Видео недели: поздравление Путину, стихийный митинг в Саратове и Калимуллина на матче Россия — Шотландия
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Путину от Минниханова
В понедельник 7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента России в своей новой манере, опубликовав в соцсетях видеоролик.
Народный сход в Саратове
В Саратове в среду пропала девятилетняя девочка, которую вскоре нашли мертвой. Правоохранители задержали подозреваемого. Возмущенная толпа стала собираться на месте убийства в ночь на 11 октября. Жители города окружили полицейскую машину, в которой, как они считали, находился подозреваемый.
Гимн на игре с Шотландией
В четверг 10 октября состоялся матч отборочного турнира к Евро-2020 между сборными России и Шотландии. Команда Черчесова выиграла его со счетом 4:0, а перед игрой российский гимн исполнила известная певица из Татарстана Эльмира Калимуллина.
Звучит Гимн России! pic.twitter.com/33xiXuNvRd— Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2019 г.
Пейнтбол против зла
Казанская видеостудия Kingof Media сняла рекламу для Центра пейнтбола Татарстана. Динамичный ролик на обратной перемотке показывает, как пробуждается героическое начало в стажере из бухгалтерии, пришедшем поиграть с коллегами.
Огни Уфы
В Уфе во время ремонтных работ произошла авария на газопроводе. Газ вырвался из прохудившейся трубы и загорелся. Тушить этот факел пришлось пожарным.
Фура с пивом
В Австралии материализовалась присказка «и на твоей улице фура с пивом перевернется». Грузовик, перевозивший пиво марки Victoria Bitter, попал в аварию в 300 км к северу от Сиднея.
Марафонский рекорд
Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге установил новый — и эпохальный рекорд в марафонском беге. Он стал первым в истории бегуном, преодолевшим 42 км 195 м быстрее, чем за 2 часа. Результат Кипчоге — 1 час 59 минут 40,2 секунды. 34-летний спортсмен не сможет официально зафиксировать рекорд, поскольку забег в Вене не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Нападение собаки
В Нижневартовске бультерьер напал на детей. Две девочки получили травмы от укусов, один мальчик разбил лицо, убегая. Комментаторы почти единодушно предлагают отдать хозяйку собаки под суд.
«Ресторанная критика» от казанского школьника
В соцсетях появилось видео, якобы снятое учеником казанской школы №170. Ролик показывает мух в напитках и неудовлетворительную санитарную обстановку в школьной столовой. Однако в Роспотребнадзоре утверждают, что провели проверку и нарушений не выявили.
Сногсшибательный парад
На этой неделе до России дошло видео с военного парада в Индонезии. Местные генералы решили похвастаться закупленным в РФ вертолетом Ми-35П. Для этого пилот пролетел прямо над трибунами. В результате большинство конструкций сдуло ветром.
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