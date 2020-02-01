«Воды попил — бутылочку нужно куда-то выбросить»: в Казани обкатают фандоматы

Сергей Чемезов и Рустам Минниханов запустили пилотный проект по раздельному мусору

Фото: Максим Платонов

«Дочка» «Ростеха» компания «РТ-Инвест» выбрала Казань для обкатки очередного ноу-хау — фандоматов для автоматического сбора использованных пластиковых и алюминиевых бутылок. Специально для запуска пилотного проекта в виде первых 20 аппаратов в столицу Татарстана приехал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Как заявил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, первые аппараты поставлены бесплатно, чтобы в тестовом режиме отработать финансовую модель для их последующего продвижения на федеральном уровне. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Фандоматы — в школы

Казань стала тестовой площадкой для пилотного проекта «Ростеха» по внедрению сбора мусора через сеть фандоматов. В рамках эксперимента «РТ-Инвест», дочерняя компания госкорпорации, установила первые 20 аппаратов по приему тары в общеобразовательных школах города. Их эксплуатация должна показать, насколько коммерчески выгодным может быть будущий мегапроект по построению сети фандоматов в стране, сообщили «Реальному времени» разработчики и производители аппаратов. Стоимость одного установленного фандомата оценивается в сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от емкости. Таким образом, первичные затраты «РТ-Инвест» составили от 6 до 10 млн рублей.

О том, насколько интересен этот проект «Ростеху», свидетельствует тот факт, что на запуск эксперимента прибыл лично гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в компании советника, в прошлом управляющего директора по инвестициям Сергея Скворцова, а также главы «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, который является идеологом внедрения различных цифровых новинок. Неожиданно стало известно, что вместе с ними приедет и новый (с ноября прошлого года) заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев.

VIP-гости прибыли в новую школу №181 в элитном жилом комплексе «XXI век», где и был выставлен один из тестовых фандоматов. Перед началом церемонии разработчики проекта показали журналистам, как устроен аппарат и что он выдает взамен тары. Устройством он напоминает вендинговый шкаф, только наоборот: в отверстие ты опускаешь пустую бутылку, а обратно получаешь лист с бонусами. Денег аппарат пока не выдает, так как работает в тестовом режиме, школьники будут получать баллы.

Денег аппарат пока не выдает, так как работает в тестовом режиме, школьники будут получать баллы

В школах, где установлены фандоматы, уже стартовала акция «Тару сдавай — призы получай!». Баллы за сданное вторсырье необходимо регистрировать на сайте tara-sbor.ru. По окончании акции в конце учебного года будут определены топ-10 победителей и топ-5 школ, которые сдали наибольшее количество банок и бутылок через фандомат. Детей ожидают приличные призы — гироскутеры, планшеты и прочие гаджеты.

Фандомат не сразу проглотил бутылки от Чемезова и Минниханова

Но сначала фандоматы принялись тестировать VIP-гости, которых окружили плотным кольцом телевизионщики и сопровождающие. При этом не обошлось без хитрых экспериментов. Президент РТ не стал брать приготовленную для него бутылку для тестирования, а отправил в фандомат ту бутылку с водой, что оказалось рядом под рукой. Однако аппарат «вернул» ее обратно, выдав красный сигнал. Не получилось «протащить» эту бутылку и у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Как оказалось, «умная» техника забраковала бутылку, так как в ней были остатки воды. Выяснилось, что фандомат принимает исключительно сухую тару и обмануть его не удалось ни одному из гостей. Хотя те, кто наблюдал за этим с верху соседней лестницы, решили, что техника «по- человечески волнуется». Как оказалось, эти аппараты из опытной партии, собранной в максимально сжатые сроки — за полгода — на одном из предприятий Волгограда. Запуск серии во многом будет зависеть от того, сколько они соберут в Казани.

Чемезов сообщил присутствующим, что фандоматы — это «один из наиболее эффективных механизмов сбора отходов для вторичной переработки и важнейший элемент комплексной системы обращения с отходами».

— Ежегодно в России вырабатывается до 70 млн тонн мусора в год. Мы вместе с дочерней компанией «РТ-Инвест» приняли решение, что необходимо создавать центры по сортировке мусора и переработке его в электроэнергию (имеются в виду мусоросжигательные заводы, — прим. ред.), — рассказал глава госкорпорации. — Четыре завода будут построены в Подмосковье и один здесь, недалеко от Казани. Кроме того, будет построена сеть сортировочных центров. И вот один из этапов раздельного сбора мусора — создание таких фандоматов, которые будут установлены и в школах, и в местах общего пользования с большим количеством людей, и в спортивных комплексах, возле бассейнов. Воды попил — бутылочку нужно куда-то выбросить... Каждый из нас может сделать вклад в создание чистой страны.



Чемезов сообщил присутствующим, что фандоматы — это «один из наиболее эффективных механизмов сбора отходов для вторичной переработки и важнейший элемент комплексной системы обращения с отходами»

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Чемезов сообщил, что «Ростех» попробует снова получить статус оператора по сбору промышленных отходов и планирует повторно направить заявку в новое правительство РФ.

— Мы не говорим, что будем единственными в этой программе. Конечно, мы готовы привлекать и всех остальных, все заинтересованные структуры, готовые принять участие в переработке промышленных отходов, — заявил глава «Ростеха». — Промышленных отходов огромное количество, но практически никто этим не занимается. Мы просто дали пример, что необходимо эту тему поднять. Я надеюсь, что новое правительство тоже откликнется на наш призыв.



Раздельный мусор — в каждый двор

Рустам Минниханов, в свою очередь, добавил, что отдельные блоки для сбора мусора предусмотрены при реализации программы «Наш двор».

— Но все зависит от людей. Взрослых, наверное, перевоспитать уже сложно, а детей этим проектом можно заинтересовать. В дальнейшем они будут и взрослых призывать к раздельному сбору мусора. Поэтому школьники — наши большие помощники в этом деле, — объяснил президент решение установить фандоматы именно в школах.

Рустам Минниханов, в свою очередь, добавил, что отдельные блоки для сбора мусора предусмотрены при реализации программы «Наш двор»

Он подчеркнул, что без раздельного сбора мусора и внедрения новых форм утилизации отходов ситуация по обращению с ТКО в крупных городах может сильно осложниться. «Мы системно идем по этой программе. Я уверен, что все намеченные задачи будут реализованы», — добавил Минниханов.

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов сообщил, что фандоматы установлены бесплатно. «Для нас это первый проект, он некоммерческий, для того, чтобы протестировать, сделать финансовую модель и предложить ее на федеральный уровень», — рассказал он.

Обслуживанием фандоматов будет заниматься региональный оператор ПЖКХ. Все они будут подключены к региональной системе мониторинга накопления отходов. В дальнейшем линейка аппаратов будет расширена: появится модель контейнерного типа для установок на улицах вместимостью в 10 раз большей, чем у моделей для внутреннего использования. Эти фандоматы будут принимать также стеклянную тару.



По оценкам специалистов, для полномасштабного внедрения системы в Казани необходимо порядка 2 500—3 000 фандоматов.

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов