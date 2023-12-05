Раис Татарстана обсудил вопросы развития и укрепления отношений с мэром Анкары

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с мэром турецкого города Анкара Мансуром Явашем. В Казанском кремле они обсудили вопросы развития и укрепления существующих отношений, наращивания деловых контактов и связей по разным направлениям.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за внимание Анкары к развитию Татарстана как одного из регионов России. Он подчеркнул, что республика вносит свою лепту в укрепление российско-турецких отношений.

— Мы ценим хорошие отношения между нашими братскими народами. Растет товарооборот как между государствами Турцией и Россией, так и на межрегиональном уровне. Между Турцией и Татарстаном товарооборот по итогам прошлого года вырос в два раза, в этом году также имеет положительную динамику, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Анкара и Казань являются городами-побратимами. Раис Татарстана пожелал гостю приятного пребывания в Татарстане.

В конце октября татарстанский лидер поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием образования республики. Он напомнил, что Татарстан выступает крепким связующим звеном в укреплении российско-турецких отношений. По его словам, обе стороны связывает не только экономика, Татарстан и Турция «исторически близки по культуре и традициям».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов