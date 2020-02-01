«Воды попил — бутылочку нужно куда-то выбросить»: в Казани обкатают фандоматы
Сергей Чемезов и Рустам Минниханов запустили пилотный проект по раздельному мусору
«Дочка» «Ростеха» компания «РТ-Инвест» выбрала Казань для обкатки очередного ноу-хау — фандоматов для автоматического сбора использованных пластиковых и алюминиевых бутылок. Специально для запуска пилотного проекта в виде первых 20 аппаратов в столицу Татарстана приехал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Как заявил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, первые аппараты поставлены бесплатно, чтобы в тестовом режиме отработать финансовую модель для их последующего продвижения на федеральном уровне. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Фандоматы — в школы
Казань стала тестовой площадкой для пилотного проекта «Ростеха» по внедрению сбора мусора через сеть фандоматов. В рамках эксперимента «РТ-Инвест», дочерняя компания госкорпорации, установила первые 20 аппаратов по приему тары в общеобразовательных школах города. Их эксплуатация должна показать, насколько коммерчески выгодным может быть будущий мегапроект по построению сети фандоматов в стране, сообщили «Реальному времени» разработчики и производители аппаратов. Стоимость одного установленного фандомата оценивается в сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от емкости. Таким образом, первичные затраты «РТ-Инвест» составили от 6 до 10 млн рублей.
О том, насколько интересен этот проект «Ростеху», свидетельствует тот факт, что на запуск эксперимента прибыл лично гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в компании советника, в прошлом управляющего директора по инвестициям Сергея Скворцова, а также главы «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, который является идеологом внедрения различных цифровых новинок. Неожиданно стало известно, что вместе с ними приедет и новый (с ноября прошлого года) заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев.
VIP-гости прибыли в новую школу №181 в элитном жилом комплексе «XXI век», где и был выставлен один из тестовых фандоматов. Перед началом церемонии разработчики проекта показали журналистам, как устроен аппарат и что он выдает взамен тары. Устройством он напоминает вендинговый шкаф, только наоборот: в отверстие ты опускаешь пустую бутылку, а обратно получаешь лист с бонусами. Денег аппарат пока не выдает, так как работает в тестовом режиме, школьники будут получать баллы.
В школах, где установлены фандоматы, уже стартовала акция «Тару сдавай — призы получай!». Баллы за сданное вторсырье необходимо регистрировать на сайте tara-sbor.ru. По окончании акции в конце учебного года будут определены топ-10 победителей и топ-5 школ, которые сдали наибольшее количество банок и бутылок через фандомат. Детей ожидают приличные призы — гироскутеры, планшеты и прочие гаджеты.
Фандомат не сразу проглотил бутылки от Чемезова и Минниханова
Но сначала фандоматы принялись тестировать VIP-гости, которых окружили плотным кольцом телевизионщики и сопровождающие. При этом не обошлось без хитрых экспериментов. Президент РТ не стал брать приготовленную для него бутылку для тестирования, а отправил в фандомат ту бутылку с водой, что оказалось рядом под рукой. Однако аппарат «вернул» ее обратно, выдав красный сигнал. Не получилось «протащить» эту бутылку и у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Как оказалось, «умная» техника забраковала бутылку, так как в ней были остатки воды. Выяснилось, что фандомат принимает исключительно сухую тару и обмануть его не удалось ни одному из гостей. Хотя те, кто наблюдал за этим с верху соседней лестницы, решили, что техника «по- человечески волнуется». Как оказалось, эти аппараты из опытной партии, собранной в максимально сжатые сроки — за полгода — на одном из предприятий Волгограда. Запуск серии во многом будет зависеть от того, сколько они соберут в Казани.
Чемезов сообщил присутствующим, что фандоматы — это «один из наиболее эффективных механизмов сбора отходов для вторичной переработки и важнейший элемент комплексной системы обращения с отходами».
— Ежегодно в России вырабатывается до 70 млн тонн мусора в год. Мы вместе с дочерней компанией «РТ-Инвест» приняли решение, что необходимо создавать центры по сортировке мусора и переработке его в электроэнергию (имеются в виду мусоросжигательные заводы, — прим. ред.), — рассказал глава госкорпорации. — Четыре завода будут построены в Подмосковье и один здесь, недалеко от Казани. Кроме того, будет построена сеть сортировочных центров. И вот один из этапов раздельного сбора мусора — создание таких фандоматов, которые будут установлены и в школах, и в местах общего пользования с большим количеством людей, и в спортивных комплексах, возле бассейнов. Воды попил — бутылочку нужно куда-то выбросить... Каждый из нас может сделать вклад в создание чистой страны.
Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Чемезов сообщил, что «Ростех» попробует снова получить статус оператора по сбору промышленных отходов и планирует повторно направить заявку в новое правительство РФ.
— Мы не говорим, что будем единственными в этой программе. Конечно, мы готовы привлекать и всех остальных, все заинтересованные структуры, готовые принять участие в переработке промышленных отходов, — заявил глава «Ростеха». — Промышленных отходов огромное количество, но практически никто этим не занимается. Мы просто дали пример, что необходимо эту тему поднять. Я надеюсь, что новое правительство тоже откликнется на наш призыв.
Раздельный мусор — в каждый двор
Рустам Минниханов, в свою очередь, добавил, что отдельные блоки для сбора мусора предусмотрены при реализации программы «Наш двор».
— Но все зависит от людей. Взрослых, наверное, перевоспитать уже сложно, а детей этим проектом можно заинтересовать. В дальнейшем они будут и взрослых призывать к раздельному сбору мусора. Поэтому школьники — наши большие помощники в этом деле, — объяснил президент решение установить фандоматы именно в школах.
Он подчеркнул, что без раздельного сбора мусора и внедрения новых форм утилизации отходов ситуация по обращению с ТКО в крупных городах может сильно осложниться. «Мы системно идем по этой программе. Я уверен, что все намеченные задачи будут реализованы», — добавил Минниханов.
Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов сообщил, что фандоматы установлены бесплатно. «Для нас это первый проект, он некоммерческий, для того, чтобы протестировать, сделать финансовую модель и предложить ее на федеральный уровень», — рассказал он.
Обслуживанием фандоматов будет заниматься региональный оператор ПЖКХ. Все они будут подключены к региональной системе мониторинга накопления отходов. В дальнейшем линейка аппаратов будет расширена: появится модель контейнерного типа для установок на улицах вместимостью в 10 раз большей, чем у моделей для внутреннего использования. Эти фандоматы будут принимать также стеклянную тару.
По оценкам специалистов, для полномасштабного внедрения системы в Казани необходимо порядка 2 500—3 000 фандоматов.
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