«За полгода мы не сможем создать диоды, транзисторы, платы. Будем брать с азиатских рынков»

Новую партию ноутбуков для школьников на отечественной ОС изготовили под Казанью на заводе ICL. Счет на 0,8 млрд рублей оплатил «Ак Барс Банк»

«Начинаем поставлять прямо с сегодняшнего дня. За неделю или максимум за 10 дней школы их получат», — заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на производственной площадке компании ICL. Первый транш для «реновации» татарстанского фонда школьных ноутбуков полностью оплатил «Ак Барс Банк», хотя до сих пор закупки производились за счет бюджетных источников. «Это дорогое удовольствие, но я уверен, что и другие банки обратят взор в сторону образования», — призывал к продолжению акции президент Татарстана Рустам Минниханов. Добавим, что новая партия уже оснащена российской ОС ALT Linux.

«Будет приносить прибыль и оказывать помощь школам»

Татарстан запустил программу по обновлению фонда ноутбуков в школах, в котором сейчас насчитывается 90 тысяч средств. Но первую партию по замене устаревшей техники профинансировал не бюджет республики, как можно было бы подумать, а частные спонсоры. В этой роли выступил «Ак Барс Банк», оплативший поставку 12 тысяч ноутбуков последнего поколения общей стоимостью около 800 миллионов рублей (то есть один ноутбук обошелся в 66 тыс. рублей, — прим. ред.). Первый вклад в «реновацию» школьного фонда компьютерной техники был отмечен специальным событием. Десяти выдающимся учителям информатики ноутбуки нового поколения сегодня вручил лично президент Татарстана.



— Это серьезная поддержка для наших образовательных учреждений, — пояснил Рустам Минниханов.

Он дал понять, что их покупка стала возможной за счет внушительной прибыли банка. «Это достаточно дорогое удовольствие, но думаю, что «Ак Барс Банк» и дальше будет приносить прибыль и оказывать помощь школам», — отметил президент Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

С этого года обновление цифровой техники должно происходить непрерывно, так как все школы обладают необходимой инфраструктурой для подключения к сети интернет. По словам президента Татарстана, в рамках федеральных программ ко всем школам были проложены оптико-волоконные линии связи, есть точки доступа к Wi-Fi, а компания ICL способна «здесь, на месте», обеспечить потребности школ в технике. А сами учителя информатики в разговоре с журналистами объяснили необходимость перехода на новую технику быстрой скоростью внедрения новых решений в IT-сфере.

Раздадим за неделю или максимум за 10 дней

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что инициатива обновления фонда последовала от президента республики.

— В Год цифровизации президент принял решение о замене ноутбуков учителей республики. Это случилось благодаря поддержке «Ак Барс Банка», — сообщил он, уточнив, что общий фонд включает 90 тысяч учительских ноутбуков. В последний раз бюджет Татарстана закупил 40 тысяч штук в 2015 году.

— За два-три года 136 школ республики и учреждений профтехобразования были оснащены новым оборудованием, — рассказал он.

По словам Хадиуллина, современная техническая база формирует цифровую зрелость у детей, а учителям облегчает работу: «С первого класса на каждого ученика готовится портфолио, все данные о его успеваемости хранятся в системе «Электронное образование». Появляются новые приложения для родителей».

Фото: Максим Платонов

Министр сообщил, что 12 тысяч ноутбуков начнут поставлять с сегодняшнего дня. «За неделю или за 10 дней получат все», — заверил он.

— Для «Ак Барс Банка» благотворительность и спонсорская поддержка разных сфер экономики — это часть политики социальной ответственности. Под нашим пристальным вниманием находится образование. Поэтому банк не мог не поддержать этот проект. Сегодняшнее вручение — это только начало. Мы планируем передать 12 тысяч ноутбуков, которые заменят устаревшую технику в школах. В течение года процесс выдачи будет продолжен. В этом нам помогают Министерство цифровизации и Министерство образования и науки Татарстана, а также компания ICL, — отметил председатель правления «Ак Барс Банка» Зуфар Гараев.

Вместо Dell — татарстанский «ICL Техно»

Между тем Минобрнауки Татарстан продолжает закупки школьных ноутбуков в рамках федеральных национальных проектов, но их масштабы гораздо скромнее. Как уже рассказывало «Реальное время», недавно было заключено несколько госконтрактов почти на 1,5 тысячи ноутбуков. Исполнителем признана дочерняя компания ICL, занимающая 38% на рынке школьной компьютерной техники.

Фото: Максим Платонов

Как рассказал «Реальному времени» директор по маркетингу и продажам ООО «ICL Техно» Ильдар Вагизов, в новой партии будет установлена отечественная операционная система ALT Linux.

— Microsoft ушел, они не принимают новых заказов, мы не можем у них купить, — пояснил он.

Новые поставки собраны на компонентной базе, которая была закуплена с большим запасом заранее.

— Сама компонентная база не поменяется, за полгода мы не сможем создать диоды, транзисторы, платы. Будем брать с азиатских рынков, но есть уклон в сторону импортозамещения. Более 50% собираемой техники будет произведено на отечественном оборудовании, то есть имеет адвалорную долю порядка 40 процентов, — пояснил он.

Фото: Максим Платонов

В этом году ICL планирует выпустить 150 тысяч единиц техники, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. Почти 70 тысяч будет произведено по заказам учреждений образования и здравоохранения. Укрепление позиций ICL происходит на фоне ухода из страны американских компаний Apple, HP, Dell, которые отказались поставлять свою технику в Россию, а также производителей комплектующих.