустроить придомовые пространства.

Этой весной татарстанская «Единая Россия» обратилась к президенту РТ с предложением о создании новой республиканской программы по благоустройству дворов во всех районах и городах республики. Рустам Минниханов поддержал предложение партии. Он дал поручение правительству приступить к разработке программы «Наш двор» и поручил «Единой России» обсудить с гражданами проект Стандарта татарстанского двора.

— В преддверии выборов депутатов Госсовета «Единая Россия» получает тысячи наказов, — отмечает председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин. — И мы видим, что люди ждут программу «Наш двор». Из 5 000 наказов, которые пришли через сайт «МойДепутат.онлайн» и по горячей линии 8-800-201-1600, каждое четвертое обращение касается благоустройства. Это еще раз подтверждает, что партия правильно и очень вовремя вышла с предложением создать программу «Наш двор». И президент нас поддержал.

Начиная с 17 июля кандидаты «Единой России» обсудили новую программу с жителями 500 дворов в 43 районах и 19 городских поселениях Татарстана. Каждая встреча проходит предметно — с использованием карт-схем дворовых территорий. На них жильцы могут отметить, где именно нужно разместить те или иные объекты: парковки, проезды, мусорные площадки, детские комплексы, зеленые зоны. В начале сентября все схемы передадут в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Эксперты и специалисты проанализируют массив данных, чтобы создать новый Стандарт двора для республиканской программы.

— Если вы много путешествуете, то наверняка замечали, как порой в городах разительно отличаются «туристические» районы и окраины, — говорит Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина. — Задача татарстанской «Единой России» — работать не для того, чтобы впечатлить приезжих, а для наших жителей. Поэтому пора сделать красивыми дворы в каждом районе и городе республики.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»