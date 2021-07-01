Рустам Минниханов об аврале перед нефтяным форумом: «Каримов, это твоя работа, между прочим»

Глава «Казанской ярмарки» Лев Семенов предупредил о критическом отставании с подготовкой к татарстанскому нефтегазохимическому форуму

Гендиректор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семенов предупредил президента Татарстана, что республика сильно отстает с подготовкой к татарстанскому нефтегазохимическому форуму 2021 года. Причины аврала — постановление кабмина РТ об организации форума вышло за 3 месяца до его начала, а сами участники мероприятия не хотят заранее бронировать места под выставочную экспозицию, боясь потерять деньги из-за вероятности отмены форума, как в пандемийном 2020 году. Проблему обсудили на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», где побывала и корреспондент «Реального времени».

Из чего хотят сделать «водородный» Татарстан

Очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» вновь было посвящено актуальным проектам в «зеленой» энергетике, «карбоновому следу», цифровизации и экологии. На пике интереса крупного бизнеса остается и водородная энергетика, так как водород — самое энергоемкое и легкое вещество из всех видов топлива.



Технологические решения для перехода на широкое использование «зеленого топлива» представлял на заседании Кирилл Лятс, исполняющий обязанности гендиректора компании «Криомаш-БЗКМ» — одного из старейших российских предприятий, специализирующегося на водородной энергетике. Собственно, производство водорода сейчас не относится к инновациям: его производили тоннами еще в советские времена, напомнил он.



— Сам завод был создан в конце 50-х годов для реализации проектов в области водородной энергетики для запуска ракеты Н1 Сергея Королева, — сделал он краткий экскурс в советское прошлое. — Мы делали первую установку по сжижению водорода, на которой должна была полететь первая ракета на Луну. И у нас до сих пор работает Григорий Цфасман, который вместе с Королевым занимался этой разработкой. С их участием была запущена программа полетов на водороде советского самолета Ту-155, — сообщил он, доказывая, что на водородном топливе можно строить не только наземный транспорт, который считается его основным потребителем, но и воздушные суда.

Технологические решения для перехода на широкое использование «зеленого топлива» представлял на заседании Кирилл Лятс

Кирилл Лятс предложил ряд проектов, которые, по его мнению, способны сделать «водородный Татарстан». Собственно, этому и было посвящено все его выступление. Первый шаг сделан: подписано соглашение с РАРИТЭК по созданию водородных баков, сообщил он. «Месяц назад заключили — на две передвижные станции на СПГ — и должны осенью показать», — раскрыл он суть соглашения. А дальше — немало идей.



СПГ-бункеровка устарела: надо смотреть на водород

Но прежде он напомнил, что в 2020 году правительство России утвердило энергетическую стратегию страны до 2035 года и ключевые меры развития водородной энергетики. В программе заложено развитие первых коммерческих проектов с использованием водородной энергетики. Он привел первые отдельные примеры запуска проектов из практики компании. Одним из наиболее значимых является проект с РЖД по запуску «голубых вагонов», которые работают на водородной тяге.



— В конце года покажут водородный грузовой вагон с баллонами с жидким водородом и с топливными элементами (зарубежными). Первый такой вагон будет запущен на Ямале, — сообщил он.



Кроме того, компания работает с «Синарой», «Трансмашхолдингом». Спикер видит большие перспективы в судостроении. Он попросил президента Татарстана поддержать возможные взаимоотношения с Зеленодольским заводом им. Горького. «Они активно смотрят на СПГ-топливо, — рассказал он, посчитав такую перспективу краткосрочной. По его словам, СПГ- бункеровка «не так выгодна, а все судоходство смотрит на водород».

«Я побывал на Балашихинском заводе, у них есть команда, идут дела с РАРИТЭК» — поддержал спикера Рафинат Яруллин

Кроме того, он предложил создать центр «зеленого водорода» на базе ГРЭС, а также предложил рассмотреть возможность открытия производства топливных батарей. По его словам, сейчас этот рынок только начал развиваться, а внутри страны их производят только два предприятия для спецнужд.



— Мы готовы с партнерами из Щвейцарии и Голландии начать производство топливных элементов в стране. Предлагаем наладить сотрудничество в Татарстане, — сказал Лятс.



По его мнению, республике может быть выгодна эта тема, так как Татарстан является регионом с большим объемом парниковых газов и ей придется работать над снижением выбросов.

Минниханов: «планы выходить на Луну не рассматриваем»

— Я побывал на Балашихинском заводе, у них есть команда, идут дела с РАРИТЭК. — поддержал спикера гендиректор ТНХИ Рафинат Яруллин. — Мы производим 400 тысяч тонн водорода. А прикладные дела не делаем. Надо объединяться. По судостроению надо посмотреть.

Президент поинтересовался, насколько перспективны проекты получения водорода путем электролиза и пиролиза. «Это в четыре раза дороже», — замахал Яруллин. «Мы про пиролиз», — заверил Лятс, покончив с сомнениями президента.



— Ну хорошо, давайте выходить на соглашение, — дал команду президент, — Только планы выходить на Луну не рассматриваем.



Рустам Минниханов дал понять, что надо обойтись без фантастических идей. «А почему?», — спросил Кирилл Лятс. «Должен же кто-то на Земле остаться», — засмеялся в ответ президент.

Рустам Минниханов дал понять, что надо обойтись без фантастических идей

Как завербовать IT-кадры

Заместитель гендиректора по развитию и взаимодействию с резидентами АО «ОЭЗ Иннополис» Вадим Галеев представил схему решения кадрового голода айтишниками. Он объявил о создании школы IT–рекрутинга для обеспечения татарстанских предприятий IT-разработчиками. По его словам, на своей платформе они консолидируют все заявки соискателей и работодателей, сами находят специалистов по соцсетям, а также проводят электронные конференции, откуда получают разрешения от специалистов на обработку персональных данных.



Спикер отметил, что за год они смогли закрыть 400 вакансий. Татарстанский вице-премьер Роман Шайхутдинов пояснил, что этот организационный проект позволяет экономить на найме персонала.



— Чтобы подобрать кадры, нужно потратить три зарплаты специалиста. Лучше обучить своих. По цифровой тематике запрос растет особенно, — пояснил он.



Ректор КФУ Ильшат Гафуров взволновался, как бы не увели кадры на сторону. «Как бы не случился отток», — заявил он. Но его успокоили. «400 вакансий закрыли: все для Иннополиса», — сообщил Вадим Галеев.

«Впереди осталось всего 3 месяца»

В конце заседания неожиданно прорвалось наружу скрытое противостояние, длящееся между ОАО «Казанская ярмарка» и «Казань-Экспо» за право проведения крупных выставочных мероприятий в Татарстане. После переезда госвыставок и форумов на территорию «Казань-Экспо» отношениями между ними обострились. Причем настолько, что под угрозой срыва оказалось главное отраслевое событие — татарстанский нефтегазохимический форум (ТНФ), который впервые пройдет с участием компании СИБУР. Форум должен пройти на площадке «Казань-Экспо» с 31 августа по 2 сентября. На тот раз его оператором вновь было определено ОАО «Казанская ярмарка» (проводит ТНФ на протяжении 28 лет). Более того, «Казанская ярмарка» зарегистрировала за собой право собственности на бренд «Татарстанский нефтегазохимический форум. Нефть. Газ. Нефтехимия».

При этом все организационные вопросы находятся в начальной стадии, пожаловался Семенов. Фото: Максим Платонов

На заседании совета директоров глава «Казанской ярмарки» Лев Семенов предупредил о критическом отставании в организации главной выставки из-за запоздалого выхода распоряжения КМ РТ. По его словам, обычно распоряжение выходит в начале года, а в этом году было издано только 26 мая. «То есть от момента выхода РКМ до открытия форума осталось 3 месяца», — указал он, добавив, что продолжительность качественной подготовки для международного конгрессного мероприятия составляет 9 месяцев.

При этом все организационные вопросы находятся в начальной стадии, пожаловался Семенов. По его оценке, расходы оцениваются свыше 26 млн рублей, но у оператора нет таких средств для авансирования работ, как прежде. После этого бюджет республики, а также ГК ТАИФ, «Татнефть» возмещали расходы. В этом году оператор не в силах вытянуть всю сумму самостоятельно, заявил Семенов. Он попросил спонсоров направить средства заранее.

Но самое главное — как избежать рисков потерять статус оператора. Лев Семенов предложил заключить соглашение с Минпромторгом сроком не менее чем на 3 года и закрепить в нем даты проведения форума, место и статус оператора выставки. «Это позволит работать без рисков и уйти от аврала», — заверил он.

По его словам, на низкую активность участников в бронировании выставочных площадей повлиял прошлый год, когда многие потеряли средства из-за отмены форума. «В связи с этим предприятия долго растягивают и принимают решения прямо перед началом выставки», — объяснил он. На сегодня согласились принять участие более 30 компаний из 16 регионов. Всего ожидают более двух тысяч делегатов.

«В рабочем порядке все должно решаться», — продолжал возмущаться президент

— Каримов, это твоя работа, между прочим. Почему деньги не перечислил? Почему тематика не распределена? Ничего не организовано! — возмутился Рустам Минниханов.

— Форум будет проведен, Рустам Нургалиевич! Подготовка идет, — поднялся с места татарстанский вице-премьер и министр промышленности и торговли Альберт Каримов.

Позднее он добавил, что все должно быть по тендеру, видимо имея в виду то, что «Казанская ярмарка» и «Казань-Экспо» должны были участвовать в госзакупках. Вероятно, по этой причине распоряжение вышло поздно, но модель Каримова не сработала.

— В рабочем порядке все должно решаться, — продолжал возмущаться президент.

— Это решается, — упрямо твердил Каримов, — У нас есть сложности, Рустам Нургалиевич. Мы можем организовать работу по-другому, чтобы на долгосрочный период...

— Если Семенов нам не попутчик, может его убрать, может он проблема? — спросил президент.



Каримов предпочел не ответить. «Мы стараемся», — уклончиво сказал он.

— Поддержи его. Ты же ни разу не говорил, что есть проблема по финансированию. Ты же знаешь, что я всегда поддерживаю форум, чтобы все первые лица были, в том числе и я, и премьер. Миннигалиев здесь? Тему поставили, а Миннигалиева не пригласили. Альберт, это ваша задача. Вы как вице-премьер говорите, что двигаемся вот так! С вас — спрос! Это главная выставка! И содержательная часть должна быть не дежурная, пригласите интересных экспертов. Организуйте несколько секций, я готов посетить и послушать. Запишите себе все, чтобы быть 31 августа. Попросите и партнеров из СИБУРа, чтобы экспозицию сделали. Надо емко, интересно и хорошо провести это мероприятие! — поручил президент.