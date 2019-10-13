Видео недели: поздравление Путину, стихийный митинг в Саратове и Калимуллина на матче Россия — Шотландия

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путину от Минниханова

В понедельник 7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента России в своей новой манере, опубликовав в соцсетях видеоролик.

Народный сход в Саратове

В Саратове в среду пропала девятилетняя девочка, которую вскоре нашли мертвой. Правоохранители задержали подозреваемого. Возмущенная толпа стала собираться на месте убийства в ночь на 11 октября. Жители города окружили полицейскую машину, в которой, как они считали, находился подозреваемый.

Гимн на игре с Шотландией

В четверг 10 октября состоялся матч отборочного турнира к Евро-2020 между сборными России и Шотландии. Команда Черчесова выиграла его со счетом 4:0, а перед игрой российский гимн исполнила известная певица из Татарстана Эльмира Калимуллина.

Пейнтбол против зла

Казанская видеостудия Kingof Media сняла рекламу для Центра пейнтбола Татарстана. Динамичный ролик на обратной перемотке показывает, как пробуждается героическое начало в стажере из бухгалтерии, пришедшем поиграть с коллегами.

Огни Уфы

В Уфе во время ремонтных работ произошла авария на газопроводе. Газ вырвался из прохудившейся трубы и загорелся. Тушить этот факел пришлось пожарным.

Фура с пивом

В Австралии материализовалась присказка «и на твоей улице фура с пивом перевернется». Грузовик, перевозивший пиво марки Victoria Bitter, попал в аварию в 300 км к северу от Сиднея.

Марафонский рекорд

Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге установил новый — и эпохальный рекорд в марафонском беге. Он стал первым в истории бегуном, преодолевшим 42 км 195 м быстрее, чем за 2 часа. Результат Кипчоге — 1 час 59 минут 40,2 секунды. 34-летний спортсмен не сможет официально зафиксировать рекорд, поскольку забег в Вене не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Нападение собаки

В Нижневартовске бультерьер напал на детей. Две девочки получили травмы от укусов, один мальчик разбил лицо, убегая. Комментаторы почти единодушно предлагают отдать хозяйку собаки под суд.

«Ресторанная критика» от казанского школьника



В соцсетях появилось видео, якобы снятое учеником казанской школы №170. Ролик показывает мух в напитках и неудовлетворительную санитарную обстановку в школьной столовой. Однако в Роспотребнадзоре утверждают, что провели проверку и нарушений не выявили.

Сногсшибательный парад

На этой неделе до России дошло видео с военного парада в Индонезии. Местные генералы решили похвастаться закупленным в РФ вертолетом Ми-35П. Для этого пилот пролетел прямо над трибунами. В результате большинство конструкций сдуло ветром.